Вдячні вам за допомогу, лідерство та фінансову підтримку, - Зеленський зустрівся з делегацією американських конгресменів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський прийняв двопартійну делегацію Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки у складі голови Гельсінської комісії США Джо Вілсона, конгресменів Стівена Коена та Вікторії Спартц. До складу делегації також увійшов постійний представник Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
Глава держави наголосив, що такі візити в Україну є потужним сигналом підтримки з боку США нашої країни, всього українського народу, що особливо важливо в час, коли держава-агресор відновила масований ракетний терор проти українських міст.
"Ви бачите, що війна точиться не лише на полі бою, а й тут, у столиці. Тож дуже дякуємо за цю зустріч і за цей діалог, за підтримку України", – сказав Володимир Зеленський.
Президент окремо подякував представникам Конгресу за потужну двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави й комплексну допомогу, яку надають Сполучені Штати Україні в нашій боротьбі за власне майбутнє та майбутнє наших спільних цінностей – свободи й демократії.
"Ми вдячні за вашу допомогу, лідерство не лише на полі бою, а й за фінансову підтримку", – констатував він.
Глава держави зазначив, що продовження такої допомоги є запорукою успіху України в боротьбі з російською агресією.
Володимир Зеленський поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій. У цьому контексті під час зустрічі було детально обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Президент окремо розповів про першочергові потреби сил оборони України.
На зустрічі також було порушено питання подовження дії зернового коридору, ситуації на Запорізькій АЕС, інші важливі теми двостороннього порядку денного.
Будь ласка, зачекайте...
Политик «среднего пошиба» из американской глубинки пытается шагать выше по карьерной лестнице.
А тут така нагода!
Послушайте ее интервью и вам станет ясно, что « надежды» на нее это заблуждение.
Она где то на уровне Гади Савченко…
Там все люди на фото избраны своими народами на свободных выборах, а ермака кто выбирал?
Лендліз запропонував республіканець, республіканська партія проголосувала ЗА, вона була на підписанні закону від партії.
Но чомусь закон не виконує демократична адміністрація (не плутати з партією)
Це як взяти партію Слуга Народу,
Разумкова, Лероса, та інших - усунули, тому що критикували
Гетьманцев, Безугла - ніякі звинувачення не діють, щоб вони не робили, аби не критикували
Чи казав, коли вже не при владі?
Наприклад казали "санкції із ада", "буде напад"
А що зробили: санкцій із аду немає, зате запропонували керівництву втекти з країни
Раніше казали, тільки не стріляйте в Криму... Та заборонили надавати зброю.
При республіканцях (Трампу) - почали надавати зброю
Раніше, при республіканцях (Буш) - підтримували Україну в НАТО. Зараз - ні. Що змінилось? Щось в Україні, чи тому що демократи замість республіканців при владі?
Ще раніше, при демократах (Клінтон) - віддайте ЯО по ціні менше 1 батареї петріот.