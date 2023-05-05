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Бахрейн (7) Зеленський (17439)

Глава МЗС Бахрейну вперше прибув з візитом до України та зустрівся із Зеленським. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський в Києві зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіф бін Рашид Аз-Заяні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Це перший візит очільника МЗС Бахрейну в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин між країнами у липні 1992 року.

Зеленський назвав візит важливим сигналом про взаємодію та підтримку між державами.

Президент подякував Королівству Бахрейн за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі протистояння повномасштабній російській агресії, що було неодноразово засвідчено під час голосувань за відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

За його словами, дуже важливою також є гуманітарна допомога з боку Бахрейну для нашої країни та її громадян.

"Тому що наша боротьба відбувається не лише на фронті - наші люди, наше суспільство також перебувають на полі бою. Їхня праця допомагає нашій армії деокуповувати нашу територію", - сказав глава держави.

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Зеленський наголосив, що Україна прагне миру, і саме тому він запропонував міжнародній спільноті українську формулу миру. "І ми будемо вдячні всім державам, які дійсно хочуть допомогти Україні досягти миру", – зазначив він.

Також глава держави запросив Бахрейн взяти участь у започаткованому відповідному дипломатичному процесі, зокрема долучитись до реалізації окремих пунктів формули та взяти участь у майбутньому Саміті миру.

"Президент України привернув особливу увагу голови МЗС Бахрейну до проблеми примусової депортації українських дітей до Росії та пошуку шляхів їх повернення на батьківщину і до своїх родин. Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо участі Королівства Бахрейн у повоєнному відновленні України, а також долучення до перспективних проектів співпраці в гуманітарній та економічній площині. Володимир Зеленський акцентував на питанні розмінування значних площ української території, забруднених внаслідок бойових дій, та практичних потребах у необхідній техніці", - підсумували в ОП.

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Глава МЗС Бахрейну вперше прибув з візитом до України та зустрівся із Зеленським 01
Глава МЗС Бахрейну вперше прибув з візитом до України та зустрівся із Зеленським 02
Глава МЗС Бахрейну вперше прибув з візитом до України та зустрівся із Зеленським 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Це найбльший союзник СШа і Британії у Персидський затоці, добра новина.
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05.05.2023 15:35
+4
Зустріч знакова. Поступово входим в Залив, а потів викинемо з Дубаїв кацапню. Кошти під арешт на відбудову і репарації.
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05.05.2023 15:39
+3
дЄрьмак особисто фоткав цю зустріч та постійно виходив з-за столу та відповідав на чиїсь дзвінки з рингтоном "падмасковниє вєчєра"...
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05.05.2023 16:21
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Ермак застряг у вбиральні? Місце по праву руку чекає?
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05.05.2023 15:28 Відповісти
Коксу дали перед зустріччю чи потім?
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05.05.2023 15:30 Відповісти
Це найбльший союзник СШа і Британії у Персидський затоці, добра новина.
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05.05.2023 15:35 Відповісти
Саме в Бахрейні базується 5-й Флот США.

Площа 785,08 км²

ВВП (ПКС) (2019) $76,994 млрд. • На душу населення $51 892

ВВП (номинал) (2019) $38,574 млрд • На душу населення $25 998.
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05.05.2023 15:56 Відповісти
а я щось не так сказав?) Там ще є і військова база Великобританії
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05.05.2023 17:19 Відповісти
Я просто доповнив..!
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05.05.2023 17:27 Відповісти
Зустріч знакова. Поступово входим в Залив, а потів викинемо з Дубаїв кацапню. Кошти під арешт на відбудову і репарації.
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05.05.2023 15:39 Відповісти
А де руzкий крот Ермак, підслуховує і підглядає з-під штори?
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05.05.2023 15:40 Відповісти
Скоро з ''бумба-юмба'' приїдуть.
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05.05.2023 15:54 Відповісти
Україні хоча б половину цього Тумба-Юмба досягти!

Але не з цією мародерною зеленою владою, навіть якби не було війни!
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05.05.2023 15:57 Відповісти
А где на фото слуга и крыша ОПЗЖ Дерьмак?
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05.05.2023 15:58 Відповісти
дЄрьмак особисто фоткав цю зустріч та постійно виходив з-за столу та відповідав на чиїсь дзвінки з рингтоном "падмасковниє вєчєра"...
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05.05.2023 16:21 Відповісти
А глава МЗС Оману засцяв приїхати?
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05.05.2023 16:22 Відповісти
 
 