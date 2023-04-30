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обстріл (20945) Донецька область (5668) Кириленко Павло (866)

Окупанти обстріляли житловий сектор, коксохімічний завод та автобазу в Авдіївці, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Минулої доби російські загарбники обстріляли щонайменше 10 населених пунктів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Близько півночі росіяни випустили по Краматорську 5 ракет. На щастя, обійшлося без постраждалих: 2 ракети впали у полі за містом, 2 у промисловій зоні, 1 - у приватному секторі поблизу житлового будинку, але пошкодила лише асфальтове покриття.

На Волноваському напрямку 4 рази під обстріли потрапила Велика Новосілка, також періодичні обстріли зафіксовано у Вугледарі.

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На Донецькому напрямку росіяни 5 разів обстріляли Авдіївку - влучили по житловому сектору, по території АКХЗ та по автобазі.

На Горлівському напрямку пошкоджено 10 будинків та інфраструктурний об'єкт у Костянтинівці, 8 будинків та нежитлову будівлю в Нью-Йорку Торецької громади. У Часовоярській громаді пошкоджено будівлю підприємства.

Окупанти обстріляли житловий сектор, коксохімічний завод та автобазу в Авдіївці, - ОВА 01
Окупанти обстріляли житловий сектор, коксохімічний завод та автобазу в Авдіївці, - ОВА 02
Окупанти обстріляли житловий сектор, коксохімічний завод та автобазу в Авдіївці, - ОВА 03
Окупанти обстріляли житловий сектор, коксохімічний завод та автобазу в Авдіївці, - ОВА 04
Окупанти обстріляли житловий сектор, коксохімічний завод та автобазу в Авдіївці, - ОВА 05
Окупанти обстріляли житловий сектор, коксохімічний завод та автобазу в Авдіївці, - ОВА 06

Автор: Марина Макєєва
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Один дуже побожний чоловік щиро молився:
- Боже, ця війна... На нас напали. Змилуйся, Господи, допоможи нам. Допоможи!
З неба впав автомат і цинк патронів...
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30.04.2023 10:31 Відповісти
Бубі впав Хаймарс.
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30.04.2023 10:35 Відповісти
А де коксові батареї?
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30.04.2023 10:33 Відповісти
Интересно. какую бензоколонку в Крыму на этот раз в отместку взорвём?
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30.04.2023 12:15 Відповісти
Гарячий курортный сезон в Крыму начался, - утренняя сводка Генштаба ВСУ
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30.04.2023 12:18 Відповісти
Нафтогаз залишив незмінною ціну на газ для населення до травня 2024 року
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30.04.2023 12:20 Відповісти
Пока в этой зоне не останется городов и населения, война там не окончится.
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30.04.2023 13:56 Відповісти
 
 