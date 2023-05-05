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Венеціанська комісія (213) Зеленський (17439) КС (1154) Закон про олігархів (125)

Зеленський обговорив із делегацією Венеціанської комісії конкурсний відбір суддів до КС та закон про деолігархізацію. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Венеціанської комісії на чолі з головою комісії Клер Базі Малорі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час зустрічі було обговорено питання підготовки та імплементації законодавства, яке стосується процедур відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

"Україна вперше запроваджує конкурсну процедуру відбору суддів Конституційного Суду. Це історична реформа, про яку навіть не йшлося за жодного іншого президента. Ми цілком свідомі великої відповідальності, що лежить на нас, за проведення чесного й прозорого конкурсу. Цього очікує й вимагає український народ", – заявив Зеленський.

Зеленський обговорив із делегацією Венеціанської комісії конкурсний відбір суддів до КС та закон про деолігархізацію 01

На зустрічі також було обговорено закони про деолігархізацію та про національні меншини.

Президент підтвердив готовність України продовжувати тісну взаємодію з Венеціанською комісією для забезпечення результативних реформ відповідно до європейських стандартів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія закликає Україну вжити заходів, щоб законодавство про КС, деолігархізацію, відмивання коштів та нацменшини відповідало рекомендаціям

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
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05.05.2023 21:48
+7
А Є Беня в курсі?
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05.05.2023 21:51
+7
Я поражаюсь нахальству этого криворожского лживого и воровитого сцикуна! Зебараны, скажите ну как чмо, без высшего образования может обсуждать юридические вопросы с профи высшего полета? Купленный папой сашей фальсификат в виде диплома не существующего юрфака помогает или имитация игры пиписькой на рояле?
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05.05.2023 21:57
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05.05.2023 21:48 Відповісти
А що там злочинець та портновець Смирнов робить?
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06.05.2023 00:39 Відповісти
А Є Беня в курсі?
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05.05.2023 21:51 Відповісти
Беня выведен из под действия закона и их с Медведчуком каналы спокойно продолжают свою работу по оболваниванию люмпена. И власть на это не жужжит.
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05.05.2023 21:56 Відповісти
влада в цьому бере участь
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05.05.2023 22:02 Відповісти
Естественно, подельники.
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05.05.2023 22:05 Відповісти
Какой толпой пытались убедить судей что зеленое дерьмецо есть хорошо Пытались задавить массой или психической атакой? Просто приведите все в соответствие требованиям комиссии и все.
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05.05.2023 21:53 Відповісти
Пропоную переглянути деякі норми законів . Наприклад , якщо ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ чи обраний на посаду чиновник звінувачений у крадіжці державних коштів , То нияких виходів із під арешта під залог ‼️‼️‼️Тількі в'язниця .

як так можливо - сплатил чиновник 13 млн чи 50 млн і його відпустили. ???? Де чиновник бере ці мільйони ?

НИЯКИХ ВІДПУСТОК ПІД ЗАЛОГ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ І ОБРАНИХ КЕРИВНИКІВ . 30 років розкрадали Україну - ДОСИТЬ ‼️
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05.05.2023 21:55 Відповісти
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05.05.2023 21:59 Відповісти
Е проблема .
но не виставляти задач до влади помилково , бо чим більше запит , тим більше вона ворушиться
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05.05.2023 22:04 Відповісти
Они сейчас чхали на всех с высокой горки. Угроза их задницам минула и теперь они снова пытаются строить здесь маленький *********.
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05.05.2023 22:07 Відповісти
Угроза ще не минула. Вони помиляються. Дістанція довга і потрібно іі пройти з перемогою . Но це не означае що суспільству ( а в нього різні партіі і думки )не потрібно продвигати раціональні ідеї в державі.
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05.05.2023 22:28 Відповісти
Ця історія, як світ навколо не стара - нова,
На трон заперся той кого нема,
Паяц та блазень, а по простому- лялька з реквізитів сундука,
Юрбою безголовою та ляльководом возвеличена була.
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05.05.2023 22:25 Відповісти
Якщо ви про Ермака - то вірно. А Презідент, Прапор , ГИМНі Тризуб - це себе не поважати щоб постійно хаяти.

Може Ви кацапський троль.
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05.05.2023 22:32 Відповісти
Відношення до людини обумовлюють її вчинки та дії, а не крісло на якому вона сидить. Так повинно бути у демократичній країні, якою прагне стати Україна. В контексті цього і за себе буває соромно, що міг так помилятися.
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06.05.2023 08:43 Відповісти
Була на Кипре і в спілкуванні зі старими впливовими друзями - киприотами в задушевной беседі за столом у домашньому уюту почула пару питань і тезисів
- Україна - самая бідна країна у Европі ( А ХТО іі зробив бідною ? Може усі презіденти і премьери за 32 роки ? Це відповідальність усіх презідентів, урядів і депутатів . А хто сідів по 10- 20 років у парламенту ? Згадайте ФІО )
- ЗЕЛЕНСЬКОМУ запад не довіряе, тому і тягне зі зброею ( для мене це російська пропаганда на Кипре , яка міцно вчепилась у Кипр і киприотів. Фсб вже і протести проти британських баз робила , но киприоти нияк щось не второпають небезпеку від росіян)
- а чому українці обрали мафіозі - пороха ?

і ось з цим треба щось робити , бо так мислять і словаки у приватних розмовах . Тому усі базарні склоки і маніпуляції у відношенні любой влади - як на одеському Привозі. Україні потрібна зміна политиків , ЯК РОБИТЬСЯ У ДЕМОКРАТИЧНОЙ КРАіні, які не повязани з росіянами, мафіею, корупцією, медаелчуками і портновим - повинна пройти зміна поколінь. Тількі це спасе і відродить Україну. СЛАВА НАЦІІ ! Смерть ворогам !
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06.05.2023 10:35 Відповісти
Я поражаюсь нахальству этого криворожского лживого и воровитого сцикуна! Зебараны, скажите ну как чмо, без высшего образования может обсуждать юридические вопросы с профи высшего полета? Купленный папой сашей фальсификат в виде диплома не существующего юрфака помогает или имитация игры пиписькой на рояле?
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05.05.2023 21:57 Відповісти
ха-ха.... Нет, не так, - хо-хо!
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05.05.2023 22:01 Відповісти
Тепер можна і в Буковель до Бєні покататись на санках.
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05.05.2023 22:05 Відповісти
О-о-о-о опять кино про море----сказал Робинзон вечером, садясь на скамейку с пальмы и глядя на воду и закат солнца.... 10001 серия
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05.05.2023 22:06 Відповісти
потрібно почитати прес-реліз офісу Венеціанської комісії. І порівняти з оцим славослов'ям ЄрЗе. Впевнений, що в комісії виписали звизди ЄрЗе; хоча в своєму звіті дуже лагідно про це написали.
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05.05.2023 22:07 Відповісти
Печерський суд рашистської 3,14рації в Україні на зустрічі не згадувався ...
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05.05.2023 22:12 Відповісти
А що сказав Ермак?
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05.05.2023 22:16 Відповісти
знов напздюнькав про реформи
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05.05.2023 22:47 Відповісти
Вибачайте, але я не розумію, чому цензор нет( який , я вважаю найкращим!) публікує тільки найганебніші коментарі про президента, арміюі і ситуацію на фронті взагалі?! Виникає питання, хтось із адмінів це відслідковує?! Не може бути єдиної думки від народу! Тому коментарі повинні бути різні! І , ви ж , за українську мову! І закон є?! Але всі негативні коментарі , російською!Щось у вас не так пане Юрію! Придивіться, як непересічна людина! З повагою до вас, але не розумію , чому та
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05.05.2023 23:10 Відповісти
Тому що ви пропустили 3 роки «діяльності» вашого президента, включаючи його несамовиту президентську компанію проти призначення на посади кумів та армійських друзів, привіт лейтенанту баканову, шефірам, юзіку та іншім. До речі, де вони зараз? Чи все з ними гаразд? Велике будівництво, міліард дерев, та ще багато щоденноі брехні тасорому. І звісно злочинна бездіяльність щодо багатодецибельних попереджень про російське вторгнення. Що призвала до втрати десятків тисяч життів українців, не кажучи про зкалічених, зґвалтованих та депортованих.
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06.05.2023 00:14 Відповісти
Дурень не розуміє що щоб позбавитися від олігархів достатньо щоб запрацював антимонопольний комітет.
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05.05.2023 23:55 Відповісти
Він не розуміє, а от його оточення добре розуміє. Тому і запускається подібний процес, як то "виробництво заради виробництва". Головне створити більше шумовийї ефект.
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06.05.2023 09:23 Відповісти
 
 