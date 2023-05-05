УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8264 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України
746 1
обстріл (21071) Запорізька область (2562)

Минулої доби росіяни обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти продовжують обстріли прифронтових населених пунктів та терор цивільного населення Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Російські окупанти 92 разів обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області. 

"Новоданилівку гатили з авіації та артилерії, Гуляйполе з БПЛА та артилерії, Степногірськ з РСЗВ.

Наразі зафіксовано два десятки руйнувань цивільних об'єктів: автівки, квартири, приватні будинки. Люди вціліли", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Упродовж доби окупанти завдали 112 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА 01
Минулої доби росіяни обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА 02
Минулої доби росіяни обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА 03

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гауляйтер всєя Мелітополя Балицький вимутив собі посвідчення УБД.
показати весь коментар
05.05.2023 08:58 Відповісти
 
 