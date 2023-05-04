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Зеленський (17439) Нідерланди (1115) Patriot (118)

Зеленський оглянув нові комплекси ЗРК Patriot, які передадуть Україні Нідерланди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президенту Володимиру Зеленському, під час його візиту до Нідерландів, показали військову техніку, яку буде передано українським військовим.

Як передаж Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Сибіга опублікував фото з військовою технікою. Він нагадав, що Нідерланди - одна з країн-лідерів у допомозі Україні.

За його словами, Зеленський особисто подякував воїнам, персоналу, парламенту, уряду та своєму приятелю прем'єр-міністру Марку Рютте за сильну непохитну підтримку.

"Прямо звідси вся техніки буде доставлена українським воїнам, які завершили необхідні тренування. А це ППО Patriot, бронемашини, артилерія. Те, що вкрай необхідне нам для перемоги. Дякуємо", - написав Сибіга.

Пізніше у фейсбуці президента України Володимира Зеленського з'явився такий допис:"Тут і зараз ми бачимо, що таке допомога та що таке захист життя. Це найпочесніша місія – робити все, щоб життя перемогло.

Зброя із цієї бази, яка допомагає нашим захисникам, берегтиме життя – нормальне, вільне, ґрунтоване на повазі життя українців та всіх європейців. Слава всім, хто допомагає!"

А також були опубліковані кадри відвідин військової бази

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два дивізіони ЗРК "Patriot" вже заступили на чергування. Але для кращого захисту потрібні літаки F-16,- Повітряні Сили

Зеленський оглянув нові комплекси ЗРК Patriot, які передадуть Україні Нідерланди 01
Зеленський оглянув нові комплекси ЗРК Patriot, які передадуть Україні Нідерланди 02
Зеленський оглянув нові комплекси ЗРК Patriot, які передадуть Україні Нідерланди 03
Зеленський оглянув нові комплекси ЗРК Patriot, які передадуть Україні Нідерланди 04
Зеленський оглянув нові комплекси ЗРК Patriot, які передадуть Україні Нідерланди 05

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
Блін! Воно шось в піжамі, тіпо, оглядало... А зарплатню військовим із вкрадених податків на дебіл-марахфон та прочіє крадівництва не оглядало, падло зелене?!
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04.05.2023 21:36
+18
В часи царювання Зеленського

забезпечення ЗСУ має три етапи:

- "не на часі";

- "взято під особистий контроль";

- "союзники не надали".
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04.05.2023 21:39
+11
але ж тоді його могли кацапи вбити і ви уявляете собі масштаб цієї глобальної катастрофи?
крандець би шаріку настав - аллілуя!
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04.05.2023 21:47
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Во,норм, еще САУ Pzh2000 и БРМ Fennec прибудут.
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04.05.2023 21:31 Відповісти
Интересный пэтриот. Не похож на тот, который нам американцы передали. Другая модель что ли? На гусеницах..
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04.05.2023 21:34 Відповісти
На гусеницах это шведский БТР, или это шутка была? У разных стран ЗРК Пэтриот на разных шасси, MAN, Ошкош и т.д.
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04.05.2023 21:37 Відповісти
Блін! Воно шось в піжамі, тіпо, оглядало... А зарплатню військовим із вкрадених податків на дебіл-марахфон та прочіє крадівництва не оглядало, падло зелене?!
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04.05.2023 21:36 Відповісти
Не пропетлял бы 4 раза по повестке, уже мог бы быть командиром такого аппарата и уважаемым человеком......
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04.05.2023 21:38 Відповісти
але ж тоді його могли кацапи вбити і ви уявляете собі масштаб цієї глобальної катастрофи?
крандець би шаріку настав - аллілуя!
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04.05.2023 21:47 Відповісти
Дябіл,аднако?
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05.05.2023 08:56 Відповісти
В часи царювання Зеленського

забезпечення ЗСУ має три етапи:

- "не на часі";

- "взято під особистий контроль";

- "союзники не надали".
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04.05.2023 21:39 Відповісти
"Люди молча провожали взглядом, очень важное и дорогое им оружие".
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04.05.2023 21:41 Відповісти
В Нідерландах же не стріляють, міг би й вдягнути цивільний одяг.
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04.05.2023 21:59 Відповісти
Так він і не у військовому. Там поруч із комплексами стоять бійці у військовому, можна порівняти. Він "по мотивах".
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04.05.2023 22:17 Відповісти
а нащо в Амтердамі кому одяг, шо за дурня?
носом на квартал красних ліхтарів в потній майці!

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04.05.2023 22:39 Відповісти
щетинкою обрiс, живiт закабанiв, це все од непосильної працi над вiдосиками. незрозумiло - вiн "одобряэ" Patriot чи нi?
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04.05.2023 22:05 Відповісти
Він їх випробував. Насправді це пуста трата грошей на його поїздку.
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05.05.2023 07:14 Відповісти
Вдягнувся як шпана якась, а не президент.
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04.05.2023 22:09 Відповісти
Добре хоч каску і бронежилета не вдягнув...
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04.05.2023 22:54 Відповісти
Зачетно).
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04.05.2023 22:59 Відповісти
Зеленський це ганьба держави.
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05.05.2023 07:15 Відповісти
і рєзніков хоче розглянути, а може й освоїти...
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04.05.2023 22:09 Відповісти
Хто-небудь, скажіть, що це за крани?
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04.05.2023 22:30 Відповісти
ТЗМ ( транспортно заряжающая машина) комплекса.
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04.05.2023 23:05 Відповісти
Сфоткался? В Инсту выложил с местоположением?
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04.05.2023 23:51 Відповісти
Оглянув! )))І що він там зрозумів чи побачив? Стежте , щоб він там якої шкоди не зробив, бо воно сунеться до всього і до чого не торкається потім біда і платити за все звичайним громадянам занадто дорого.
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05.05.2023 00:16 Відповісти
Так він все хотів поцікавиться: "А где тут крепятся факелы, которыми двигатели ракет при запуске поджигаются?"
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05.05.2023 03:02 Відповісти
Він засвоїв як цим керувати коли уклонявся від призову.
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05.05.2023 07:18 Відповісти
четырежды уклонист осмотрел... а оно ему надо? осмотрел дерьмак, носящий косячок для янелохмнесорокдва, а сам янелохмнесорокдва ждал когда придет время, чтобы его ширнули...
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05.05.2023 06:48 Відповісти
Зараз треба терміново священникам тих країн де воно побувало провести обряди екзерцизму. Бо історія перебуття цього тіла в іншіх країнах кінчалася трагічно для них.
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05.05.2023 13:27 Відповісти
 
 