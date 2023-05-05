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Гімназія у Москві рекламує себе плакатами з українським букварем. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Приватна гімназія розвісила по Москві рекламні плакати, на яких дівчинка тримає в руках український буквар авторства Вашуленка й Скрипченко.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські телеграм-канали.
Рекламу розмістили на зупинках громадського транспорту. Те, що дівчинка тримає в руках українську книгу, росіяни зрозуміли не одразу.
Тепер плакати терміново знімають. Їх обіцяють передрукувати.
Адміністрація гімназії каже, що дизайнер просто не звернув увагу на відсутність м’якого знаку в слові "Буквар".
Книга 2001 року видання авторства М.С. Вашуленко та Н.Ф. Скрипченко тривалий час була настільною для українських першокласників.
Топ коментарі
+73 Олександр Дніпро
показати весь коментар05.05.2023 16:06
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+29 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Вкрали фото з Інтернету, навіть не подивившись на назву книги.
"Горбачев побывал в "Ленкоме" на спектакле у Марка Захарова.
Поздно вечером звонит режиссеру:
- Поздравляю! Спектакль отличный! Это - пердуха!
Захаров несколько смутился и думает:
"Может, у номенклатуры такой грубоватый жаргон? Если им что-то нравится, они говорят: "Пердуха! Настоящая пердуха!"
А Горбачев твердит свое:
- Пердуха! Пердуха!
Наконец Захаров сообразил: "Пир духа!" Вот что подразумевал генеральный секретарь. "
або ідіот і познайомиться зі шваброю(не тільки в руках)
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!
Кумка жовточерева (Bombina variegata) - вид земноводних роду Кумок (Bombina), родини Кумкових (Bombinatoridae) та ряду безхвостих земноводних (Anura).
Інші назви: кумка гірська, жовтобрюшка, джерелянка жовточерева.
Хиба пану хочеться ще одного довбня обрати, щоб вже одразу під Китай і впасти? Ну то пан може на рф їхати і там все це мати без проблем, там вже все готово.
А вже коли розважаються...
...А ще коли йдеться про ту пані...
(тут аж лячно робиться...).
Отже, малоросійська мова - це і є руська мова, або ж самоназва часів Русі - проста мова, руська мова.
Тобто руська мова - це українська мова. І якщо московити так ******* Русь, вони мусять на руках носити українську мову, бо вона є живим джерелом, для вивчення історії Русі.
А уж на более мелкие буквы - Видавництво, Освіта и 1 вересня - он тем более не мог обращать внимание тратя свое драгоценное время
Ми тут так весело збираємося приєднати до себе аж по Урал. А що ви будете робити з какая_разніца, вагнерами, рашістами аж по Урал? Ми ж конвенції підписали, міжнародних законів дотримуємося, прийдеться з тими вбивцями нянькатися, бо так лівацька міжнародна спільнота хоче. А що буде з нами?
Поясніть мені, ми збираємося перебрати на себе карму рашки? З якого переляку?