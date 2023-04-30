Боксер зі збірної України Селіванов зазнав поранення на передовій у лавах Нацгвардії. ФОТОрепортаж

Старший кулеметник 50 полку імені полковника Семена Височана Нацгвардії Михайло Селіванов пораненим тримав 26 годин позицію на Луганщині. Чоловік воює від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Воїн - майстер спорту та засновник дитячої школи боксу.

Про поранення, бойовий досвід та втрату побратимів на полі бою Михайло розповів Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з 2014 року Михайло Селіванов проходив строкову службу, а згодом підписав контракт з Нацгвардією України. Боєць каже: перші місяці повномасштабної війни були складними, адже підрозділи не мали необхідної кількості військової техніки, яка є зараз. Михайло з побратимами тримав позиції на Донеччині. Згодом - на Луганщині.

"Якщо згадати останній виїзд, то він був важким. Дві-три доби ми стоїмо в окопі, падає дощ, форма прилипає до тіла, але тримаємо оборону. Там всюди - болото, немає можливості поспати, бо все - в калабанях, все - у воді, холодно. Зараз вже потепліло, а тоді було холодно", - розповідає Михайло Селіванов.









Нацгвардієць пригадує один з найважчих боїв його підрозділу.

"За той день було дуже багато піхотних атак. Три атаки вдень та ще одна вночі. Ми їх успішно відбили. Були й артилерійські обстріли. Війська РФ скидали на нас газ з дронів. Ми надягали протигази, але було погано видно, і ми далі відстрілювалися", - пригадує боєць.

За словами військовослужбовця, наступного дня атаки з дронів повторилися. Внаслідок них боєць отримав поранення.

"Ми стоїмо, бачу, що підлітає дрон і скидає на нас. Ми пробували його збити, але безпілотник високо був і ми не могли влучити. Переді мною товариш з Дніпра впав головою вперед. Я відчув, як мене хитнуло і запекла спина. Кажу побратиму: "Я відчуваю, що в мене спина мокра. Хочеться вірити, що це - не кров, але пече, і це, мабуть, поранення. Попросив Мар’яна оглянути. Він дивиться, а там все в крові", - розповідає нацгвардієць.

Побратим допоміг накласти пов’язки на плече та спину. Михайло Селіванов з пораненнями продовжував тримати позицію 26 годин.

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"Тоді вже прийшла підмога і мене поміняли. Я лише дійшов до пункту евакуації, приблизно 2 км від позиції. По рації почув, що у нас - четверо поранених. І каже: всім відірвало ноги. Я підбіг, пробував евакуювати. Ноги відірвало насправді не всім - одному перебило руку. Він - вижив, а решта, на жаль, загинули", - каже Михайло.

Маючи тяжкі поранення, чоловік не зміг залишити пораненого побратима - 20-річного Богдана Ваківа.

"Богдана доставили до мене, до точки евакуації. Я виліз на БТР. Тримався на ньому, притиснув Богдана міцно до грудей і говорив йому: "Тримайся, тримайся. Ми виживемо, все буде добре". Я дивився на нього - він ще дихав. На третій частині того шляху його серце перестало битися", - пригадує військовослужбовець.

Михайло отримав поранення в руку та плече. Каже: у тілі залишилися уламки ворожої вибухівки.

"Лікар сказав мені не ризикувати та не витягувати осколки, оскільки там - нервові закінчення і сухожилки, і під час операції можуть пошкодити й наробити ще більшої біди", - розповідає боєць.

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Михайло Селіванов - майстер спорту з боксу. Чоловік виступав за збірну України сім років: три рази на чемпіонаті Європи та два рази на чемпіонаті світу. Окрім цього, він заснував дитячу школу боксу. Чоловік чекає перемоги у російсько-українській війні та мріє потрапити на змагання світового рівня.

"На жаль, уламки з мене не витягнули - вони залишилися в мені. Але я - спортсмен. Я планував поїхати на чемпіонат світу восени 2022 року, але не зміг через війну. Надіюся, що вона закінчиться швидко і я все-таки потраплю на змагання", - каже Михайло Селіванов.