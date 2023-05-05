УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8254 відвідувача онлайн
Новини Фото За кордоном
8 970 24
пожежа (3746) Росія (47217)

В Єкатеринбурзі палають склади з гумою й легкозаймистими рідинами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

В російському місті Єкатеринбург виникла масштабна пожежа на складах із гумою та легкозаймистими рідинами.

Про це повідомили в міністерстві надзвичайних ситуацій Росії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Загоряння почалося з промислового майданчика на околиці міста - там загорілося пластикове сміття. Невдовзі вогонь перекинувся на два склади, з гумою та з легкозаймистими рідинами, а також на дерева й кущі.

Дивіться: Наслідки пожеж на нафтобазах у Краснодарському краї та окупованому Севастополі. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Площа займання становить 4000 квадратних метрів. З вогнем борються близько 80 пожежників. Вони використовують 20 одиниць техніки.

Зараз росіяни намагаються не дати полум’ю перекинутися на гаражний кооператив.

Зупинити вогонь складно через сильний вітер і через те, що поблизу немає джерел води.

Дивіться: На НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї РФ знову вибух. Попередньо, була атака безпілотника, - Baza. ВIДЕО

В Єкатеринбурзі палають склади з гумою й легкозаймистими рідинами 01
В Єкатеринбурзі палають склади з гумою й легкозаймистими рідинами 02
В Єкатеринбурзі палають склади з гумою й легкозаймистими рідинами 03

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Бензином,бензином гасіть.
показати весь коментар
05.05.2023 15:08
+9
давно єнота не було
показати весь коментар
05.05.2023 15:22
+7
росіяни самі накликали нещастя у власну хату 😬
показати весь коментар
05.05.2023 15:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бензином,бензином гасіть.
показати весь коментар
05.05.2023 15:08 Відповісти
можна й дизилем...
показати весь коментар
05.05.2023 15:35 Відповісти
Приємно дивитись, як палає на росії, але яке ця пожежа має відношення до нас? Це не військовий завод, не склад БК чи пального. Такі пожежі у великих країнах трапляються мало не щодня.
показати весь коментар
05.05.2023 15:09 Відповісти
Гума. Колеса.
показати весь коментар
05.05.2023 15:25 Відповісти
Сгарелі резінавиє іздєлія...
показати весь коментар
05.05.2023 15:10 Відповісти
росіяни самі накликали нещастя у власну хату 😬
показати весь коментар
05.05.2023 15:10 Відповісти
росіяни-ганд..ни горять
показати весь коментар
05.05.2023 15:10 Відповісти
Тепер ні нових гандонів наробити, ні скломою не попити.
показати весь коментар
05.05.2023 15:11 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 15:11 Відповісти
Є вірогідність, що спалах стався, тому що царьок ********* сидить у когось там у печінці, хоч може там весь час таке трапляється, все залежить від дозування інформації (чи перекриття її) в медіа.
показати весь коментар
05.05.2023 15:17 Відповісти
та шо там вже.. стирене під шумок списують
показати весь коментар
05.05.2023 18:51 Відповісти
Схоже, у одічалих флешмоб - "покури біля складу ПММ!".
показати весь коментар
05.05.2023 15:17 Відповісти
давно єнота не було
показати весь коментар
05.05.2023 15:22 Відповісти
оооочень давно , напомнил , спасибо .
показати весь коментар
05.05.2023 15:24 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 15:23 Відповісти
у болотных свинособак по ходу бум на пионерские костры!радуйтесь *************** жители лаптестана............................................
показати весь коментар
05.05.2023 15:48 Відповісти
Книга пророка. .гл.8 стр.7.."Хто посіяв вітер-пожне бурю"
показати весь коментар
05.05.2023 16:04 Відповісти
Що згорить, то не згниє!
показати весь коментар
05.05.2023 16:26 Відповісти
Кацапам останніми днями щось пороблемо - все горить синім пламенем
показати весь коментар
05.05.2023 16:31 Відповісти
склад резиновых изделий №2 и паленой водки
показати весь коментар
05.05.2023 16:40 Відповісти
Палають мокшанські болота кожен день
показати весь коментар
05.05.2023 16:53 Відповісти
Дай їм Боже кожного дня того ж! І па фсей расєє!
показати весь коментар
05.05.2023 16:56 Відповісти
думу в москві підпаліть, там гумових виробів не менше
показати весь коментар
05.05.2023 18:01 Відповісти
Майдан? та ну.. ))
показати весь коментар
05.05.2023 18:47 Відповісти
 
 