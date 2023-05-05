Російських агентів, які "полювали" на HIMARS, затримали на Донеччині, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
СБУ затримала агентів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Краматорського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Передусім вони намагались виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та передати відповідні координати агресору. Співробітники СБУ своєчасно викрили, задокументували злочинні дії і затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, фігурантами є двоє мешканців Донецької та Харківської областей, яких російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення.
Комунікацію з окупантами вони підтримували через свого родича, що проживає у Москві та перебуває "на зв’язку" з кадровими співробітниками ФСБ.
Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази незаконної діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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Вот бы в прошлом году провели в Одессе и Харькове спецоперацию с фейковым захватом города кацапами и объявлением, что кацапам новая власть и кто хочет быть у власти, то приходите к администрации. Эти алчные гниды с такой скоростью бы туда ломанулись, что за пару часов можно было всех повязать одним махом. Остались бы одиночные алкаши и наркоманы, которых кацапам вербовать достаточно сложно, нет способов коммуникации и передачи денег. Но к сожалению этого не было и вообще это довольно сложно, тероборона могла бы пострелять спецслужбистов и некоторые смелые люди могли наоборот форсировать себя в кацапскую администрацию, чтобы затем сливать нам информацию и совершать разнообразный саботаж.