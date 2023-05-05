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Київська область (3131) звільнення (1511) Слуга народу (2544) Гунько Наталія (5)

"Слуга народу" планує 8 травня звільнити голову Київської облради, представницю своєї партії Гунько

Фото Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Фракція "Слуга народу" у Київській обласній раді вирішила звільнити нинішню голову Київської облради Наталію Гунько, яка є представницею цієї ж партії.

Про це свідчить розпорядження Київського обласного осередку "Слуги народу", які є у розпорядженні Цензор.НЕТ.

У документі йдеться про те, що на 8 травня 2023 року скликано засідання позачергової сесії Київської облради, на якому буде розглянуто питання звільнення Наталії Гунько з посади голови облради. Також зазначається, що відповідний проєкт рішення Київської обласної ради підтримала комісія з питань регламенту.

Згідно з документом, рішення про звільнення Гунько було прийнято фракцією "СН" ще 24 березня 2023 року.

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У розпорядженні всім депутатам "Слуги народу" Київської облради наполегливо рекомендовано дотриматися "партійної дисципліни" і прибути на засідання та підтримати проєкт щодо звільнення Гунько з посади голови облради.

У разі відсутності на засіданні облради "слуги народу" мають пояснити причини пропуску.

Слуга народу планує 8 травня звільнити голову Київської облради, представницю своєї партії Гунько 01
Слуга народу планує 8 травня звільнити голову Київської облради, представницю своєї партії Гунько 02

Раніше Наталія Гунько назвала цю ситуацію маніпуляцією "тих політичних сил, які не дивлячись на воєнний стан в країні, намагаються всіма доступними методами здійснити переворот в обласній раді".

"Підтвердженням цьому є спільне подання фракції "Європейська солідарність" та фракції "За майбутнє" про звільнення мене з посади Голови Київської обласної ради від 24 березня 2023року (Вхідний №08-04/Ко-346). Вищезгадане подання не містить жодних обґрунтованих підстав та передумов для мого звільнення. Вважаю, що це свідчить лише про бажання деяких політичних еліт змінити владу в регіоні, з метою зміщення пропрезидентського вектору розвитку Київщини", - написала голова облради.
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Топ коментарі
+12
А что у них случилось? Корабельная сосна в 44 года уже не требуется?
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05.05.2023 07:26
+8
Ця сосна зламалась. Несіть наступну.
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05.05.2023 08:36
+5
мабуть вже накралась і для фракціі і для себе
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05.05.2023 07:40
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А что у них случилось? Корабельная сосна в 44 года уже не требуется?
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05.05.2023 07:26 Відповісти
сдулась - ботоксом вчасно не ширнулась 😂
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05.05.2023 07:44 Відповісти
Прийшов час "самопоїдання свої результатів"
Інструкція для чиновників від СН: https://www.youtube.com/watch?v=UJ84I0iKd_s
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05.05.2023 07:28 Відповісти
мабуть вже накралась і для фракціі і для себе
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05.05.2023 07:40 Відповісти
За які продєлки кадри менжують .
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05.05.2023 07:44 Відповісти
Скандал з дозволом на будівництво асфальтового заводу впритик біля ланшафтного парку "Васильківські Карпати", поки всім не до того
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05.05.2023 09:56 Відповісти
какие дэбилы голосуют за зэ-предателей?
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05.05.2023 07:47 Відповісти
Корисні ідіоти.
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05.05.2023 08:00 Відповісти
Гунько звільнити - Цукермана призначити.
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05.05.2023 08:04 Відповісти
Ця сосна зламалась. Несіть наступну.
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05.05.2023 08:36 Відповісти
Згнила.
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05.05.2023 09:42 Відповісти
Готуються дерибанити кошти на відбудову Київщини, треба "свою людину" поставити, ця "сосна" не підходить. Мабуть лисого викличуть з монакського ТрО
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05.05.2023 09:34 Відповісти
Ги-ги. Там, взагалі, весела сімейка! Зараз обидва (і чоловік, і сама Наталя) "слуги урода", а не так давно, "яйця" були розкладені в різні кошики. Чому я не здивований тим, що вони опинилися серед "слуг" та ще й на посадах? )

Семейный подряд Гунько: Муж в партии «Батькивщина», жена - «радикал», а сын ходит с портретом Порошенко.
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05.05.2023 09:38 Відповісти
О, це та курв@ що видала дозвіл вірменам на будівництво асфальтового заводу прямо через дорогу від ланшафтного заповідника "Васильківські Карпати"
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05.05.2023 09:58 Відповісти
 
 