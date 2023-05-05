Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Росіяни цілодобово гатили по Херсонщині з реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків, авіації та БПЛА. Постраждали населені пункти Бериславського та Херсонського районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

"Окупаційні війська вкотре атакували з авіації с.Кізомис, керовані авіаційні бомби впали у воду, руйнувань житлових будинків не зафіксовано. Росіяни скинули три авіаційні бомби на місто Берислав, пошкодивши територію цеху заводу, де сталося займання на площі 200 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби окупанти обстріляли з "Градів" та артилерії житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди влучили у багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, дорожнє покриття. У будинках під час обстрілу ударною хвилею вибило вікна, балконні рами, також пошкоджені фасади та дахові покриття.

"Найбільше постраждали мікрорайони Корабел, ХБК та дачні ділянки. Через ворожі обстріли у деяких районах міста зникло світло, але енергетики вже працюють над скорішим вирішенням проблеми. На місцях "прильотів" працювали надзвичайники та поліцейські, які збирали речові докази та документували наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ РФ", - зазначили у поліції.

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