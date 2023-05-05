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Велика Британія (3668) Олена Зеленська (225) Чарльз III (14) Сунак Ріші (152)

Зеленська прибула у Велику Британію з офіційним візитом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Розпочався візит першої леді України Олени Зеленської до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Олена Зеленська відвідала Даунінг-стрит, 10 на запрошення дружини прем'єр-міністра Великої Британії Акшати Мурті.

Перша леді України подякувала Британії за підтримку України, зокрема, за організацію Євробачення спільно з українськими партнерами.

"Неможливість проведення країною-переможцем цього конкурсу має стати ще одним нагадуванням світу про загарбницьку війну Росії проти України", - наголосила вона.

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До зустрічі також долучився прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Дружина президента передала Акшаті Мурті запрошення на третій саміт перших леді та джентльменів, що відбудеться 6 вересня в Києві та буде присвячений темі ментального здоров'я.

Зеленська зазначила, що ця подія посилює роль перших леді та м'якої сили у світі задля покращення життя різних країн і народів. "Ми вчимо ваших військових, але насправді це ви вчите нас. Ми вчимося в України та українців, як бути такими сильними і стійкими", - сказала дружина прем'єр-міністра.

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Після зустрічі перша леді України та Акшата Мурті разом відвідали Британську бібліотеку. Раніше там відбулася презентація ініційованого першою леді України проєкту "Книжки без кордонів", для якого надруковано 16 тис. книжок українською мовою для дітей, які прибувають до Великої Британії.

Зеленська ознайомилася з українською колекцією Британської бібліотеки і разом із генеральним директором закладу сером Ролі Кітінгом презентувала там "Українську книжкову поличку".

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Зеленська прибула у Велику Британію з офіційним візитом 01
Зеленська прибула у Велику Британію з офіційним візитом 02
Зеленська прибула у Велику Британію з офіційним візитом 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+40
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04.05.2023 23:09
+39
Не вірю в іі щирість після того, як вона спонукала украінців в 14 році повідомляти про наших військових кацапам.
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04.05.2023 23:10
+33
Прилетіла на мітлі скумбрія по 8.
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04.05.2023 23:10
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Уйобок це той хто в соц мережах в 2014 закликав за 15000 рублів здавати переміщення наших хлопців. Сіки хлопців загубила ця *****? За цей злочин я цю суку я ні за які заслуги не пробачу.
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05.05.2023 00:19 Відповісти
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05.05.2023 02:36 Відповісти
ну і на зуя було предствлятися? - всі все і так за тебе зрозуміли....
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05.05.2023 03:21 Відповісти
в кедах(как обычно)?
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04.05.2023 23:09 Відповісти
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04.05.2023 23:09 Відповісти
Правильно, у нападі рососії на Україну винен тільки Зеленський. Москалі взагалі ні при чому
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05.05.2023 01:35 Відповісти
зеленський винен не в нападі, а в заохоченні до нападу
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05.05.2023 07:56 Відповісти
Не треба пересмикувать, не тільки, він за три роки завів на владні посади кучу предателей та ворів і вкладав в мізки граждан ідеологію яка різниця, головне брюхо дороги шашлики розлагаючи українське суспільство, а зараз такі хто його наслухався повтікали і тікають з країни в очікуванні коли все закінчится бо як закінчится для них какая разніца
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05.05.2023 09:53 Відповісти
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04.05.2023 23:10 Відповісти
Прилетіла на мітлі скумбрія по 8.
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04.05.2023 23:10 Відповісти
Не вірю в іі щирість після того, як вона спонукала украінців в 14 році повідомляти про наших військових кацапам.
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04.05.2023 23:10 Відповісти
Надеюсь первая леди будет в подобии военной формы,для симметрии т.с.
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04.05.2023 23:16 Відповісти
Ця дурепа також буде в піжамі а ля воєнна хформа для симетрії з хрипатим ідіотом, якого вона ненавидить.
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04.05.2023 23:50 Відповісти
и небритая.
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05.05.2023 03:10 Відповісти
I не голена.
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05.05.2023 07:15 Відповісти
Мадам кваки
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04.05.2023 23:20 Відповісти
Яку офіційну посаду займає ця ледя?
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04.05.2023 23:21 Відповісти
***** гроші сімейні
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04.05.2023 23:22 Відповісти
Марина виглядає як справжня леді, а зеленьска не має смаку тай виглядає як дешева ляді, хочаб її костюм з гудзиками на сосках ,в якому вона була на зустрічі з Байденом в Америці, сміялися усім світом,та мо же то і була її мита? вона ж квартал 95
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05.05.2023 16:56 Відповісти
Ні за походженням, ні з виховання, ні з аристократизму душі, їй не місце в королівському палаці.
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04.05.2023 23:22 Відповісти
Якого біса? Хто вона така, щоб представляти Україну????
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04.05.2023 23:28 Відповісти
73 відсотка проголосували за її чоловіка. Тож, питання не до неї.
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05.05.2023 03:12 Відповісти
Так хай тоді собака її чоловіка представляє Україну на міжнародних заходах.
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05.05.2023 09:47 Відповісти
собака по фешн-магазинах не походить.
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05.05.2023 09:57 Відповісти
Кто знает, почём в Британии скумбрия?
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04.05.2023 23:39 Відповісти
от народ! До чего наша извращенная действительность людей довела - задаёшь вопрос, а они лайки ставят.
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05.05.2023 00:12 Відповісти
по 8....фунтов стерлингов
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05.05.2023 00:39 Відповісти
ну, тогда у нас еще терпимо.
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05.05.2023 00:43 Відповісти
+++
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05.05.2023 03:08 Відповісти
Яке там леді?! Сєпарша ватна , як і її муженьок криворогатий.
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04.05.2023 23:43 Відповісти
та їі пальцем тронь - відновить аккаунт з пропозицією здавати позиції ЗСУ за гроші...
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04.05.2023 23:49 Відповісти
присіла сімейка голохвастих на Україну на поржать.
вже самі сльози від того сміха!
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04.05.2023 23:57 Відповісти
Про що ця новина? поїхала та й поїхала туристкою до Англії. Заздрю, непогано живе, як і її чоловік, але Україні що з того?
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05.05.2023 00:08 Відповісти
Так, життя (єдине, неповторне) вдалося! Вірніше, проект!🤘🤔
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05.05.2023 03:12 Відповісти
офіційно -бо за державний кошт.напевне треба до квартир довідатись. ну щось прикупити.може трохи селедки. не одну ж мівіну хлопцям в бункері їсти
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05.05.2023 10:02 Відповісти
Якраз у перiод активiзацii ракетних обстрiлiв коли Пуйло маше ядеркою - Володимир у Нiдерландах, а Cельодка в Британii.

Виживуть.

А домашня худоба на замку закрита та пiд надiйним доглядом завколхоза.
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05.05.2023 00:44 Відповісти
Шашликів їй по самі гланди.
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05.05.2023 01:07 Відповісти
порчена геть...
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05.05.2023 03:30 Відповісти
Vavlud Vav Судячи із знимки, знову Порох подарував фотографу торт ROSHEN. Не встиг лідор повернув голову, аж тут серйозні дяді і тьоті з'явились. Впадає в очі, що Ірмачидло тут за головного. Зараз понабігають падляківські бльоХери та бльоХериці із звинуваченнями порохоботів: #невсьотакоднозначно або #винетакзрозуміли...а воно бовтаеться в сторінці..як ла-но в ополонці..НЕ СМІШНО...соромно і огидно І , да..придивіться на вираз його пики...і стиснуті від люті кулаки...

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05.05.2023 04:17 Відповісти
завжди казав що він курносий, ні не вірили...
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05.05.2023 05:03 Відповісти
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05.05.2023 11:15 Відповісти
Чиєсь накурене пацаня приблудилося.
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05.05.2023 09:02 Відповісти
Йому пофіг - він там ховається від наслідків ударів дронів по кремлю 😆
Штірліц провалився.
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05.05.2023 11:46 Відповісти
цікаво чому зеленського не запросили?
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05.05.2023 04:23 Відповісти
І що вона таке, що аж з "ОФІЦІЙНИМ ВІЗИТОМ"? Вона представник якоїсь державної структури, волонтер, чи може просто кухарка, яка може "управлять страной"? Скоріше останнє... Як вже задовбали всі ці слуги, прислужки і вся решта шобла
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05.05.2023 04:24 Відповісти
Скумбрія по вісім
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05.05.2023 05:54 Відповісти
наверняка поехала договариваться о снижении цены на скумбрию с 8 до 4 гривен...
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05.05.2023 06:42 Відповісти
Ще один спектакль !
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05.05.2023 07:12 Відповісти
Якось одночасно вони з України з'їб@лись, совпадєніє? Насправді, аби й не повертались
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05.05.2023 08:03 Відповісти
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05.05.2023 08:07 Відповісти
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05.05.2023 08:12 Відповісти
Не перестаю удивляться как это Англия стала колонией для индусов
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05.05.2023 08:49 Відповісти
Офіційний -це за державний кошт.
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05.05.2023 10:24 Відповісти
Скумбрія по 7 вже за кордоном - теж як і Вова зеленський боїться за свою шкуру за дрони над кремлем, тому втікли тимчасово в ЄС
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05.05.2023 11:44 Відповісти
Одна в Великобритании, второй в Нидерландах. Совпадение? Не думаю. Устал ведь. Маленький уикэнд не помешает
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05.05.2023 12:44 Відповісти
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06.05.2023 01:21 Відповісти
 
 