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обстріл (20945) Сумська область (2194)

Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Протягом минулої доби війська РФ знову обстрілювали прикордонні населені пункти Сумської області. Загалом нараховано понад 170 ударів.

Про це повідомляє поліція Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено 12 приватних будинків, багатоквартирний житловий будинок, магазин, приміщення школи, завод", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Останніми днями окупанти збільшили інтенсивність обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, - Держприкордонслужба

Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 03

Автор: Марина Макєєва
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Так буде в кожному місті на кацапіі ,
чекайте , кляті москалі , розплати за своі злочини 😠
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30.04.2023 11:57 Відповісти
 
 