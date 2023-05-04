Зеленський оглянув нові комплекси ЗРК Patriot, які передадуть Україні Нідерланди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президенту Володимиру Зеленському, під час його візиту до Нідерландів, показали військову техніку, яку буде передано українським військовим.
Як передаж Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.
Сибіга опублікував фото з військовою технікою. Він нагадав, що Нідерланди - одна з країн-лідерів у допомозі Україні.
За його словами, Зеленський особисто подякував воїнам, персоналу, парламенту, уряду та своєму приятелю прем'єр-міністру Марку Рютте за сильну непохитну підтримку.
"Прямо звідси вся техніки буде доставлена українським воїнам, які завершили необхідні тренування. А це ППО Patriot, бронемашини, артилерія. Те, що вкрай необхідне нам для перемоги. Дякуємо", - написав Сибіга.
Пізніше у фейсбуці президента України Володимира Зеленського з'явився такий допис:"Тут і зараз ми бачимо, що таке допомога та що таке захист життя. Це найпочесніша місія – робити все, щоб життя перемогло.
Зброя із цієї бази, яка допомагає нашим захисникам, берегтиме життя – нормальне, вільне, ґрунтоване на повазі життя українців та всіх європейців. Слава всім, хто допомагає!"
А також були опубліковані кадри відвідин військової бази
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крандець би шаріку настав - аллілуя!
забезпечення ЗСУ має три етапи:
- "не на часі";
- "взято під особистий контроль";
- "союзники не надали".
носом на квартал красних ліхтарів в потній майці!