Справжня причина кремлівської пожежі, реальне фото з бункера путіна, відкриття сезону в Криму. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Справжня причина пожежі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає жодних ознак того, що за атакою на Кремль стоїть Україна, - голова Комітету розвідки Сенату США Ворнер

"Все идет по плану"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Кремль: Між ударами минуло 16 хвилин, - росЗМІ

Реальне фото з бункера

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про атаку на Кремль: Путін не постраждав

Точно в ціль

Читайте на "Цензор.НЕТ": У британському міноборони вважають, що Росія сама запустила дрон по Кремлю, - SkyNews

Просто красиво

Help!

Нова марка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Так звані нічні атаки на Кремль - це нагнітання ситуації перед 9 травня, - Никифоров

Что?

Буде спекотно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Козачій бухті в Севастополі горить резервуар з паливом. Окупанти заявили про влучання безпілотника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

... разом милуватися краєвидом

Точно в ціль

Цитати великих людей

Скоро знадобиться

Може інший вдарить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 травня під час планового польоту безпілотник Bayraktar TB2 втратив керування та був знищений, - Повітряні Сили

Сьогодення

Нас нічим вже не здивуєш

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