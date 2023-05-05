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Жительку Донеччини, яка передавала співробітнику Генштабу РФ дані про ЗСУ, засудили до 12 років тюрми, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Жінку засудили до 12 років позбавлення волі, вона також здійснювала коригування вогню військовими РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Прокурори у суді довели, що в період дії воєнного стану жінка спілкувалася у месенджері з кадровим співробітником головного розвідувального управління генштабу рф. Вона передавала йому інформацію про наявність або відсутність підрозділів Збройних Сил України у конкретному місці. Надсилала ворогу дані про оперативно-тактичні дії ЗСУ та заходи інженерного забезпечення.

Також жінка надавала відеозаписи руйнувань, спричинених обстрілами військових рф, і місця влучання снарядів. Таким чином, вона здійснювала коригування вогню військовими країни-агресора і надавала їм допомогу у веденні бойових дій проти Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою.

Жінку визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Її засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Жительку Донеччини, яка передавала співробітнику Генштабу РФ дані про ЗСУ, засудили до 12 років тюрми, - Офіс Генпрокурора 01
Жительку Донеччини, яка передавала співробітнику Генштабу РФ дані про ЗСУ, засудили до 12 років тюрми, - Офіс Генпрокурора 02
Жительку Донеччини, яка передавала співробітнику Генштабу РФ дані про ЗСУ, засудили до 12 років тюрми, - Офіс Генпрокурора 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Мало дали. Скільки людей загинуло від її "роботи"?
От тільки і термінів ій тркба дати за кожного вбитого.
Тварина
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05.05.2023 11:54
+12
Нормальний термін дали державній зрадниці, а не 1 рік умовно.
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05.05.2023 11:44
+11
Вийде ще молодою .Зрадила державу-потрібно ще й громадянство було забрати,щоб ця погань і не смерділа на українській землі.
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05.05.2023 11:52
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А скумбрію по 8 грн судити будуть за заклики зливати інфу про ЗСУ за винагороду російськими рубликами?
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05.05.2023 11:39 Відповісти
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05.05.2023 11:47 Відповісти
Нормальний термін дали державній зрадниці, а не 1 рік умовно.
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05.05.2023 11:44 Відповісти
Вийде ще молодою .Зрадила державу-потрібно ще й громадянство було забрати,щоб ця погань і не смерділа на українській землі.
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05.05.2023 11:52 Відповісти
Дамбасяни, це назавжди.
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05.05.2023 11:45 Відповісти
Не розумію - за що їх судять і за наші гроші роками утримуватимуть? Якщо вони не визнають свою пуповину - депортуйте їх отуди, на болота. Ну от вийде вона через 12р - і внєзапно стане любити сю країну? 😶
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05.05.2023 12:31 Відповісти
Цей твій пост до чого?
Тут величезна проблема, я бачу молоду жінку, яка тепер проведе 12 років у в'язниці через бажання легкої наживи на смертях українських людей, солдатів, цивільних. Потрібно таких людей в лице знати та вивішувати на бігбордах по всій Україні, щоб всякі дурні бажання відпали у інших таким займатись.
А не про скумбрію писати.
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05.05.2023 11:53 Відповісти
Мало дали. Скільки людей загинуло від її "роботи"?
От тільки і термінів ій тркба дати за кожного вбитого.
Тварина
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05.05.2023 11:54 Відповісти
Головне, не забувати, після відбування покарання, депортувати цю мразоту до мордору. Нам вонюча гниль не потрібна, зробимо Україну чистішою.
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05.05.2023 11:59 Відповісти
Такого лайна на нашій землі повно і позбавитись від них не просто, а скільки їх сидять по кабінетах...
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05.05.2023 12:06 Відповісти
Шкода, що нема смертної кари...
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05.05.2023 12:15 Відповісти
Надеюсь, что тюрьма - это то место, где она интересно и чрезвычайно увлекательно проведёт ближайшие 12 лет....
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05.05.2023 12:29 Відповісти
Любителям рашки треба давати і терміни як в рашці 20-25 років. По обміну вийде через півроку...
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05.05.2023 12:31 Відповісти
а коли будуть судити шуфрича бойко гетьманцева
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05.05.2023 12:32 Відповісти
За таке має бути передбачене довічне, а у воєнний час - смертна кара. Через таку мразоту гинуть цілі підрозділи
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05.05.2023 12:38 Відповісти
проміняла державу на кусок кацапського куя
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05.05.2023 15:15 Відповісти
от миш тупа
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05.05.2023 15:23 Відповісти
 
 