УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8302 відвідувача онлайн
Новини Фото Політика України
4 317 16
Зеленський (17439) Конгрес США (844) Карпентер (70) Спартц Вікторія (39)

Вдячні вам за допомогу, лідерство та фінансову підтримку, - Зеленський зустрівся з делегацією американських конгресменів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський прийняв двопартійну делегацію Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки у складі голови Гельсінської комісії США Джо Вілсона, конгресменів Стівена Коена та Вікторії Спартц. До складу делегації також увійшов постійний представник Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента. 

Глава держави наголосив, що такі візити в Україну є потужним сигналом підтримки з боку США нашої країни, всього українського народу, що особливо важливо в час, коли держава-агресор відновила масований ракетний терор проти українських міст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Делегація Конгресу США відвідала Бучу. ФОТОрепортаж

"Ви бачите, що війна точиться не лише на полі бою, а й тут, у столиці. Тож дуже дякуємо за цю зустріч і за цей діалог, за підтримку України", – сказав Володимир Зеленський.

Президент окремо подякував представникам Конгресу за потужну двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави й комплексну допомогу, яку надають Сполучені Штати Україні в нашій боротьбі за власне майбутнє та майбутнє наших спільних цінностей – свободи й демократії.

"Ми вдячні за вашу допомогу, лідерство не лише на полі бою, а й за фінансову підтримку", – констатував він.

Глава держави зазначив, що продовження такої допомоги є запорукою успіху України в боротьбі з російською агресією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я підтримую допомогу Україні, - спікер Палати представників Конгресу США Маккарті

Володимир Зеленський поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій. У цьому контексті під час зустрічі було детально обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Президент окремо розповів про першочергові потреби сил оборони України.

На зустрічі також було порушено питання подовження дії зернового коридору, ситуації на Запорізькій АЕС, інші важливі теми двостороннього порядку денного.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обговорили подальші кроки допомоги Україні, - Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату Конгресу США. ВIДЕО

Вдячні вам за допомогу, лідерство та фінансову підтримку, - Зеленський зустрівся з делегацією американських конгресменів 01
Вдячні вам за допомогу, лідерство та фінансову підтримку, - Зеленський зустрівся з делегацією американських конгресменів 02
Вдячні вам за допомогу, лідерство та фінансову підтримку, - Зеленський зустрівся з делегацією американських конгресменів 03

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Вікторія Спартц присутня на зустрічі. Це добре для України.
показати весь коментар
05.05.2023 21:31
+10
була би вона упоротою трампісткою чи противницею допомоги Україні, то вона мабуть в Україну і не приїхала би.
показати весь коментар
05.05.2023 21:40
+6
А года 4 тому назад, ну, от силы 5, вова не благодарил, а говорил, что Украина примет, как актриса из немецкого порно в любом колличестве. Лицемерная всетаки гнида-хамелеон, а не человек этот вова.
показати весь коментар
05.05.2023 22:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вікторія Спартц присутня на зустрічі. Це добре для України.
показати весь коментар
05.05.2023 21:31 Відповісти
чим? трампізмом?
показати весь коментар
05.05.2023 21:35 Відповісти
була би вона упоротою трампісткою чи противницею допомоги Україні, то вона мабуть в Україну і не приїхала би.
показати весь коментар
05.05.2023 21:40 Відповісти
Виктория Спаркс играет на теме Украины для своего личного рейтинга.

Политик «среднего пошиба» из американской глубинки пытается шагать выше по карьерной лестнице.

А тут така нагода!

Послушайте ее интервью и вам станет ясно, что « надежды» на нее это заблуждение.

Она где то на уровне Гади Савченко…
показати весь коментар
06.05.2023 15:35 Відповісти
вона начебто заявляла кілька місяців тому, що відбуде цю каденцію в Конгресі і піде з політики.
показати весь коментар
06.05.2023 15:38 Відповісти
українізмом і прямою вказівкою"зе" прибрати рашистську агентуру з ОП .Не виключене останнє попередження "зелідору" на цей раз.
показати весь коментар
05.05.2023 22:10 Відповісти
Взагалі то конотопські відьми, як і інші відьми, збираються в Києві на Лисій горі, але якщо GPS збивається, то їх заносить на Печерські пагорби, де від відьм відбиваються місцеві упирі, да так що можливо і місце в Конгресi США втратити.
показати весь коментар
05.05.2023 22:15 Відповісти
Втікла подалі від Єрмака щоби не забруднитися випадково...
показати весь коментар
05.05.2023 21:55 Відповісти
І Президент Єрмак тут.
показати весь коментар
05.05.2023 22:02 Відповісти
хрена там ермак присутствует на фото
Там все люди на фото избраны своими народами на свободных выборах, а ермака кто выбирал?
показати весь коментар
05.05.2023 22:16 Відповісти
Бути республіканцем та бути трампістом - це не одне і теж.

Лендліз запропонував республіканець, республіканська партія проголосувала ЗА, вона була на підписанні закону від партії.

Но чомусь закон не виконує демократична адміністрація (не плутати з партією)

Це як взяти партію Слуга Народу,

Разумкова, Лероса, та інших - усунули, тому що критикували

Гетьманцев, Безугла - ніякі звинувачення не діють, щоб вони не робили, аби не критикували
показати весь коментар
05.05.2023 21:49 Відповісти
Та українці взагалі занадто багато цьому уваги. От раптом оберуть громадяни США Трампа президентом - що тоді робити? Кричати - "він нам не підходить, несіть іншого, США нам тепер не друг...", чи працювати із тим що є"?...
показати весь коментар
05.05.2023 22:04 Відповісти
А що трамп зробив з того що казав?

Чи казав, коли вже не при владі?

Наприклад казали "санкції із ада", "буде напад"

А що зробили: санкцій із аду немає, зате запропонували керівництву втекти з країни

Раніше казали, тільки не стріляйте в Криму... Та заборонили надавати зброю.

При республіканцях (Трампу) - почали надавати зброю

Раніше, при республіканцях (Буш) - підтримували Україну в НАТО. Зараз - ні. Що змінилось? Щось в Україні, чи тому що демократи замість республіканців при владі?

Ще раніше, при демократах (Клінтон) - віддайте ЯО по ціні менше 1 батареї петріот.
показати весь коментар
05.05.2023 22:39 Відповісти
А года 4 тому назад, ну, от силы 5, вова не благодарил, а говорил, что Украина примет, как актриса из немецкого порно в любом колличестве. Лицемерная всетаки гнида-хамелеон, а не человек этот вова.
показати весь коментар
05.05.2023 22:04 Відповісти
Ооу Кульгейко-Спартц приїхала, і ще й з Єрмаком на одному фото, що це в лісі здохло??
показати весь коментар
05.05.2023 22:15 Відповісти
 
 