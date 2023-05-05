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Павел подарував Зеленському пістолет CZ 75 з Орденом Білого Лева. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Президент Чехії Петр Павел подарував Володимиру Зеленському пістолет CZ 75.

Про це Павел повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У лютому 2022 року РФ сильно вдарила по стійкості українців. Від самого початку їм допомагає в бою і чеська зброя. На знак поваги до їхнього героїзму я подарував Володимиру Зеленському легендарний CZ 75, серійний номер 22.

Знак Ордена Білого Лева закарбовує мужність, з якою він стоїть на чолі свого народу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Чехія шукатиме шляхи збільшення постачання боєприпасів Києву, - Павел після повернення з України

Павел подарував Зеленському пістолет CZ 75 з Орденом Білого Лева 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+54
И с одним патроном))))
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05.05.2023 15:40
+54
І лісапєд.
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05.05.2023 15:49
+41
у мєня тєперь два пісталєта і мєдаль!
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05.05.2023 15:39
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Вот что значит актерское искуство шоумена помноженное на гениальное писание текстов .спичрайтеров..за пределами Украины...Боже дай силы народу Украины пережить ..слуг народа т.н.
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05.05.2023 17:45 Відповісти
я дам вам парабеллум, что бы вы живым не сдавались (С) Остап Бендер
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05.05.2023 18:21 Відповісти
За шо ? ? ?
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05.05.2023 18:29 Відповісти
Це неповага до зброї.
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05.05.2023 20:19 Відповісти
янелох,вооружився....
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06.05.2023 08:16 Відповісти
Хороший подарок.Пистолет что надо.
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06.05.2023 10:35 Відповісти
Петр Павел подарил пистолет Зеленскому, тем самым он показал на один из возможных вариантов ,как можно смыть весь позор, который сейчас волочится за буратинкой. Очень тонкий стеб над артистом.
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06.05.2023 17:09 Відповісти
Ти думаєш - він здатен стать Нероном? Так навіть у того "кишка тонка була" - попросив свого раба щоб той його вбив - у самого сміливості не вистачало А цей просто обсереться, коли йому про це лише скажуть
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07.05.2023 09:16 Відповісти
Якщо без політики то подарунок шикардос. По перше чехія гурман серед виробників стрілецької зброї ,а чз-75 престижна зброя навіть для розбалуваних збройовим єльдорадо американців. Між іншим з такого застрелився міністр часів Кучми Кравченко.
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06.05.2023 17:43 Відповісти
Ага, "двічі"! Говорив з товаришем В ті часи був начальником НДЕКЦ однієї з обласних МВС Тобто "експерт-криміналіст зі стажем" Так той казав, що "мєнти усі сміються" - в історії такого не бувало, щоб людина, зробивши спробу самогубства, тут же її повторила Бували випадки, що її повторювали - але через тривалий час А двічі підряд кулю в себе пускать - такого на практиці не бувало
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07.05.2023 09:22 Відповісти
А чого не Парабелум?
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06.05.2023 21:58 Відповісти
А инструкция как застрелиттся прилагалась? Бо четырежды ухилянт не понимает что это не молоток
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07.05.2023 01:51 Відповісти
Бувало. А ця версія офіційна і ніким не оскаржена. Все інше -це одна баба сказала..
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07.05.2023 09:26 Відповісти
boris petrik. Якщо "без політики", то "че-зет 75" у руках сикуна і сачкуна від військової служби - то дика неповага до ЗБРОЇ. Хто-хто, а Генерал Павел мав би про таке знати і не ганьбитися. Хай би краще подарував йому велосипеда "че-зет"....
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07.05.2023 10:35 Відповісти
Я ж казав без політики, тільки про пістолет. Але ж "всезнайки від політики "все перетворюють в срач.
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07.05.2023 11:11 Відповісти
Мавпа не знає що з пістолетом робити - це ж не банан
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07.05.2023 12:24 Відповісти
Гламурненький такий пістоль - не для воїна, а для мажора щоб вихвалятися серед таких же як і він сам нероб.
Хоча, в разі чого все ж таки застрелитися можна. Сподіваюсь, він йому саме для цього і знадобиться.
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07.05.2023 12:45 Відповісти
"Знак Ордена Білого Лева закарбовує мужність, з якою він стоїть на чолі свого народу"
Адекватна оцінка, здорової людини. Природно, що недоступна для усвідомлення вузьколобим представникам секти "відомо кого". Слава Україні!
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07.05.2023 22:28 Відповісти
Тобто по твоєму оце зєльоне гундосе чмо не сидить в бункері, а стоїть на чолі героїчного народу?
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08.05.2023 01:58 Відповісти
и это очень хорошо... получив пистолет, сущность станет офицером... став офицером, обретет честь... поняв, что честь свою просрал, он, как настоящий офицер, поймет, что можно и нужно делать с пистолетом... ведь рейтинг в 8%, стремящийся к нулю, может дать о себе знать...
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08.05.2023 07:13 Відповісти
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