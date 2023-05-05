Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни здійснили обстріл Нікополя та Покровської громади Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

4 травня тричі за добу з важкої артилерії збройні формування РФ вдарили по Нікопольському району.

Вдень об 11:30 під ворожим вогнем перебувало село Покровської громади. Снарядами було пошкоджено будівлю фермерського господарства. Понівечено дах, цегляні стіни та вікна.

Вже о 16 та 21-й годині окупанти знову вгатили з важкої артилерії по приватних будинках районного центру. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 10 приватних житлових будинків, господарська споруда, паркани. Вибуховою хвилею понівечено лінію електропередач та газогони.

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