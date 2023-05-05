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Велика Британія (3668) Денис Шмигаль (2701)

Шмигаль і Воллес відвідали бійців ЗСУ, які проходять навчання у Британії: "Скоординували кроки, необхідні для контрнаступу". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

У Великій Британії Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився із процесом навчання чергової групи військових Збройних сил України.

Про це Шмигаль написав у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових. Сьогодні разом із Міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом та першою леді України Оленою Зеленською ознайомились із процесом навчання чергової групи військових ЗСУ.

Скоординували з Беном Воллесом кроки, необхідні для нашого контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України. Систематично рухаємося в цьому напрямку. Українська армія опановує стандарти НАТО на практиці. На полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом.

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Дякуємо Великій Британії за започаткування операції ІНТЕРФЛЕКС з навчання українських військових за участі дев’яти країн-партнерів. Дякуємо нашим захисникам за службу державі. Побажав витримки, сили духу та волі до боротьби задля перемоги України", - розповів Шмигаль.

Шмигаль і Воллес відвідали бійців ЗСУ, які проходять навчання у Британії: Скоординували кроки, необхідні для контрнаступу 01
Шмигаль і Воллес відвідали бійців ЗСУ, які проходять навчання у Британії: Скоординували кроки, необхідні для контрнаступу 02
Шмигаль і Воллес відвідали бійців ЗСУ, які проходять навчання у Британії: Скоординували кроки, необхідні для контрнаступу 03
Шмигаль і Воллес відвідали бійців ЗСУ, які проходять навчання у Британії: Скоординували кроки, необхідні для контрнаступу 04
Шмигаль і Воллес відвідали бійців ЗСУ, які проходять навчання у Британії: Скоординували кроки, необхідні для контрнаступу 05
Шмигаль і Воллес відвідали бійців ЗСУ, які проходять навчання у Британії: Скоординували кроки, необхідні для контрнаступу 06
Шмигаль і Воллес відвідали бійців ЗСУ, які проходять навчання у Британії: Скоординували кроки, необхідні для контрнаступу 07
Шмигаль і Воллес відвідали бійців ЗСУ, які проходять навчання у Британії: Скоординували кроки, необхідні для контрнаступу 08
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Топ коментарі
+10
Ну якщо вже Шмига координує контрнаступ, то ****#ць, навоюємо.....
Дибіли, що ви навибирали????
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05.05.2023 21:02
+6
а яким боком ссучєне ахмєтовське бидло до контрнаступу?
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05.05.2023 21:05
+3
"навоюємо....." --- не навоюємо,а навоюють, тому що ти ніякого стосунку до заслуг хлопців на передовій не маєш, так що сильно не обурюйся, а сиди і чекай поки люди твою сраку врятують
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05.05.2023 21:07
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Ну якщо вже Шмига координує контрнаступ, то ****#ць, навоюємо.....
Дибіли, що ви навибирали????
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05.05.2023 21:02 Відповісти
"навоюємо....." --- не навоюємо,а навоюють, тому що ти ніякого стосунку до заслуг хлопців на передовій не маєш, так що сильно не обурюйся, а сиди і чекай поки люди твою сраку врятують
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05.05.2023 21:07 Відповісти
"Теж саме можна казати про шмигаля" --- можна
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05.05.2023 21:11 Відповісти
що ви маєте на увазі під словом "піарить"? украінський сленг?
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05.05.2023 23:11 Відповісти
кретине, я тебе культурно спитав, що таке слово "піарить".
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05.05.2023 23:41 Відповісти
Це велике бажання людини бути кращім ніж він є за допомоги т/в хитрощів.
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06.05.2023 09:39 Відповісти
Дякую що захищаєш мене на передовій.
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05.05.2023 21:12 Відповісти
Головне , що твою вже врятували !
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05.05.2023 21:47 Відповісти
Хто тобі таку дурню сказав?
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05.05.2023 22:04 Відповісти
а яким боком ссучєне ахмєтовське бидло до контрнаступу?
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05.05.2023 21:05 Відповісти
Ты не попало на выпускной макеевского ПТУ?
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05.05.2023 21:23 Відповісти
Ну что там в Бахмуте,спрашивает вторая армия вселенной,уже год🤣🌹
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05.05.2023 21:30 Відповісти
Такі всі вони ваєнні і небриті... у чорній хвормі....кординатори херові...розмінувальники Чонгарів і втікачі з Херсонів !!! А дружка свого Наумова вже віднайшли, він там недалечко...
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05.05.2023 21:45 Відповісти
Кошти на Збройні Сили України протягом 2020-2022 років виділялися згідно законів про держбюджети.
Проекти держбюджетів подавалися до ВР кабміном за підписом прем'єр-міністра Шмигаля . Згідно цих проектів 450 мільярдів гривень було направлено на закупівлю асфальту і інші цацки (732 млн. на будівництво стадіону "Металург" в Кривом Рагу для улюбленої футбольної команди гаранта "Кривбас") , а на створення протиповітряної оборони і інше озброєння - нуль.
Це все , що потрібно знати про Шмигаля.
Треба берегти папери з підписами , суд не за горами.
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05.05.2023 23:56 Відповісти
 
 