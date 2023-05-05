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вибух (3749) Маріуполь (2820) Азовсталь (387) Андрющенко Петро (636)

В окупованому Маріуполі знову пролунали вибухи. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

5 травня в окупованому Маріуполі, на території заводу "Азовсталь", лунають вибухи.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Азовсталь" знов мститься окупантам та переказує палкий привіт полку "Азов". Святкова самобавовна окупантів прямо зараз. З приємним українському вуху музичним супроводом "швидких", - йдеться в повідомленні. 

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В окупованому Маріуполі знову пролунали вибухи 01
В окупованому Маріуполі знову пролунали вибухи 02

Автор: Марина Макєєва
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Маріуполь чекає на ЗСУ. Слава нації, смерть - окупантам.
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05.05.2023 15:09 Відповісти
Місцеві пишуть, що кацапня кіно знімає, дим декорації
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05.05.2023 15:13 Відповісти
Треба ж їм встигнути, поки можуть)
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05.05.2023 15:16 Відповісти
Реаліті шоу
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05.05.2023 16:59 Відповісти
 
 