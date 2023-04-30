Наслідки ворожих обстрілів Херсону. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі окупанти вчергове обстріляли Херсон, правоохоронці документують наслідки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, близько 02:00 ночі 30 квітня 2023 року російські військові вчергове почали обстрілювати центральну частину міста Херсону.
Одна жінка дістала ушкодження склом вибитого вікна.
Ворожими снарядами пошкоджено адмінбудівлі та 12 житлових багатоповерхівок.
За попередніми даними, ворожі війська обстрілювали місто з РСЗВ та ствольної артилерії.
Наслідки збройної агресії рф документують прокурори спільно зі слідчими ГУНП в Херсонській області.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Пример Израиля против своих врагов здесь показателен.
Ведь эти животные живут не в бункерах, как *********, а в обычных военных городках а то и просто в обычных городах и посёлках.
Резать как свиней вместе с семьями. Только не рассказывайте, что семьи неуиноваты. Они прекрасно знают, за что папочкам платят кровавые деньги и живут на них. Да ещё и пользуются унитазами-пылесосами-холодильниками с едва замытыми следами крови замученных украинских хозяев.
Нужно ПОКАЗАТЕЛЬНО резать, на камеру. Чтоб не хвастались, как "повоевали-помародёрели НА Украине", а что ссались, при одном подозрении, то кто-то узнает, что они у нас были.
Как ссутся признаваться вояки, что были в Чечне.
Ибо Чечены ИХ РЕЖУТ!!!
Если бы подонков начали резать с 14го года, то, возможно, и 22го небыло бы.
Опитування провела соціологічна група "Рейтинг" 23-25 липня 2021 року.
Вот так отвлекают от проблемы с Херсоном и Херсонщиной.
Or knock the breast, no weakness, no contempt,
Dispraise, or blame, nothing but well and fair,
And what may quiet us in a death so noble.
(Хартия'97)