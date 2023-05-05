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Херсон (2334) ДБР (2565)

Інспектору колонії з Херсону, який утримував за ґратами українських патріотів, повідомлено про підозру, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Інспектору відділу нагляду та безпеки ДУ "Північна виправна колонія (90)", який за вказівкою окупантів утримував за ґратами херсонських патріотів, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Після початку тимчасової окупації Херсонської області та захоплення виправної установи інспектор пішов служити загарбникам, відгукнувшись на заклики колишнього керівництва - також зрадників. Він отримав посаду молодшого інспектора у незаконно створеному органі на базі захопленої української колонії.

Фігурант за вказівкою окупаційної влади утримував під вартою ув’язнених, серед яких були херсонські патріоти, яких ворог кидав до камер за непокору. Також він закликав своїх друзів та знайомих йти працювати на загарбницький режим. Після звільнення Херсону фігурант не встиг втекти разом зі своїми господарями та намагався переховуватися в обласному центрі", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта знайдені документи, що доводять співпрацю з ворогом: "службове посвідчення" фейкової виправної установи російського зразка, виписки щодо отримання заробітної платні в рублях, символіка РФ та інше.

Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією всього майна.

Також читайте: До суду передали справу правоохоронця, який хотів продати контрабандистам бази даних українських військових. ФОТО

Інспектору колонії з Херсону, який утримував за ґратами українських патріотів, повідомлено про підозру, - ДБР 01
Інспектору колонії з Херсону, який утримував за ґратами українських патріотів, повідомлено про підозру, - ДБР 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
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05.05.2023 14:42
+4
Так і на неокупованій території зелені патріотів ******** за криве слово проти зелених!
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05.05.2023 14:53
+2
Лише підозра? Чи вже в тій камері де були наші патріоти? Може ще наш гуманний суд випустити його під заставу здумає?
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05.05.2023 14:58
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05.05.2023 14:42 Відповісти
Атож!
Дуже це підозріло, дуже!
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05.05.2023 14:43 Відповісти
я навіть уявляю, що він відповість - це просто моя робота...
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05.05.2023 14:44 Відповісти
на взлёте прервалась карьера. А мог бы дослужиться до начальника тюрьмы. Мечта была так близка.
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05.05.2023 14:52 Відповісти
Так і на неокупованій території зелені патріотів ******** за криве слово проти зелених!
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05.05.2023 14:53 Відповісти
Лише підозра? Чи вже в тій камері де були наші патріоти? Може ще наш гуманний суд випустити його під заставу здумає?
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05.05.2023 14:58 Відповісти
Хлань в Херсонской чуть ли не "смотрящим" от власти был. Везде хотел пролесть. И куда он смотрел? Или бабки считал, а так красиво пел о проблемах Херсонщины.
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05.05.2023 15:12 Відповісти
Хлань смотрящий? 🤔
Від якої влади?
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05.05.2023 15:28 Відповісти
Хотел от Н. Королевской, вышло от БПП)
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05.05.2023 15:34 Відповісти
Як у тій пісні - А ввійшло як дишло.
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05.05.2023 16:00 Відповісти
Хлань при чому тут? Де він є в інфі?
І, окремо: Хлань - лідер фракції Євросолідарність в Херсонській облраді обраної в 2020-му році. Тому ніколи смотрящим від чинної влади не був.
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05.05.2023 19:51 Відповісти
Сподіваюсь цьому покидьку заблюрили обличчя то що вже отримав фізичні роз"яснення?
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05.05.2023 16:15 Відповісти
Це один, чи два різних вєртухаєв?
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05.05.2023 16:59 Відповісти
****** , вы серьезно ? Решили прапора краями сделать ? Где начальник сизо ? Зам ? Опера!! Решили на младшего инспектора повесить все сизо ? Вы серьезно ? Он хоть прапора получил ? ***. Ну точно клоуны.
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05.05.2023 21:29 Відповісти
 
 