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СБУ (10030) ухилянти (215)

Ліквідовано ще 4 канали втечі "ухилянтів" за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки ліквідувала ще чотири канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Організатори оборудок пропонували військовозобов’язаним своє сприяння у незаконному перетині кордону з підробленими документами або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" становила від 2 до 15 тис. дол. Сума залежала від регіону і терміновості виїзду", - йдеться в повідомленні.

Так, у Дніпрі: викрито місцевого жителя, який "на замовлення" підробляв довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

У Чернівецькій області: задокументовано протиправну діяльність пастора однієї з протестантських церков. Разом із двома спільниками він допомагав "ухилянтам" тікати до Молдови через так звану "зеленку".

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На Черкащині: повідомлено про підозру директорці приватної клініки. Посадовиця безпідставно оформляла своїм "пацієнтам" пакет документів, що засвідчував нібито наявність у них тяжких захворювань. Потім такі "довідки" подавали до розгляду військово-лікарської комісії.

В Одеській області: ліквідовано ще один канал нелегальної міграції. Зловмисники пропонували своїм клієнтам "приховані" маршрути перетину кордону в Болградському районі.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ліквідовано ще 4 канали втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 01
Ліквідовано ще 4 канали втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 02
Ліквідовано ще 4 канали втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 03

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Ліквідовано ще 4 канали втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 04
Ліквідовано ще 4 канали втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 05
Ліквідовано ще 4 канали втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 06

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Ліквідовано ще 4 канали втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 07
Ліквідовано ще 4 канали втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 08

Автор: Наталя Джума
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Шлях, Батальйон Монако, 95 квартал і Бреховна Зрада?
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05.05.2023 14:01 Відповісти
Батальйон Боневтік.
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05.05.2023 14:04 Відповісти
Блин, так раньше каждый день сообщали о закрытии очередного "конверта", но меньше их от этого не становилось.
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05.05.2023 14:18 Відповісти
Кстати да и подпольных казино)
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05.05.2023 14:41 Відповісти
В чому причина втечи ухилянтів?
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05.05.2023 14:24 Відповісти
А деж ви були коли ухилянти з кв95 тікали за кордон?
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05.05.2023 16:09 Відповісти
 
 