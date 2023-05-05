В окупованому Маріуполі знову пролунали вибухи. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
5 травня в окупованому Маріуполі, на території заводу "Азовсталь", лунають вибухи.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Азовсталь" знов мститься окупантам та переказує палкий привіт полку "Азов". Святкова самобавовна окупантів прямо зараз. З приємним українському вуху музичним супроводом "швидких", - йдеться в повідомленні.
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Aleksey NotBad
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аспм мпри
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Анатолій Фоменко
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