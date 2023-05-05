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Наслідки пожеж на нафтобазах у Краснодарському краї та окупованому Севастополі. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Журналісти отримали доступ до знімків наслідків пожежі на нафтобазах у Тамані Краснодарського краю РФ та в окупованому Севастополі.

Знімки публікує Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пожежа на нафтобазі в окупованому Севастополі сталася 29 квітня. На знімках видно, що постраждали кілька резервуарів.

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Наслідки пожеж на нафтобазах у Краснодарському краї та окупованому Севастополі 01
Наслідки пожеж на нафтобазах у Краснодарському краї та окупованому Севастополі 02
Наслідки пожеж на нафтобазах у Краснодарському краї та окупованому Севастополі 03

Пожежа на нафтобазі в Тамані сталася 3 травня через падіння безпілотника. На фото видно, що від загоряння постраждав резервуар з пальним.

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Наслідки пожеж на нафтобазах у Краснодарському краї та окупованому Севастополі 04
Наслідки пожеж на нафтобазах у Краснодарському краї та окупованому Севастополі 05

Автор: Ольга Лузан
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05.05.2023 14:52 Відповісти
В Інкермані резервуари з пальним для кацапського флоту. Там в одному резерауарі стільки , скільки в кількох таких, які знищили в Казачій бухті.
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05.05.2023 15:03 Відповісти
Ми чітко пам'ятаємо про оманські договорняки про здачу України.
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05.05.2023 15:09 Відповісти
Не курите где попало! Курите где пока ещё не попало!
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05.05.2023 17:04 Відповісти
 
 