Загинув український захисник В’ячеслав Хохлюк, кадри з весілля якого облетіли весь світ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У боях за Україну загинув військовий В’ячеслав Хохлюк. Понад рік тому чоловік одружився, а фото з його весілля опублікували у виданні The Times.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Вечірній Київ.
7 квітня минулого року бійці 112 бригади територіальної оборони Києва 25-річна Анастасія Мохіна та 43-річний Вʼячеслав Хохлюк розписались на Старокиївській горі.
Замість сукні та костюма молодята були одягнуті у військову форму, а розписував їх командир батальйону. Церемонію створення нової сім'ї знімали українські фотографи. Світлини молодят у камуфляжному вбранні швидко розлетілися світом, а відоме британське видання The Times опублікувало фото з їхнього весілля на першій шпальті.
Проте, щастя молодої сім'ї тривало не так довго. Декілька тижнів тому начальник зв’язку батальйону у пʼятій окремій штурмовій бригаді В’ячеслав Хохлюк загинув.
У мирному житті український захисник займався спортом та любив подорожувати на своєму байку. На початку великого вторгнення Вʼячеслав долучився до 112 бригади та брав участь у визволенні Київщини.
Попрощалися з героєм 27 квітня на Байковому кладовищі.
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В наші зорі кулі свищуть
Хай обійме стан дівочий
Чорний дим од пожарища
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала
Ти стріляв із скоростріла
Я набої подавала
Облітає цвіт калини
Перепел замовк у житі
Ще учора тут жили ми
А сьогодні тут чужинці
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала
Ти стріляв із скоростріла
Я набої подавала
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала
Ти стріляв із скоростріла
Я набої подавала
В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна
Стали ми на смерть з тобою
Щоб не вмерла Україна!
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала
Ти стріляв із скоростріла
Я набої подавала
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала
Ти стріляв із скоростріла
Я набої подавала
молоді Герої стають битись с ворогом,
а старим залишилось тільки сумувати....
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !
безмежна туга та співчуття дружині.
смерть москалям !
Вічна пам'ять тобі Воїне...
Судьбу они не выбирали.
На год успели постареть
И Мойры счастья нить порвали...
Вечная память воину Вячеславу, исполнившему высокий долг защитника и павшего смертью героя за Бога, Дом и Родину.
*лозунг финской армии в боях против нашествия советских орков в 1939/40 году.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!