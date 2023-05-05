Минулої доби росіяни обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти продовжують обстріли прифронтових населених пунктів та терор цивільного населення Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Російські окупанти 92 разів обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області.
"Новоданилівку гатили з авіації та артилерії, Гуляйполе з БПЛА та артилерії, Степногірськ з РСЗВ.
Наразі зафіксовано два десятки руйнувань цивільних об'єктів: автівки, квартири, приватні будинки. Люди вціліли", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар05.05.2023 08:58 Відповісти Мені подобається 1
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