Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріли Авдіївки, Мар’їнки та Костянтинівської громади, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Минулої доби російські загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по промзоні Краматорська - без жертв. На Волноваському напрямку зруйновано будинок у Максимівці, під вогнем Новоукраїнка та Вугледар", - йдеться в повідомленні.
Росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Курахівської громади. У Ганнівці та Успенівці пошкоджено 2 будинки. Зафіксовано обстріли Авдіївки, Мар'їнки та Георгіївки.
Протягом доби ворог активно обстрілював Костянтинівську громаду. В Миколаївці одна особа зазнала поранення. Внаслідок обстрілів у Предтечиному пошкоджено 8 будинків, у Костянтинівці 1 будинок, в Іванопіллі 2 адмінбудівлі.
"Цілий день під обстрілами Торецька громада - пошкоджено 16 будинків, у Нью-Йорку 1 людина загинула і 3 поранено. Ще 1 будинок пошкоджено у місті Часів Яр", - додав Кириленко.
На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Званівці, 1 у Сіверську та 1 у Зарічному Лиманської громади.
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