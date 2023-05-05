Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Увечері 5 травня російські війська обстріляли ракетами С-300 заводи в Слов’янську і Краматорську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко
"У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу Зевс Кераміка, у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ", - ідеться в повідомленні.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України.
Як зазначили в ОВА, росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини і перетворити область на випалену землю.
Топ коментарі
+11 albano miner
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+3 Evg Mi 91b77582
показати весь коментар05.05.2023 19:27
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Ось тільки по меру Слов'янська, але там скрізь так👇
https://vybory.rbc.ua/ukr/2020/vybory-slavyanske-shtepa-vtorom-ture-popadet-1604422783.html
Вибори у Слов'янську: Штепа не у другому турі, але потрапить в міськраду
СЛОВ'ЯНСЬК, ВТОРНИК 03 НОЯБРЯ 2020
До міської ради проходять партії ОПЗЖ (38,06%), "Опозиційний блок" (16,35%), "Слуга народу" (16,12%), "Партія миру та розвитку" (12,78%), "Наш Край" (9,36%) та "Європейська солідарність" (6,05%). Від "Партії миру та розвитку" у міськраду проходять п'ять депутатів, серед яких і Штепа
В напівпустелі, де немає людей, добре сланець добувати, і більш нічого.
Механічниймашинобудівний
Тут что то помощнее прилетело.
І нехай противник мучиться та думає чим дістати те стратегічне виробництво що на ппц глибині. (Для тих хто чув про бетонобійні бомби-ракети, і хоче сказати що можна дістати ними, то вони від 20 тон бч та для їх застосування треба повне домінування в небі і використання стратегічної авіації, тобто те чого в рф зараз немає і не буде. Тому бетонобійні проти нас НЕ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ)