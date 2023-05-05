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обстріл (21071) Сумська область (2204)

Унаслідок ранкового обстрілу в н.п. Товстодубове на Сумщині пошкоджено приватний будинок, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вранці окупанти обстріляли н.п. Товстодубове на Сумщині. Зафіксовано 4 "приходи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ОК "Північ".

"З 06:11 до 06:25 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, по н.п. Товстодубове. В результаті обстрілу пошкоджено цивільний будинок та подвір'я. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі та вранці обстріляли 3 громади на Сумщині, зафіксовано 43 вибухи, - ОВА

Унаслідок ранкового обстрілу в н.п. Товстодубове на Сумщині пошкоджено приватний будинок, - ОВА 01
Унаслідок ранкового обстрілу в н.п. Товстодубове на Сумщині пошкоджено приватний будинок, - ОВА 02
Унаслідок ранкового обстрілу в н.п. Товстодубове на Сумщині пошкоджено приватний будинок, - ОВА 03
Унаслідок ранкового обстрілу в н.п. Товстодубове на Сумщині пошкоджено приватний будинок, - ОВА 04

Автор: Наталя Джума
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