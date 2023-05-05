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Павел подарував Зеленському пістолет CZ 75 з Орденом Білого Лева. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Президент Чехії Петр Павел подарував Володимиру Зеленському пістолет CZ 75.
Про це Павел повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"У лютому 2022 року РФ сильно вдарила по стійкості українців. Від самого початку їм допомагає в бою і чеська зброя. На знак поваги до їхнього героїзму я подарував Володимиру Зеленському легендарний CZ 75, серійний номер 22.
Знак Ордена Білого Лева закарбовує мужність, з якою він стоїть на чолі свого народу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+54 Leshek
показати весь коментар05.05.2023 15:40
+54 олег иванов 9d1a2ffb
показати весь коментар05.05.2023 15:49
+41 акаб акабіч
показати весь коментар05.05.2023 15:39
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Хоча, в разі чого все ж таки застрелитися можна. Сподіваюсь, він йому саме для цього і знадобиться.
Адекватна оцінка, здорової людини. Природно, що недоступна для усвідомлення вузьколобим представникам секти "відомо кого". Слава Україні!