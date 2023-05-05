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Гімназія у Москві рекламує себе плакатами з українським букварем. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Приватна гімназія розвісила по Москві рекламні плакати, на яких дівчинка тримає в руках український буквар авторства Вашуленка й Скрипченко.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські телеграм-канали.

Рекламу розмістили на зупинках громадського транспорту. Те, що дівчинка тримає в руках українську книгу, росіяни зрозуміли не одразу.

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Гімназія у Москві рекламує себе плакатами з українським букварем 01

Тепер плакати терміново знімають. Їх обіцяють передрукувати.

Адміністрація гімназії каже, що дизайнер просто не звернув увагу на відсутність м’якого знаку в слові "Буквар".

Книга 2001 року видання авторства М.С. Вашуленко та Н.Ф. Скрипченко тривалий час була настільною для українських першокласників.

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Гімназія у Москві рекламує себе плакатами з українським букварем 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+73
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05.05.2023 16:06
+61
Кацапи не можуть щоб десь-щось не спиз**ти.
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05.05.2023 16:03
+29
патамуша ета ісконная лапотная скрєпа...
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05.05.2023 16:05
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Кацапи не можуть щоб десь-щось не спиз**ти.
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05.05.2023 16:03 Відповісти
патамуша ета ісконная лапотная скрєпа...
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05.05.2023 16:05 Відповісти
Глибше копайте - це відмазка типу "ну ми тойво проти ***** тобто сцаря тобто - ну український буквар ну ви понялі".
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05.05.2023 16:08 Відповісти
******** - то півбіди для них. Їм ліньки як слід замести сліди.
Вкрали фото з Інтернету, навіть не подивившись на назву книги.
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05.05.2023 16:34 Відповісти
Кажи ''ПАЛЯНИЦЯ''.
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05.05.2023 16:05 Відповісти
ПОЛУНИЦЯ
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05.05.2023 16:11 Відповісти
А я кажу "пушка" - ось цікаво скільки людей на Цензорі знають що таке "пушка".
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05.05.2023 16:17 Відповісти
"Пушка духу".
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05.05.2023 16:31 Відповісти
А от шо таке на руськом "пирдуха???

"Горбачев побывал в "Ленкоме" на спектакле у Марка Захарова.
Поздно вечером звонит режиссеру:
- Поздравляю! Спектакль отличный! Это - пердуха!
Захаров несколько смутился и думает:
"Может, у номенклатуры такой грубоватый жаргон? Если им что-то нравится, они говорят: "Пердуха! Настоящая пердуха!"
А Горбачев твердит свое:
- Пердуха! Пердуха!
Наконец Захаров сообразил: "Пир духа!" Вот что подразумевал генеральный секретарь. "
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05.05.2023 17:00 Відповісти
Гаразд ось вам підказка малята - "Матолку візьми вже нарешті пушку і піди забери зі склепу те що мав забрати ще вчора ".
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05.05.2023 16:38 Відповісти
Тепер той хто виклав це = "врах урода" і йому світить 25 років за "вялікодяржавную зраду"(сподіваюсь шо це навмисно - і тролль зараз у Празі де небудь став хорошим рссукім, ну, типу, - я от так протестував, давай від на житєльство, денгі давай)
або ідіот і познайомиться зі шваброю(не тільки в руках)
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05.05.2023 16:05 Відповісти
А що не так? Дуже навіть відповідає ******** викликам для московії. Українську мову їм скоро доведеться вивчити. Вони вже починають розуміти, що ніхто не буде з ними язиком ляпати
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05.05.2023 16:05 Відповісти
на чорта вони нам? ми тільк-тільки з гівна вилізли. а зараз "новие граждане" знову оберуть януковича?! Не буде їм так, вони нас вбивати йшли, а ми тепер їх бл..й маємо приймати? най до Китаю валять, там буде все, що вони так цінують і *******.
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06.05.2023 11:09 Відповісти
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05.05.2023 16:06 Відповісти
По той же причине, что и основатель москвы у орды Юрий Долгорукий а не Юрий Длиннорукий.
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05.05.2023 16:09 Відповісти
нахапалися чужого, свого не мають нічого.
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06.05.2023 11:11 Відповісти
- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!
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06.05.2023 14:42 Відповісти
Маленька жабка живе в криниці, а іменується криничка.
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07.05.2023 13:41 Відповісти
Ага! А та, що живе в колодязі - "колодяжанка"?

Кумка жовточерева (Bombina variegata) - вид земноводних роду Кумок (Bombina), родини Кумкових (Bombinatoridae) та ряду безхвостих земноводних (Anura).

Інші назви: кумка гірська, жовтобрюшка, джерелянка жовточерева.
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07.05.2023 13:53 Відповісти
Це ще пів біди - а ось чого Київ це "мать" хоча це "бать" ось це питання .
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05.05.2023 16:12 Відповісти
Тому що Києва, в жіночому роді, як Варшава.
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05.05.2023 16:20 Відповісти
Я поїду до Києва з наголосом на є ?
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05.05.2023 16:28 Відповісти
Є одне пояснення чому так сталося і стосується воно грецької мови .
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05.05.2023 16:33 Відповісти
А ще є питання: чому росиська народна казка називається Колобок, а нє Круглобок? Може всеж таки вона не росіська.
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05.05.2023 17:39 Відповісти
нахера нам ті кацапи з їхніми книжками?
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05.05.2023 23:15 Відповісти
тому же чому і "колесо", "колодец", "колобок", а повинно бути - круглесо, круглодец, круглобок)))
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06.05.2023 12:02 Відповісти
круглосторон
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06.05.2023 12:39 Відповісти
Смотрят в ближнее будущее. Прозорливо.
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05.05.2023 16:07 Відповісти
їх майбутнє - Китай, і вони все для цього зробили, а нам ці навіжені не потрібні.

Хиба пану хочеться ще одного довбня обрати, щоб вже одразу під Китай і впасти? Ну то пан може на рф їхати і там все це мати без проблем, там вже все готово.
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06.05.2023 11:13 Відповісти
У цього стада нема майбутнього. Боронi Боже та всi святи шоб ще нам одного стендапера у президенти. Але Кубань з Ростовом та Таганрогом до комуняк були у складi Украiни. Може вони самi до склалу Украiни попросятся.
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06.05.2023 11:20 Відповісти
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05.05.2023 16:08 Відповісти
0 днів як кацапи щось не вкрали
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05.05.2023 16:09 Відповісти
Довбані моголо-татари. Їм би китайську вчити.
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05.05.2023 16:09 Відповісти
До Уралу- українська мова, за Уралом-китайська. Так буде!
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05.05.2023 16:12 Відповісти
до Урали найбільше москалів живе, навіщо нам вони? щоби що? наші хлопці гинуть для чого? щоб ми на їх місце цю наволоч поторочену запросили? А не пішли б ви за русскім кораблем з такими ідеями!
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06.05.2023 11:15 Відповісти
Готуються!
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05.05.2023 16:09 Відповісти
Хай готують місце для АТБ на красній площі!
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05.05.2023 16:41 Відповісти
не фіг варварам АТБ показувати, у них свій особливий шлях, ось най їм і йдуть. не фіг їх рятувати, бо вже вас ніхто не порятує. А ще Захід звинувачували що монстра вигодували, а самі-то, ще кров не охолола на землі, а вже курва готові "братиків" прийняти.
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06.05.2023 11:17 Відповісти
а ми? навіщо нам ці їх вагнера, алкаші і ублюдки? Це їх карма, най вони і відробляють її, а ми чому маємо нянькатися з цим лайном? А міжнародні закони будуть вимогати саме нянькатися з ними, будемо як Золкін з ложечку цю наволоч годували?
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06.05.2023 11:26 Відповісти
КолоБок Украинская сказка по названию
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05.05.2023 16:12 Відповісти
русафобию разгоняют..вот разгоняют
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05.05.2023 16:14 Відповісти
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05.05.2023 16:14 Відповісти
Це що, пані Фаріон розважається?
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05.05.2023 16:15 Відповісти
Якщо це Фаріон тоді це "абсолютно серйозна операція" по розвалу кацапстану - це щось на зразок "я хотіла вступити в комуняцку партію щоб розвалити її зсередини" ( правильніше Фаріон 007).
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05.05.2023 16:25 Відповісти
Жінки жартують серйозно!
А вже коли розважаються...
...А ще коли йдеться про ту пані...
(тут аж лячно робиться...).
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05.05.2023 16:35 Відповісти
Не тот букварь. Уже меняют на правильный:
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05.05.2023 16:17 Відповісти
Ни *** о!!!
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05.05.2023 16:41 Відповісти
А "кравчучка" до цього букваря додається - бо без "кравчучки" ніяк .
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05.05.2023 19:13 Відповісти
ахаха, вони завжди все крали..., від вживаної білизни до Букварів...
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05.05.2023 16:17 Відповісти
Ніт, крадені мереживні боягузи - це ж архіважная скрєпа! Десь приблизно така ж важлива, як і крадені унітази. Букварик тут і поряд не валявся.
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05.05.2023 16:22 Відповісти
Готуються до того, що пиво в Москві буде коштувати 30 гривень ))
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05.05.2023 16:20 Відповісти
нам не треба їх сраної москви з їх навіженими москалями. Хочете збільшити процент кацапів в Україні за рахунок московії? навіщо? ви ще з місцевими ради не дали.
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06.05.2023 11:19 Відповісти
Мені та москва нах не потрібна, то просто слова з відомого анекдоту
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06.05.2023 23:26 Відповісти
Україна - це, як вони кажуть "Малоросія", а Малоросія - це Мала Русь, тобто істина Русь, просто Русь, справжня Русь.

Отже, малоросійська мова - це і є руська мова, або ж самоназва часів Русі - проста мова, руська мова.

Тобто руська мова - це українська мова. І якщо московити так ******* Русь, вони мусять на руках носити українську мову, бо вона є живим джерелом, для вивчення історії Русі.
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05.05.2023 16:22 Відповісти
саме цікаве, що в 18-му столітті еліта Московії це знала, а в 19-му почала забувати, Васнецов зі своїми картинами промив мізки, а також збірник "русскіх сказок", які збирали не в Україні (Малій Русі), а на теренах Московії.
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05.05.2023 16:26 Відповісти
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05.05.2023 16:28 Відповісти
малоросія це кацапський термін який вони придумали щоб перебрати на себе "право старшинства", хоча ніколи не були ні старшими ні гідними. Неварто це гівно за ними повторювати і намогатися зробити з цього цукерку.
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06.05.2023 11:20 Відповісти
то гимназия для детей украинских диверсантов
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05.05.2023 16:24 Відповісти
Адміністрація гімназії каже, що дизайнер просто не звернув увагу на відсутність м'якого знаку в слові "Буквар". Джерело: https://censor.net/ua/p3416554

А уж на более мелкие буквы - Видавництво, Освіта и 1 вересня - он тем более не мог обращать внимание тратя свое драгоценное время
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05.05.2023 16:33 Відповісти
Кацапи мову будуть вчити, виходу ми їм не залишили.
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05.05.2023 16:50 Відповісти
не переймайтеся, кацапи вивчать мову, правда так само фігово як і язик, а потім розвалять нас з середини, якщо ми будемо такі дурні і пришиємо собі трупне тіло, трупне тіло ще трохи протягне, а ось нам - гайки. І тоді вже нам прийдеться китайську вчити.
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06.05.2023 11:21 Відповісти
Ну вирішили зекономити на рекламі, щоб не переробляти після контрнаступу 😆
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05.05.2023 17:36 Відповісти
Развал российской империи близится скачкообразно.Похлопаем в ладоши,друзья.
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05.05.2023 18:29 Відповісти
Як казали моя бабуня,"как нема ума,считай калека"
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05.05.2023 18:41 Відповісти
"Те, що дівчинка тримає в руках українську книгу, росіяни зрозуміли не одразу." Бо вони свою мову не знають. бо вони какая_разница.

Ми тут так весело збираємося приєднати до себе аж по Урал. А що ви будете робити з какая_разніца, вагнерами, рашістами аж по Урал? Ми ж конвенції підписали, міжнародних законів дотримуємося, прийдеться з тими вбивцями нянькатися, бо так лівацька міжнародна спільнота хоче. А що буде з нами?

Поясніть мені, ми збираємося перебрати на себе карму рашки? З якого переляку?
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06.05.2023 11:25 Відповісти
Усі питання до Буданова. Усе правильно, нехай звикають і вчать з дитинства, для них це кращий варіант ніж китайська.
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07.05.2023 20:15 Відповісти
Просто - фальстарт...
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08.05.2023 01:16 Відповісти
 
 