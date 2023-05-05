В окупованому Маріуполі знову пролунали вибухи. ФОТО

5 травня в окупованому Маріуполі, на території заводу "Азовсталь", лунають вибухи.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Азовсталь" знов мститься окупантам та переказує палкий привіт полку "Азов". Святкова самобавовна окупантів прямо зараз. З приємним українському вуху музичним супроводом "швидких", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО



