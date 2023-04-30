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Наслідки ворожих обстрілів Херсону. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі окупанти вчергове обстріляли Херсон, правоохоронці документують наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, близько 02:00 ночі 30 квітня 2023 року російські військові вчергове почали обстрілювати центральну частину міста Херсону.

Наслідки ворожих обстрілів Херсону 01
Наслідки ворожих обстрілів Херсону 02
Наслідки ворожих обстрілів Херсону 03

Одна жінка дістала ушкодження склом вибитого вікна.

Ворожими снарядами пошкоджено адмінбудівлі та 12 житлових багатоповерхівок.

За попередніми даними, ворожі війська обстрілювали місто з РСЗВ та ствольної артилерії.

Наслідки збройної агресії рф документують прокурори спільно зі слідчими ГУНП в Херсонській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Херсон, двоє людей поранено, - Соболевський

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+1
Последствия обстрела Севастополя
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30.04.2023 12:23
+1
а прикиньте как эта вся гарь осядет на головы лаптей
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30.04.2023 12:26
+1
У меня вопрос: почему наши спецы не вырезают лётунов с ТУ 95, командиров рос подразделений, пропогандонов типа Соловьиного помёта и **********, других тварей?
Пример Израиля против своих врагов здесь показателен.
Ведь эти животные живут не в бункерах, как *********, а в обычных военных городках а то и просто в обычных городах и посёлках.
Резать как свиней вместе с семьями. Только не рассказывайте, что семьи неуиноваты. Они прекрасно знают, за что папочкам платят кровавые деньги и живут на них. Да ещё и пользуются унитазами-пылесосами-холодильниками с едва замытыми следами крови замученных украинских хозяев.
Нужно ПОКАЗАТЕЛЬНО резать, на камеру. Чтоб не хвастались, как "повоевали-помародёрели НА Украине", а что ссались, при одном подозрении, то кто-то узнает, что они у нас были.
Как ссутся признаваться вояки, что были в Чечне.
Ибо Чечены ИХ РЕЖУТ!!!
Если бы подонков начали резать с 14го года, то, возможно, и 22го небыло бы.
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30.04.2023 12:42
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Последствия обстрела Севастополя
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30.04.2023 12:23 Відповісти
а прикиньте как эта вся гарь осядет на головы лаптей
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30.04.2023 12:26 Відповісти
че то вспомнился фильм - Операция Ы
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30.04.2023 12:33 Відповісти
У меня вопрос: почему наши спецы не вырезают лётунов с ТУ 95, командиров рос подразделений, пропогандонов типа Соловьиного помёта и **********, других тварей?
Пример Израиля против своих врагов здесь показателен.
Ведь эти животные живут не в бункерах, как *********, а в обычных военных городках а то и просто в обычных городах и посёлках.
Резать как свиней вместе с семьями. Только не рассказывайте, что семьи неуиноваты. Они прекрасно знают, за что папочкам платят кровавые деньги и живут на них. Да ещё и пользуются унитазами-пылесосами-холодильниками с едва замытыми следами крови замученных украинских хозяев.
Нужно ПОКАЗАТЕЛЬНО резать, на камеру. Чтоб не хвастались, как "повоевали-помародёрели НА Украине", а что ссались, при одном подозрении, то кто-то узнает, что они у нас были.
Как ссутся признаваться вояки, что были в Чечне.
Ибо Чечены ИХ РЕЖУТ!!!
Если бы подонков начали резать с 14го года, то, возможно, и 22го небыло бы.
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30.04.2023 12:42 Відповісти
41% українців вважали себе "одним народом" з кацапами.
Опитування провела соціологічна група "Рейтинг" 23-25 липня 2021 року.
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30.04.2023 13:08 Відповісти
Oresta шо ты гонишь
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30.04.2023 13:58 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-57985426
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30.04.2023 15:43 Відповісти
Прочтите первые 5 комментариев,те, кто не тролль. Разве они по теме?
Вот так отвлекают от проблемы с Херсоном и Херсонщиной.
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30.04.2023 13:36 Відповісти
Николаев тоже так страдал
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30.04.2023 13:45 Відповісти
Я два дня в оккупации в Вознесенске был , снаряды летали над головой
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30.04.2023 13:57 Відповісти
как видишь в голову не попали
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30.04.2023 14:01 Відповісти
Nothing is here for tears, nothing to wail
Or knock the breast, no weakness, no contempt,
Dispraise, or blame, nothing but well and fair,
And what may quiet us in a death so noble.
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30.04.2023 14:05 Відповісти
Буданов: Россияне, совершившие военные преступления в Украине, будут найдены и уничтожены в любой части мира
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30.04.2023 14:07 Відповісти
https://hronikers.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_5934.mp4
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30.04.2023 14:29 Відповісти
Это западная окраина города, за ним уже ничего нет.
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30.04.2023 17:06 Відповісти
Это как же вы уничтожаете врага на левобережье, если он может обстреливать Херсон? Или это он в перерывах между атаками?
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30.04.2023 14:53 Відповісти
не так уж сложно обстрелять Херсон с такого малого росстояния
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30.04.2023 14:54 Відповісти
Запорожье они обстреливают с еще большего расстояния.Где то щас движутся три штуки с-300 из Бердянска в Молочанск.
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30.04.2023 20:29 Відповісти
на Юге русня в обороне
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30.04.2023 14:55 Відповісти
 
 