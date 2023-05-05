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Дніпропетровщина (2359) обстріл (21071) Нікополь (557)

Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Минулої доби росіяни здійснили обстріл Нікополя та Покровської громади Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

4 травня тричі за добу з важкої артилерії збройні формування РФ вдарили по Нікопольському району.

Вдень об 11:30 під ворожим вогнем перебувало село Покровської громади. Снарядами було пошкоджено будівлю фермерського господарства. Понівечено дах, цегляні стіни та вікна.

Вже о 16 та 21-й годині окупанти знову вгатили з важкої артилерії по приватних будинках районного центру. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 10 приватних житлових будинків, господарська споруда, паркани. Вибуховою хвилею понівечено лінію електропередач та газогони.

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Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини 04
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини 05

Автор: Марина Макєєва
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У русофашистів агонія від того , що не вдається козлам підкорити
Украіну
і ніколи не вдастя , бо ви всі скоро копита відкинете тут 😀😠
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05.05.2023 14:37 Відповісти
Док, ты уже совсем антиколораднулся?
Он же пишет - мона понять шо срав.нивать с итальянцами эту биомассу, может только умалишенный. Ну вот, таблетки от деменции рекомендую - Макар-9 - одна таблетка и деменции - еетамнет.
как вы достали уже идиоты - да какая это дикость это говно величать типо итальянцами. Ага, а трусливый пуйло = Муссолини, да?
тьху!
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05.05.2023 14:46 Відповісти
Беніто Муссоліні, був страчений італійським партизаном коли він втікав з Мілана, до швейцарського кордону.Тіла Муссоліні і... були доставлені в Мілан і залишені на приміській площі. Потім їх повісили догори ногами на металевій балці над СТО на площі. ***** тоже такое ждет, свои же повесят!!
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05.05.2023 15:05 Відповісти
ну-ну и что?
завтра пуйло повесят и навесят на него - Это все он, а мы просто делали то что любим, ой, делали на что боялись возразить.
Знаешь как идиоты кричат что война типо на 20 лет.
я смеюсь - вот завтра оно получит табакеркой - и что? орки уберутся. Только Зевс знает будущее, а не дебилы крикливые. реально - повесят, ну или с почестями уроют и все - сто лет потом Ермаку отсуживать репарокомпенсации.
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05.05.2023 15:12 Відповісти
Немцы согласились сдать его, что бы выйти самим.
Вот такие бывают союзники...
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05.05.2023 16:54 Відповісти
Аллах скоро не выдержит и казнит путина!
кстати, жители, да и все мы в 2016-м например на предложение - снять з пенсий в месяц по 100грн. на укрепление ПВО - что бы сказали?
Ясно что не то что в 2013-м, но тоже похоже.
Вот и Ермак вынужден теперь работать во 19-20 часов сна сутки чтобы нам дали.
Все время ездит, просит, договаривается, выслушивает, объясняет, рассказывает, показывает и вообще следит за обороной. Войдет в историю, наверное. Мужественный, Крепкий!!
(и тут Сер.гей Лещенок проснулся и вышел с блиндажа проверить караулы по пути чистя пулемет, зубы, стрижа бороду, протирая очко, тьху, очки и общаясь с БайденЫм)
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05.05.2023 14:43 Відповісти
 
 