Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Протягом минулої доби війська РФ знову обстрілювали прикордонні населені пункти Сумської області. Загалом нараховано понад 170 ударів.
Про це повідомляє поліція Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілів пошкоджено 12 приватних будинків, багатоквартирний житловий будинок, магазин, приміщення школи, завод", - йдеться в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
чекайте , кляті москалі , розплати за своі злочини 😠