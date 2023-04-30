Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська обстріляли 9 населених пунктів Донеччини - поранено дитину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, окупанти завдали 18 ударів по оселях та інфраструктурі. Поліція зібрала докази воєнних злочинів росії.
"Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Святогірськ, смт Велика Новосілка й Малотаранівка, селах Карлівка та Зоряне. Росіяни атакували з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град" і "Урган", артилерії та БПЛА", - йдеться у повідомленні.
Знищено та пошкоджено 18 цивільних об’єктів - 17 житлових будинків і будівлю пансіонату.
За даними Нацполіції, ракету С-300 армія РФ спрямувала на Краматорськ, поцілили в промислову зону. Під ракетним ударом також опинився Святогірськ. В обох випадках люди не постраждали.
Дронами російські війська вдарили по Малотаранівці Краматорського району. Руйнувань зазнали 4 приватних будинки, поранено двох людей, зокрема дитину.
Костянтинівку окупанти накрили з артилерії. Пошкоджено 10 приватних будинків. За попередніми даними, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
сначала ты голосуешь за Кравчука, потом за Кучму, Януковича.. потом выбираешь по-приколу, потом блдские СМИ засланцев (чи какаразниц) тебе вдалбливают, что ты всех кормишь, потом ты с какого-то х.я влюбляешься в ничтожество - ***** и зовёшь его в наш общий дом, а когда оно пришло - блокируешь ЗСУ, силы обороны Украины, сдаёшь их позиции, адреса патриотов Украины...............
потом ты возмущён-перепуган результатами жизнедеятельнсти своего желудка (не головы) и тикаешь, как жертва, на Захид чи закордон, где все с тобой носятся как с писаной торбой, жалеют тебя дебила-предателя, кормят-поят, а ты ещё и "жопу морщиш" - бо "тебе все должны".....
зы родом из тех краёв, знаю, что есть Патриоты Украины, но они всегда были в меншинстве, и сейчас находятся не в стороне от событий, в то время, когды тупые желудки продолжают "биться в очередях со своими за сгущёнку и жирное место для лежбища"
если и теперь вумный нАрит не прозреет (а они с большой вероятностью не прозреют, а найдут, приймут предложеного дермаками виноватого), то у Украины - глобальные проблемы
А по-настоящему прозрели те, кто перестал участвовать в выборах вообще, уже с 2014 года.