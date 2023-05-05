Зеленський обговорив із делегацією Венеціанської комісії конкурсний відбір суддів до КС та закон про деолігархізацію. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Венеціанської комісії на чолі з головою комісії Клер Базі Малорі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Під час зустрічі було обговорено питання підготовки та імплементації законодавства, яке стосується процедур відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.
"Україна вперше запроваджує конкурсну процедуру відбору суддів Конституційного Суду. Це історична реформа, про яку навіть не йшлося за жодного іншого президента. Ми цілком свідомі великої відповідальності, що лежить на нас, за проведення чесного й прозорого конкурсу. Цього очікує й вимагає український народ", – заявив Зеленський.
На зустрічі також було обговорено закони про деолігархізацію та про національні меншини.
Президент підтвердив готовність України продовжувати тісну взаємодію з Венеціанською комісією для забезпечення результативних реформ відповідно до європейських стандартів.
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як так можливо - сплатил чиновник 13 млн чи 50 млн і його відпустили. ???? Де чиновник бере ці мільйони ?
НИЯКИХ ВІДПУСТОК ПІД ЗАЛОГ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ І ОБРАНИХ КЕРИВНИКІВ . 30 років розкрадали Україну - ДОСИТЬ ‼️
но не виставляти задач до влади помилково , бо чим більше запит , тим більше вона ворушиться
На трон заперся той кого нема,
Паяц та блазень, а по простому- лялька з реквізитів сундука,
Юрбою безголовою та ляльководом возвеличена була.
Може Ви кацапський троль.
- Україна - самая бідна країна у Европі ( А ХТО іі зробив бідною ? Може усі презіденти і премьери за 32 роки ? Це відповідальність усіх презідентів, урядів і депутатів . А хто сідів по 10- 20 років у парламенту ? Згадайте ФІО )
- ЗЕЛЕНСЬКОМУ запад не довіряе, тому і тягне зі зброею ( для мене це російська пропаганда на Кипре , яка міцно вчепилась у Кипр і киприотів. Фсб вже і протести проти британських баз робила , но киприоти нияк щось не второпають небезпеку від росіян)
- а чому українці обрали мафіозі - пороха ?
і ось з цим треба щось робити , бо так мислять і словаки у приватних розмовах . Тому усі базарні склоки і маніпуляції у відношенні любой влади - як на одеському Привозі. Україні потрібна зміна политиків , ЯК РОБИТЬСЯ У ДЕМОКРАТИЧНОЙ КРАіні, які не повязани з росіянами, мафіею, корупцією, медаелчуками і портновим - повинна пройти зміна поколінь. Тількі це спасе і відродить Україну. СЛАВА НАЦІІ ! Смерть ворогам !