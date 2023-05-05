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Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Увечері 5 травня російські війська обстріляли ракетами С-300 заводи в Слов’янську і Краматорську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко

"У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу Зевс Кераміка, у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ", - ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України.

Також дивіться: Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріли Авдіївки, Мар’їнки та  Костянтинівської громади, - ОВА. ФОТОрепортаж

Як зазначили в ОВА, росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини і перетворити область на випалену землю.

Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко 01
Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко 02
Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко 03
Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко 04
Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко 05
Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
під@ри не здатні думати - у них розвинуті лише основні тваринні рефлекси
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05.05.2023 18:45
+3
Підори зносять міста, де була найбільша кількість вати, яка на них чекала і росіян завезених туди колись, в яких перемогло ОПЗЖ і какаяразница.

Ось тільки по меру Слов'янська, але там скрізь так👇

https://vybory.rbc.ua/ukr/2020/vybory-slavyanske-shtepa-vtorom-ture-popadet-1604422783.html

Вибори у Слов'янську: Штепа не у другому турі, але потрапить в міськраду



СЛОВ'ЯНСЬК, ВТОРНИК 03 НОЯБРЯ 2020

До міської ради проходять партії ОПЗЖ (38,06%), "Опозиційний блок" (16,35%), "Слуга народу" (16,12%), "Партія миру та розвитку" (12,78%), "Наш Край" (9,36%) та "Європейська солідарність" (6,05%). Від "Партії миру та розвитку" у міськраду проходять п'ять депутатів, серед яких і Штепа

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05.05.2023 18:52
+3
А ти чий холоп будеш?
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05.05.2023 19:27
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під@ри думають наші там війська переховують?
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05.05.2023 18:37 Відповісти
під@ри не здатні думати - у них розвинуті лише основні тваринні рефлекси
показати весь коментар
05.05.2023 18:45 Відповісти
Підори зносять міста, де була найбільша кількість вати, яка на них чекала і росіян завезених туди колись, в яких перемогло ОПЗЖ і какаяразница.

Ось тільки по меру Слов'янська, але там скрізь так👇

https://vybory.rbc.ua/ukr/2020/vybory-slavyanske-shtepa-vtorom-ture-popadet-1604422783.html

Вибори у Слов'янську: Штепа не у другому турі, але потрапить в міськраду



СЛОВ'ЯНСЬК, ВТОРНИК 03 НОЯБРЯ 2020

До міської ради проходять партії ОПЗЖ (38,06%), "Опозиційний блок" (16,35%), "Слуга народу" (16,12%), "Партія миру та розвитку" (12,78%), "Наш Край" (9,36%) та "Європейська солідарність" (6,05%). Від "Партії миру та розвитку" у міськраду проходять п'ять депутатів, серед яких і Штепа

показати весь коментар
05.05.2023 18:52 Відповісти
Дійсно, якісь нелогічні дії на фоні того, як нас переконують, що росіяни налаштовані захопити Донбас в його адміністративних кордонах. Навіщо ж вони послідовно все знищують і перетворюють територію на пустелю? - Не зрозуміло, навіщо їм пустеля.
В напівпустелі, де немає людей, добре сланець добувати, і більш нічого.
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05.05.2023 18:52 Відповісти
Почитайте історію- хм потрібна пустка щоб заселити туди своїх лаптеногих із умовного Курська. Бо місцеві шлунки можуть потім так само зрадити їх самих
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05.05.2023 21:35 Відповісти
Сподіваюсь, Зелені, вже давно всі стратегічні підприємства вивезли, звідти...
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05.05.2023 18:39 Відповісти
а ты каких будешь ?
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05.05.2023 18:47 Відповісти
А ти чий холоп будеш?
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05.05.2023 19:27 Відповісти
До сих пор???? Ох, сомневаюсь.. Тем более, в заводоуправлении..
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05.05.2023 18:58 Відповісти
так он с мозгами не дружит
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05.05.2023 19:04 Відповісти
як вивезти наприклад шахтну піч для термообробки деталей, глибиною 30м.?
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05.05.2023 21:12 Відповісти
Помиляєтесь. НКМЗ не мав до цього відношення.
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05.05.2023 19:55 Відповісти
Уточнил,действительно- производитель ствола КЗТС. Ошибка,однако.
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05.05.2023 20:05 Відповісти
Наши бьют по БК , а эти идиоты по неработающим заводам
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05.05.2023 18:46 Відповісти
Бк они подвезут быстро,с этим у них проблем нет.А вот завод быстро не восстановиш.
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05.05.2023 21:45 Відповісти
НКМЗ(Ново-Краматорський Механічний Завод). виготовляв крепногабаритні металеві конструкції для пускових шахт "Сатана" і т.п. Та багато іншого для оборонки СССР.
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05.05.2023 18:48 Відповісти
он и в мирное время стоял
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05.05.2023 18:55 Відповісти
Механічний машинобудівний
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05.05.2023 21:13 Відповісти
У Краматорську завод по виробництву Богдан.
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05.05.2023 18:54 Відповісти
кто такой Богдан ?
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05.05.2023 18:56 Відповісти
Українська 155 mm гаубиця - Богдана . У множені - Богдан.
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05.05.2023 19:12 Відповісти
У множені - Богдани
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05.05.2023 19:23 Відповісти
Був такий у найвеличнішого до дєрмака. Усі вважали що він ідіот, а виявися найрозумнішим із усієї зекоманди.
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05.05.2023 20:03 Відповісти
Если есть у нас производство то оно все на Западе
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05.05.2023 19:01 Відповісти
Там не тільки їх, також і стволи для мінометів
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05.05.2023 21:36 Відповісти
Характер разрушений, как то не тянет на С-300.
Тут что то помощнее прилетело.
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05.05.2023 19:53 Відповісти
Х-22 прилетіло. Повітряна тривога була, ТУ-22 с Х-22 та ТУ-95 з крилатими.
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05.05.2023 20:05 Відповісти
После прилета с-300 последствия тоже сильные.
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05.05.2023 20:17 Відповісти
Ех... Скільки станків втрачено. Тому стратегічні заводи мають бути в мегаполісах та головне ПІДЗЕМНИМИ (як в Ірані чи інших країнах що планують воювати із усіма). Мають бути під'єднаними до загальної системи метро по якій мають ходити службові вагони що прямуватимуть до закритих не публічних станцій. А на поверхні над тими заводами має розміщувати щось об'ємне що не жаль, що першим ловитиме прильоти.

І нехай противник мучиться та думає чим дістати те стратегічне виробництво що на ппц глибині. (Для тих хто чув про бетонобійні бомби-ракети, і хоче сказати що можна дістати ними, то вони від 20 тон бч та для їх застосування треба повне домінування в небі і використання стратегічної авіації, тобто те чого в рф зараз немає і не буде. Тому бетонобійні проти нас НЕ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ)
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05.05.2023 20:34 Відповісти
На 4 этаже за елками рабочее место моего племянника..туда и прилетело..
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05.05.2023 21:05 Відповісти
 
 