Павел подарував Зеленському пістолет CZ 75 з Орденом Білого Лева. ФОТО

Президент Чехії Петр Павел подарував Володимиру Зеленському пістолет CZ 75.

Про це Павел повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У лютому 2022 року РФ сильно вдарила по стійкості українців. Від самого початку їм допомагає в бою і чеська зброя. На знак поваги до їхнього героїзму я подарував Володимиру Зеленському легендарний CZ 75, серійний номер 22.

Знак Ордена Білого Лева закарбовує мужність, з якою він стоїть на чолі свого народу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Чехія шукатиме шляхи збільшення постачання боєприпасів Києву, - Павел після повернення з України