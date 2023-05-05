До суду передали справу правоохоронця, який хотів продати контрабандистам бази даних українських військових. ФОТО

Правоохоронець із Сумщини хотів допомогти контрабандистам возити цигарки до Росії. Він зібрав дані про розташування українських військових та їхні паролі і збирався продати цю інформацію за 40 тис. гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ДБР.

Бюро завершило досудове розслідування щодо чоловіка та передало обвинувальний акт до суду. Правоохоронця звинувачують в у несанкціонованому поширенні інформації про озброєння та розміщення Збройних сил України, та одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 114-2 та ч. 3 ст. 368 КК України).

За матеріалами слідства, чоловік мав доступ до секретних даних. Він зібрав дані про паролі, розташування українських військових, у тому числі керівного складу, можливу наявність у підрозділів тепловізорів та іншу інформацію.

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Ці дані він збирався за 40 тис. грн продати контрабандистам. Слідчі вважають, що справжніми покупцями могли бути російські спецслужби, які часто "кришують" контрабанду.

Правоохоронця затримали в лютому під час отримання грошей. Суд відправив його до СІЗО.

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Якщо чоловіка визнають винним, він може провести за ґратами до 10 років.











