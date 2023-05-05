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Правоохоронні органи (2660) Сумська область (2204) ДБР (2565)

До суду передали справу правоохоронця, який хотів продати контрабандистам бази даних українських військових. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Правоохоронець із Сумщини хотів допомогти контрабандистам возити цигарки до Росії. Він зібрав дані про розташування українських військових та їхні паролі і збирався продати цю інформацію за 40 тис. гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ДБР.

Бюро завершило досудове розслідування щодо чоловіка та передало обвинувальний акт до суду. Правоохоронця звинувачують в у несанкціонованому поширенні інформації про озброєння та розміщення Збройних сил України, та одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 114-2 та ч. 3 ст. 368 КК України).

За матеріалами слідства, чоловік мав доступ до секретних даних. Він зібрав дані про паролі, розташування українських військових, у тому числі керівного складу, можливу наявність у підрозділів тепловізорів та іншу інформацію.

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Ці дані він збирався за 40 тис. грн продати контрабандистам. Слідчі вважають, що справжніми покупцями могли бути російські спецслужби, які часто "кришують" контрабанду.

Правоохоронця затримали в лютому під час отримання грошей. Суд відправив його до СІЗО.

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Якщо чоловіка визнають винним, він може провести за ґратами до 10 років.

До суду передали справу правоохоронця, який хотів продати контрабандистам бази даних українських військових 01До суду передали справу правоохоронця, який хотів продати контрабандистам бази даних українських військових 02До суду передали справу правоохоронця, який хотів продати контрабандистам бази даних українських військових 03
До суду передали справу правоохоронця, який хотів продати контрабандистам бази даних українських військових 04

До суду передали справу правоохоронця, який хотів продати контрабандистам бази даних українських військових 05

Автор: Ольга Лузан
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Нічрго св*ятого -- гроші .
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05.05.2023 12:01 Відповісти
Продажный тварь, и таких очень много, за 500 гривен продают родину, ничего всех уничтожать, Слава Украине ✍️
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05.05.2023 12:07 Відповісти
Слідчі вважають, що справжніми покупцями могли бути російські спецслужби, які часто "кришують" контрабанду, слідчі можливо й помиляються на кшалт кришування?
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05.05.2023 12:08 Відповісти
мусор поганий.ще й у військовій формі по вулиці ходив...Є одна прогалина в законодавстві таких людей потрібно позбавляти соціальних гарантій це і достроковий вихід на пенсію .різні доплати та пільги,бо виглядає дивно що після державної зради та вироку суду такі "люди" продовжують все це отримувати за рахунок сумлінних платників податку!!!!
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05.05.2023 12:25 Відповісти
Цього б мусорка та туди, де ще дотримуються "понять"... До суду точно не дотяг би.
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05.05.2023 13:55 Відповісти
Мразь
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05.05.2023 14:51 Відповісти
 
 