Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли 9 населених пунктів Донеччини - поранено дитину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти завдали 18 ударів по оселях та інфраструктурі. Поліція зібрала докази воєнних злочинів росії.

"Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Святогірськ, смт Велика Новосілка й Малотаранівка, селах Карлівка та Зоряне. Росіяни атакували з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град" і "Урган", артилерії та БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Знищено та пошкоджено 18 цивільних об’єктів - 17 житлових будинків і будівлю пансіонату.

За даними Нацполіції, ракету С-300 армія РФ спрямувала на Краматорськ, поцілили в промислову зону. Під ракетним ударом також опинився Святогірськ. В обох випадках люди не постраждали.

Дронами російські війська вдарили по Малотаранівці Краматорського району. Руйнувань зазнали 4 приватних будинки, поранено двох людей, зокрема дитину.

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Костянтинівку окупанти накрили з артилерії. Пошкоджено 10 приватних будинків. За попередніми даними, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.