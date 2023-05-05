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авто (2015) Львів (2080) СБУ (10030)

Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ "Роллс-Ройси" та "Майбахи", - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Ліквідовано масштабну схему нелегального експорту до РФ підсанкційних автомобілів преміум-класу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що до схеми причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії і має там власний бізнес.

"Фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку рф. Зокрема, ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію росії в обхід міжнародних торговельних обмежень. Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу russia today", - йдеться в повідомленні.

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Так, з серпня 2022 до березня 2023 він нелегально переправив російським "замовникам" 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро.

"Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до білорусі, а звідти - до росії. Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн", - зазначили у Службі безпеки.

Співробітники СБУ викрили цю оборудку і заблокували її.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника у Києві та Львові виявлено:

- 35 печаток підприємств, у тому числі офшорних компаній, задіяних у "схемі";
- фінансово-господарську документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

Також за поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.

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До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення);
- ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах).

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Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ Роллс-Ройси та Майбахи, - СБУ 01
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ Роллс-Ройси та Майбахи, - СБУ 02
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ Роллс-Ройси та Майбахи, - СБУ 03
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ Роллс-Ройси та Майбахи, - СБУ 04
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ Роллс-Ройси та Майбахи, - СБУ 05
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ Роллс-Ройси та Майбахи, - СБУ 06
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ Роллс-Ройси та Майбахи, - СБУ 07
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ Роллс-Ройси та Майбахи, - СБУ 08
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ Роллс-Ройси та Майбахи, - СБУ 09
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ Роллс-Ройси та Майбахи, - СБУ 10
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ Роллс-Ройси та Майбахи, - СБУ 11

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
А когда офшорные обороты матери гетьмановича разоблачат?
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05.05.2023 10:12
+27
Він не львівський бізнесмен, а підор смердючий. Тому підора до підорів, його місце біля параші.
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05.05.2023 10:14
+20
100% фрідман чи якийсь рабінович.
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05.05.2023 10:15
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А когда офшорные обороты матери гетьмановича разоблачат?
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05.05.2023 10:12 Відповісти
Вы не понимаете, "это другое"
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05.05.2023 11:42 Відповісти
Так плять у вас автосалоны или война на куй??
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05.05.2023 17:08 Відповісти
Північним потоком на реверсі? Чи як?
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05.05.2023 10:14 Відповісти
Він не львівський бізнесмен, а підор смердючий. Тому підора до підорів, його місце біля параші.
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05.05.2023 10:14 Відповісти
Зазначається, що до схеми причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії і має там власний бізнес. Джерело: https://censor.net/ua/p3416446
Визначення "львівський" тут не коректне.
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05.05.2023 11:08 Відповісти
рачей мається на увазі тільки місце реєстрації його "підприємства".
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06.05.2023 11:30 Відповісти
100% фрідман чи якийсь рабінович.
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05.05.2023 10:15 Відповісти
Або Ярмольник чи Явлінський...
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05.05.2023 10:30 Відповісти
Чи навіть Фукс
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05.05.2023 10:37 Відповісти
О як, вчиться довбні, а у вас для вояків 30 т грв., нема…
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05.05.2023 10:16 Відповісти
є, але вже нема, пішли за яблуками по 17
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05.05.2023 11:21 Відповісти
гроші не пахнуть...........
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05.05.2023 15:38 Відповісти
а що тут поганого? це стимулює корупцію, хай крадуть бабло і купують майбахи. кацапське бидло їх скоро буде палити в цих майбахах.
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05.05.2023 10:19 Відповісти
Корисна корупція, це "свинарчуки" та їх клістрони для ЗСУ.
Грабунок козломордої армії та зміцнення українського ППО.
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05.05.2023 10:25 Відповісти
корупція не буває корисною, хиба вона в рашці є а у нас немає, але наразі ми цим похвалитися не можемо. Що ж до машин, ще невідомо - можливо в машинах наркотики перепрявляв. Ну бо русні було легше через Китай собі тачки пригнати, хиба ні?
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06.05.2023 11:32 Відповісти
Я про користь кацапської корупції, яку спонукали "свинарчуки" і яка стала в нагоді нашій країні.
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06.05.2023 12:24 Відповісти
Боксьора з трухановим захищаєш, альоша?
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05.05.2023 13:37 Відповісти
кальоша твій батько, а всяким чурбанам Pyrdus Otsosey
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05.05.2023 23:00 Відповісти
а лицо тому "******" чего не скажешь!? или геройствовать в Цензоре твой удел!
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05.05.2023 10:34 Відповісти
В мене питання до тих людей .які голусують за боксерів і блазнів - ви б собі хірурга теж так вибирали б?
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05.05.2023 11:13 Відповісти
Але кияни боксера вдруге обрали, тому мимо. А щодо блазня отут багато питань і до нього і його виборців, вже мабуть їм не папріколу.
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05.05.2023 13:25 Відповісти
олігархічна держава, на все і впершу чергу на вибори у державі мають вплив олігархи через корумповані державні органи. Легко роблять щоб по-перше і вибору особливо не було. Ну вибрали би представника оп і що би змінилося? оп так само за труху, бо за труху олігархи, а олігархи за труху бо це важливе колищатко в їх прокацапленій системі. А чого їх система прокацаплена? А кому олігархи всім забов"язані, в часи коли вони тільки ставали олігархами, хто їм допоміг би як не кацапи - скупитит тут все? І цей кризис 90-х все це штучно як і Голодомор, щоб певні люди могли все скупити на кореню за безцінь, а потім зіпсути. І тоді за 30 років Україна без економіки, без виробництва і без армії, проти з упц рпц, корумпованими органами влади стане легкою здобиччю.
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06.05.2023 11:36 Відповісти
Навіть для олігархів важлива легітимність у вигляді більшості голсів на виборі.

Оскільки дуже багато людей несідомих , нездатних розрізнити , що добре , а що погане в перспективі - тому єдиним виходом для побудови нормальної країни - є обмежння виборчих прав певних категорій населення - які не несуть соціальної відповідальності - алкоголіків , наркоманів, безробітних , засуджених, неплатників аліментів і т. д ( з можливістю відновлення - цих прав)

Тільки тоді коли обирати будуть зрілі і вдповідальні - тоді лише можлива побудова нормальної країни.

Потрібно нагадати - що слово "демократія " - це влада демосу. А демос - це не все населення . Це певна соціальна група людей , які мали певний соціальний та культурний рівень.

А коли право голосу мають всі - то це влада охлосу (юрби) - охлократія . А по теперішньому ЛОХократія - коли країною керують блазні з цирку.
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06.05.2023 11:57 Відповісти
****, на нари цього монголоїда, а після відсіки в мокшанію до дому!!!
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05.05.2023 10:23 Відповісти
Чому це кацапи хочуть їздити на авто загнівающего Запада, а не на своїх Москвичах.
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05.05.2023 10:27 Відповісти
Соплемінники, рід зміїний, тому і мовчать.
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05.05.2023 10:27 Відповісти
Наші "бізнесмени" вони такі, ще й у пеклі будуть чортам продавати дрова, на яких їх смажать
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05.05.2023 10:33 Відповісти
Випадково не Вова Морда, бо щось так СБУ делікатнічає
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05.05.2023 10:33 Відповісти
Хто ж здає своїх падєльників рашистів, якщо все в повному обсязі давно проплачено?
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05.05.2023 10:44 Відповісти
Це якийсь москаль, що переїхав до Львова. Садовий таких любить і сворює тепличні умови.
А Вова Морда, до речі, на днях отримав лички старлея. У війську разом з двома синами.
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05.05.2023 15:04 Відповісти
не треба гнати на садового, він таких не любить! тільки їх гроші.
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06.05.2023 11:37 Відповісти
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05.05.2023 10:35 Відповісти
А у підсумку завдяки СБУ вийшло гарне поповнення бюджету України. А кацапи най собі іздять до пори до часу на західних преміумах. Це ж не танки.
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05.05.2023 11:14 Відповісти
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06.05.2023 10:36 Відповісти
К большому сожалению, часто такие распиаренные вскрытия преступлений заканчиваются "пшиком".
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05.05.2023 10:49 Відповісти
Не вантажівки? Елітні? Нехай купують. Це нам на користь
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05.05.2023 10:51 Відповісти
хто що купує.Хто тягачі і ДАФИ з безпілотниками для ЗСУ, а хто з дозволу "зе влади" більше року торгує з рашистами елітними колесами,та двигунами і запчастинами до гвинтокрилів,
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05.05.2023 10:56 Відповісти
Говорите воєнний стан у нас?
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05.05.2023 11:01 Відповісти
На фронт цього бізнесмена! У Бахмут!
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05.05.2023 11:04 Відповісти
То впливало на обороноздатність України? Доки в Україні раціонального плану існування країни, не буде зрозуміло що можно а що ні і Україна буде існувати як кущ, який будуть стригти як завгодно.
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05.05.2023 11:12 Відповісти
Патриот
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05.05.2023 11:23 Відповісти
Оце блд патріот у дусі зелених 😆
Мабуть з кимось в Київі не поділився
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05.05.2023 11:28 Відповісти
- ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах). Джерело: https://censor.net/ua/p3416446

Цікаво, - яку посаду займає цей бизнесмен..
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05.05.2023 11:36 Відповісти
Что это за рандомные фото авто? со всего интернета искали фото?
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05.05.2023 12:06 Відповісти
Дорогую машину, чтобы московитам было удобней к останкино подъезжать для очередной порции помоев на Украину, ЕС и США? да пожалуйста! Вертолетный двигатель, чтобы можно было по Украине стрелять? Да не вопрос! Помочь доработать ракету калибр для убийства украинцев? Без проблем!
Если такое дерьмо не уничтожать, то с московитами ещё лет сто воевать придется.
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05.05.2023 13:44 Відповісти
а не легше було москалям з Китаю привезти собі ці тачки?
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06.05.2023 11:39 Відповісти
отправте этого ****** со своими козлобратьями воевать! Пускай окопы пороет...
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05.05.2023 22:13 Відповісти
 
 