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Загинув український захисник В’ячеслав Хохлюк, кадри з весілля якого облетіли весь світ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У боях за Україну загинув військовий В’ячеслав Хохлюк. Понад рік тому чоловік одружився, а фото з його весілля опублікували у виданні The Times.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Вечірній Київ.

7 квітня минулого року бійці 112 бригади територіальної оборони Києва 25-річна Анастасія Мохіна та 43-річний Вʼячеслав Хохлюк розписались на Старокиївській горі.

Замість сукні та костюма молодята були одягнуті у військову форму, а розписував їх командир батальйону. Церемонію створення нової сім'ї знімали українські фотографи. Світлини молодят у камуфляжному вбранні швидко розлетілися світом, а відоме британське видання The Times опублікувало фото з їхнього весілля на першій шпальті.

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Проте, щастя молодої сім'ї тривало не так довго. Декілька тижнів тому начальник зв’язку батальйону у пʼятій окремій штурмовій бригаді В’ячеслав Хохлюк загинув.

У мирному житті український захисник займався спортом та любив подорожувати на своєму байку. На початку великого вторгнення Вʼячеслав долучився до 112 бригади та брав участь у визволенні Київщини.

Попрощалися з героєм 27 квітня на Байковому кладовищі.

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Загинув український захисник В’ячеслав Хохлюк, кадри з весілля якого облетіли весь світ 01
Загинув український захисник В’ячеслав Хохлюк, кадри з весілля якого облетіли весь світ 02
Загинув український захисник В’ячеслав Хохлюк, кадри з весілля якого облетіли весь світ 03
Загинув український захисник В’ячеслав Хохлюк, кадри з весілля якого облетіли весь світ 04
Загинув український захисник В’ячеслав Хохлюк, кадри з весілля якого облетіли весь світ 05

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+77
Чорні ночі в наші очі
В наші зорі кулі свищуть
Хай обійме стан дівочий
Чорний дим од пожарища

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала
Ти стріляв із скоростріла
Я набої подавала

Облітає цвіт калини
Перепел замовк у житі
Ще учора тут жили ми
А сьогодні тут чужинці

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала
Ти стріляв із скоростріла
Я набої подавала

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала
Ти стріляв із скоростріла
Я набої подавала

В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України

Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна
Стали ми на смерть з тобою
Щоб не вмерла Україна!

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала
Ти стріляв із скоростріла
Я набої подавала

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала
Ти стріляв із скоростріла
Я набої подавала
показати весь коментар
05.05.2023 21:58
+48
показати весь коментар
05.05.2023 22:07
+40
Вічна пам'ять
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05.05.2023 22:04
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Чорні ночі в наші очі
В наші зорі кулі свищуть
Хай обійме стан дівочий
Чорний дим од пожарища

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала
Ти стріляв із скоростріла
Я набої подавала

Облітає цвіт калини
Перепел замовк у житі
Ще учора тут жили ми
А сьогодні тут чужинці

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала
Ти стріляв із скоростріла
Я набої подавала

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала
Ти стріляв із скоростріла
Я набої подавала

В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України

Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна
Стали ми на смерть з тобою
Щоб не вмерла Україна!

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала
Ти стріляв із скоростріла
Я набої подавала

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала
Ти стріляв із скоростріла
Я набої подавала
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05.05.2023 21:58 Відповісти
час випробувань припав на долю наших дітей,
молоді Герої стають битись с ворогом,
а старим залишилось тільки сумувати....

R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

безмежна туга та співчуття дружині.

смерть москалям !
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05.05.2023 22:29 Відповісти
75-річний Фумінорі Цучіко в червні 2022 року приїхав жити в харківське метро, щоб підтримати містян, які ховалися від російських обстрілів. А тепер вирішив ще й безкоштовно годувати жителів Харкова гарячими обідами. тиц
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06.05.2023 00:08 Відповісти
Вічна пам'ять
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05.05.2023 22:04 Відповісти
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05.05.2023 22:07 Відповісти
кацапів винищувати тотально !!! Спи герою спокійно, відомстимо.
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05.05.2023 22:08 Відповісти
А труханы бабло в это время пистят
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05.05.2023 22:08 Відповісти
немає слів, бо сльози душaть 😪
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05.05.2023 22:09 Відповісти
Лучших закапываем.... Где потом таких взять?
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05.05.2023 22:10 Відповісти
Будемо сподіватися на диво.... через дев'ять місяців....
Вічна пам'ять тобі Воїне...
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06.05.2023 06:29 Відповісти
Дуже сумно!
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05.05.2023 22:11 Відповісти
С.У.М.
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05.05.2023 22:15 Відповісти
Вечная память павшим героям Украины! СЛАВА ЗСУ! Все будет УКРАИНА!
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05.05.2023 22:15 Відповісти
Ригнеться лаптям...Рано чи пізно,але обов"язково !!!
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05.05.2023 22:17 Відповісти
Земля пухом.
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05.05.2023 22:43 Відповісти
Любить, стрелять и умереть.
Судьбу они не выбирали.
На год успели постареть
И Мойры счастья нить порвали...
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05.05.2023 22:46 Відповісти
Горе. Велике горе. Нема слів, нема сліз, одна люта ненависть до орків.
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05.05.2023 22:52 Відповісти
В эти жестокие военные годы вся Украина, как скорбящая мать и как скорбящая жена, оплакивает свои дорогие утраты.

Вечная память воину Вячеславу, исполнившему высокий долг защитника и павшего смертью героя за Бога, Дом и Родину.

*лозунг финской армии в боях против нашествия советских орков в 1939/40 году.
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14.10.2023 09:03 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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05.05.2023 23:08 Відповісти
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05.05.2023 23:24 Відповісти
Светлая память,козаку!
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06.05.2023 06:29 Відповісти
Вічна Память,Родині Співчуття
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07.05.2023 18:09 Відповісти
 
 