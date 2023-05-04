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Миколаївська область (1826) СБУ (10030) закупівлі (590) розкрадання (50)

СБУ затримала віцемера Вознесенська Жукова за підозрою в розкраданні бюджетних грошей на оборонних закупівлях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

сбу,вознесенськ

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міського голови Вознесенська Миколаївської області і трьом його спільникам за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

За даними слідства, до організації оборудки причетний перший заступник голови Вознесенської міської територіальної громади. Він залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих – посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду.

Як свідчать матеріали розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм виведення у тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції.

За попередніми даними, учасники оборудки завдали державі збитки на майже мільйон грн.

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Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявлено:
▪️ комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконних дій;
▪️ понад млн у гривневому еквіваленті.

На підставі зібраних доказів першому заступнику мера і трьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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СБУ затримала віцемера Вознесенська Жукова за підозрою в розкраданні бюджетних грошей на оборонних закупівлях 01
СБУ затримала віцемера Вознесенська Жукова за підозрою в розкраданні бюджетних грошей на оборонних закупівлях 02
СБУ затримала віцемера Вознесенська Жукова за підозрою в розкраданні бюджетних грошей на оборонних закупівлях 03
СБУ затримала віцемера Вознесенська Жукова за підозрою в розкраданні бюджетних грошей на оборонних закупівлях 04
СБУ затримала віцемера Вознесенська Жукова за підозрою в розкраданні бюджетних грошей на оборонних закупівлях 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
А Рєзнікова коли, Дєрьмака, Татарова, Арахамію і далєє за списком коли?
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04.05.2023 22:23
+8
Чергова мерзенна ублюдіна...
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04.05.2023 21:59
+6
А яйця по 17 етадругоє.
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04.05.2023 22:58
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Чергова мерзенна ублюдіна...
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04.05.2023 21:59 Відповісти
$25 000 не вистачить мабуть на умовний.
Навіщо на «це» витрачається час коли ******* міліардами?
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04.05.2023 22:06 Відповісти
Нехай щоч це ловлять - всіх покидькив, до кого дотягнуться, потрібно ловити...
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04.05.2023 22:37 Відповісти
На іх місце завтра призначать інших не кращих. Навіщо витрачати ресурси на цю мелюзгу, у нас не має стільки часу. Прибрат у них «кришу» і вони будуть боятися крок ступити.
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05.05.2023 00:03 Відповісти
З мелюзги виростають великі покидьки, а якщо мелюзгу прощити - то й той, кого призначать на її місце - буде красти не так нагло.
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05.05.2023 00:24 Відповісти
Ви в це вірите? Насправді мабудь хочуть звільнити місце для іншої людини чи цей почав крисястничать.
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05.05.2023 07:11 Відповісти
Так чи інакше - він це заслужив
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05.05.2023 11:45 Відповісти
Чому набу їм не займається?
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05.05.2023 07:09 Відповісти
Мабудь, щоб порушити підслідність ((
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05.05.2023 07:50 Відповісти
А Рєзнікова коли, Дєрьмака, Татарова, Арахамію і далєє за списком коли?
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04.05.2023 22:23 Відповісти
двадцятки аж розчулили
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04.05.2023 22:31 Відповісти
Для чого закривати їхні пики.......
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04.05.2023 22:43 Відповісти
А яйця по 17 етадругоє.
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04.05.2023 22:58 Відповісти
Блин , сам того не ожидал, купил на рынке 60 шт. по 32 грн за десяток...Дык, это розница. Оптом и того дешевле. Но когда шел покупать , думал, шо не дешевле 90 грн.
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04.05.2023 23:24 Відповісти
все знают, что именно в Вознесенске складируют бюджетные гроши
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04.05.2023 23:21 Відповісти
тупой, как для вицемэра. Надо было сакурами заниматься. Ну, на худой конец, сливами Писсарди.
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05.05.2023 01:22 Відповісти
Завтра почуємо міліон позичив у сусіда, орг техніка це не доказ, записі це гра в преферанс. За 200 000 випустять і закриють діло. А потім ще й компенсацію заплате держава.
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05.05.2023 07:44 Відповісти
 
 