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Окупанти вночі вдарили по Нікополю з артилерії, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Вночі військові РФ обстріляли Нікополь з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Через обстріл в місті пошкоджені 10 приватних будинків, паркани та господарча споруда. Побиті лінія електропередач та 2 газопроводи. Минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Також вночі у небі над Дніпропетровщиною українські захисники збили два ворожі безпілотники.

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Окупанти вночі вдарили по Нікополю з артилерії, - ОВА 01
Окупанти вночі вдарили по Нікополю з артилерії, - ОВА 02
Окупанти вночі вдарили по Нікополю з артилерії, - ОВА 03
Окупанти вночі вдарили по Нікополю з артилерії, - ОВА 04
Окупанти вночі вдарили по Нікополю з артилерії, - ОВА 05

Автор: Марина Макєєва
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