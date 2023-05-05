"Слуга народу" планує 8 травня звільнити голову Київської облради, представницю своєї партії Гунько

Фракція "Слуга народу" у Київській обласній раді вирішила звільнити нинішню голову Київської облради Наталію Гунько, яка є представницею цієї ж партії.

Про це свідчить розпорядження Київського обласного осередку "Слуги народу", які є у розпорядженні Цензор.НЕТ.

У документі йдеться про те, що на 8 травня 2023 року скликано засідання позачергової сесії Київської облради, на якому буде розглянуто питання звільнення Наталії Гунько з посади голови облради. Також зазначається, що відповідний проєкт рішення Київської обласної ради підтримала комісія з питань регламенту.

Згідно з документом, рішення про звільнення Гунько було прийнято фракцією "СН" ще 24 березня 2023 року.

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У розпорядженні всім депутатам "Слуги народу" Київської облради наполегливо рекомендовано дотриматися "партійної дисципліни" і прибути на засідання та підтримати проєкт щодо звільнення Гунько з посади голови облради.

У разі відсутності на засіданні облради "слуги народу" мають пояснити причини пропуску.





Раніше Наталія Гунько назвала цю ситуацію маніпуляцією "тих політичних сил, які не дивлячись на воєнний стан в країні, намагаються всіма доступними методами здійснити переворот в обласній раді".

"Підтвердженням цьому є спільне подання фракції "Європейська солідарність" та фракції "За майбутнє" про звільнення мене з посади Голови Київської обласної ради від 24 березня 2023року (Вхідний №08-04/Ко-346). Вищезгадане подання не містить жодних обґрунтованих підстав та передумов для мого звільнення. Вважаю, що це свідчить лише про бажання деяких політичних еліт змінити владу в регіоні, з метою зміщення пропрезидентського вектору розвитку Київщини", - написала голова облради.