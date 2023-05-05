Унаслідок ранкового обстрілу в н.п. Товстодубове на Сумщині пошкоджено приватний будинок, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вранці окупанти обстріляли н.п. Товстодубове на Сумщині. Зафіксовано 4 "приходи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ОК "Північ".

"З 06:11 до 06:25 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, по н.п. Товстодубове. В результаті обстрілу пошкоджено цивільний будинок та подвір'я. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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