Зеленський обговорив із делегацією Венеціанської комісії конкурсний відбір суддів до КС та закон про деолігархізацію. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Венеціанської комісії на чолі з головою комісії Клер Базі Малорі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час зустрічі було обговорено питання підготовки та імплементації законодавства, яке стосується процедур відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

"Україна вперше запроваджує конкурсну процедуру відбору суддів Конституційного Суду. Це історична реформа, про яку навіть не йшлося за жодного іншого президента. Ми цілком свідомі великої відповідальності, що лежить на нас, за проведення чесного й прозорого конкурсу. Цього очікує й вимагає український народ", – заявив Зеленський.

На зустрічі також було обговорено закони про деолігархізацію та про національні меншини.

Президент підтвердив готовність України продовжувати тісну взаємодію з Венеціанською комісією для забезпечення результативних реформ відповідно до європейських стандартів.

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