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Говорили про вчасні поставки боєприпасів, - Залужний провів перемовини з Каволі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у телеграмі.

Він зазначив: "Провів зустріч у розширеному складі із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО у Європі - Командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Предметно обговорили широке коло важливих для нас питань.

Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету - підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний зустрівся з командувачем ЗС Латвії Калниньшем

Окремо зупинилися на важливості вчасних поставок у достатній кількості боєприпасів та техніки. Наголосив на необхідності надання Україні широкого спектру озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії.

З генералом Каволі також обговорили питання підготовки наших захисників. Домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України.

Дякую нашим партнерам за підтримку та допомогу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний обговорив пріоритети щодо постачання Україні озброєння з командувачем ЗС НАТО в Європі Каволі

Говорили про вчасні поставки боєприпасів, - Залужний провів перемовини з Каволі 01
Говорили про вчасні поставки боєприпасів, - Залужний провів перемовини з Каволі 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
Ого, аж не віриться, що рашисткі пропагандони із кварталу95 дозволили Залужному з'явитися у стрічці новин.
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30.04.2023 18:26
+32
Тільки ви про це не дуже часто хоч, бо бубачка істерику влаштує прямо в памперси.
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30.04.2023 18:39
+30
Добре що хоч без крота дерьмака.
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30.04.2023 18:33
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Не понял, это Залужный такой большой или Каволли такой мелкий
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30.04.2023 18:23 Відповісти
Будущий президент Залужный большой во всех смыслах )))
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30.04.2023 18:28 Відповісти
Тільки ви про це не дуже часто хоч, бо бубачка істерику влаштує прямо в памперси.
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30.04.2023 18:39 Відповісти
скоріш всього Нетаньяху в порівняньні з ними , такого самого росту, як рашистський виродок, а ці .незалежно від їх фізичного росту, для України і її народу "великі люди"
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30.04.2023 19:04 Відповісти
Ого, аж не віриться, що рашисткі пропагандони із кварталу95 дозволили Залужному з'явитися у стрічці новин.
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30.04.2023 18:26 Відповісти
Та ще й із генералом Забродським...
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30.04.2023 18:47 Відповісти
Добре що хоч без крота дерьмака.
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30.04.2023 18:33 Відповісти
Залужний красава!
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30.04.2023 18:33 Відповісти
об Ф16 надо было говорить
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30.04.2023 18:40 Відповісти
Писали ж десь, що виділені певні фінанси, їх достатньо або на ф16 або на **********. Що нам наразі потрібніше? **********, так сказали військові. Це не я вигадала.
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30.04.2023 19:03 Відповісти
а китайца слева зачем всунули ?
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30.04.2023 18:41 Відповісти
Не буду утверждать, но думаю что крайний слева кореец.
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30.04.2023 20:33 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Aguto
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30.04.2023 22:36 Відповісти
Ми цілий день так сиділи, говорили і курили,
Потім люди прийшли, і до нас підсіли,
Ми посунулися трохи, говорили і курили
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30.04.2023 18:44 Відповісти
Філософ🤔
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30.04.2023 18:59 Відповісти
(дивлячись на фото):
Тепер ясно, чому допомога нам у таких розмірах...
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30.04.2023 18:55 Відповісти
Мені зовсім не зрозуміло. Яким боком фото до розміру допомоги?
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30.04.2023 20:11 Відповісти
Наші красені! ✊
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30.04.2023 19:05 Відповісти
Razom do Peremogi !
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30.04.2023 19:36 Відповісти
Наші ж ви котики.
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30.04.2023 20:32 Відповісти
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30.04.2023 20:46 Відповісти
Дарно
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30.04.2023 20:57 Відповісти
Красунчики! Ось кому довіряю!
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30.04.2023 21:07 Відповісти
Як це Залужного відпустили без надьожного нагляду Дєрьмака? Непорядок.
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30.04.2023 21:37 Відповісти
Чіп та Дейл
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01.05.2023 00:33 Відповісти
Дякую, США, за систему ППО. Сьогодні о 4:44, почалась кононада, як з кулимета. І це на хвилиночку не автоматна черга, а вібухи від роботи ППО.

Ми всі, після сьогодня, розуміємо слова, що зараз приоритет ППО. Я згоден.
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01.05.2023 06:42 Відповісти
 
 