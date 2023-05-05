УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8269 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
30 726 96
армія РФ (13481) війна (56444)

Армія РФ цілеспрямовано намагається нищити "Ланцетами" дефіцитну техніку ЗСУ: способи протидії російським ударним дронам. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські ударні дрони "Ланцет" ще з осені 2022 року були проблемою для української армії, а зараз її масштаби стали загрозливими. Нещодавнє знищення української пускової установки системи ППО С-300 – чергове свідчення того, що "Ланцети" вже стали серйозною загрозою на лінії фронту.

Лише за минулий тиждень так звані "Z-воєнкори" поширили відео з ураженнями цими баражуючими боєприпасами двох пускових установок С-300, а також першим відомим бойовим влучанням у Gepard (щоправда, судячи з того ж відео, зенітний танк на базі німецького Leopard 1, найімовірніше, "вижив" завдяки броні, але наскільки серйозні пошкодження він при цьому отримав - невідомо), пише ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Тобто росіяни цілеспрямовано намагаються вибивати "ланцетами" дуже дефіцитні українські засоби протиповітряної оборони, а також артилерію та іншу техніку.

І їм це вдається, що може мати негативні наслідки для підготовки великого наступу ЗСУ.

Як же можна протистояти "ланцетам", які в Росії називають "диво-зброєю", а розробників пропонують нагородити званням "героїв праці"?

Армія РФ цілеспрямовано намагається нищити Ланцетами дефіцитну техніку ЗСУ: способи протидії російським ударним дронам 01

"Ланцет-3" – ударний безпілотник або "баражуючий боєприпас", який може довго перебувати в небі в очікуванні наведення на ціль. Його характерна ознака – дві пари хрестоподібних крил

"Ланцети" фактично завжди працюють у парі з іншими дронами – розвідниками, які їх наводять. Якщо раніше такими навідниками були переважно "орлани", то зараз цю функцію частіше виконують інші безпілотники.

"В "Орланів" досить погана оптика для наведення. Вони мають двигуни внутрішнього згоряння, а тому шумні, їм потрібно високо літати і вони "світяться" для ППО. На фронті насправді їх стає все менше. Натомість все більше літають і наводять "Ланцети" дрони з електричними двигунами - Zala, Supercam. У них краща оптика і вони менш помітні для РЕР і ППО", - розповідає військовослужбовець Олександр Карпюк (Serg Marco).

І схожих безпілотників у росіян стає дедалі більше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський танк ударив по позиції російських піхотинців. ВIДЕО

Саме тому першим кроком протидії "ланцетам" може бути виявлення дронів-розвідників, відзначає військовий блогер та розробник систем автоматизованого навчання бійців, відомий у Facebook як Paolo Lumiere.

"Якщо дрон-розвідник виявлений, то його треба збити, а якщо збити нічим, то слід негайно захищати можливу ціль, оскільки атака все одно відбудеться. Час між появою БПЛА-розвідника до прильоту "ланцета" - від 5-7 хвилин до кількох десятків хвилин", - пояснює він.

Армія РФ цілеспрямовано намагається нищити Ланцетами дефіцитну техніку ЗСУ: способи протидії російським ударним дронам 02

Влучання "Ланцета" у Gepard. На відео видно, що зенітний танк не був у бойовому положенні, радар вимкнений, що викликало питання про його справність ще до атаки. Він перебував на дорозі на відкритій місцевості, що робило його дуже вразливим

Для виявлення розвідників потрібна насамперед ефективна робота РЕР – радіоелектронної розвідки, яка може бачити безпілотники на відстанях 2-5 км.

"Якщо у міноборони не вистачає "укроборонпромівських" засекречених засобів РЕР, їм слід читати відповідних спеціалістів, таких, як Сергій "Флеш" (Український військовий зв'язківець. – Ред.), і проглядати Anti-drone-групу. Та почати користуватися волонтерськими варіантами детекторів. Їх є щонайменше два на сьогоднішній момент", - каже Paolo Lumiere.

Згаданий зв'язківець Сергій "Флеш" у себе на каналі нещодавно описав, як за допомогою антен та аналізаторів спектру, які продаються на звичайних радіоринках, можна зібрати детектор, що виявлятиме "Ланцети".

Армія РФ цілеспрямовано намагається нищити Ланцетами дефіцитну техніку ЗСУ: способи протидії російським ударним дронам 03

Зв'язківець Сергій "Флеш" опублікував характерний сигнал "ланцетів" з двома "піками" по краях, за якими їх можна ідентифікувати за допомогою засобів радіоелектронної розвідки

"Навіть на відстані 5 км ви його точно побачите аналізатором і зненацька він вас не застане. Виділяйте бійця, нехай наглядає "за небом", - написав військовий.

Якщо ж радіоелектронна розвідка з якихось причин не виявила дрон-розвідник чи власне "Ланцет", то залишається шанс банально побачити їх у небі.

"Цим повинні реально займатися команди прикриття - постійно сканувати небо біноклями і тепловізорами. На практиці "Орлани" чи Zala намотують кола прямо над головами жертви. Причому оператори противника іноді так "розслабляються", що літають досить низько, так що їх можна побачити просто очима, без бінокля. Тому це завдання організації і забезпечення підрозділів прикриття – підіймати голову в небо", - наголошує Paolo Lumiere.

Армія РФ цілеспрямовано намагається нищити Ланцетами дефіцитну техніку ЗСУ: способи протидії російським ударним дронам 04

Компоненти "окопного РЕБ" – фронтових засобів радіоелектронної боротьби

Інший спосіб боротьби з "ланцетами" – це так званий "окопний РЕБ".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе залетів у бліндаж з окупантами. ВIДЕО

Під ним мають на увазі легкі переносні й часто саморобні засоби радіоелектронної боротьби, які використовуються безпосередньо на лінії фронту. Зараз чи не головним їхнім призначенням є протидія ворожим безпілотникам.

"Окопний РЕБ – це певна установка з антенами, яка "куполом" давить частоти, на яких працюють ті чи інші безпілотники. Порівняно невеликі антени можуть закрити простір навколо вас на 400-500 метрів у певних діапазонах. "Ланцети", наприклад, передають відео по тих самих частотах, як і звичайні дрони "Мавіки". Тобто, артилерії є сенс ставити навколо себе такий "купол" з РЕБ й перекрити навколо себе ці частоти на цій дистанції", - каже Олександр Карпюк.

Так з'являється шанс "покласти" зв'язок, відео та телеметрію "ланцетів" при наближенні до цілі, що ускладнить йому можливість кудись влучити.

"Є російські відео, на яких пілоти "ланцетів" скаржаться на окопний РЕБ, через який у них на підльотах до цілі зникало відео і вони її не бачили", - додає Олександр Карпюк.

Проблема, однак, у тому, що "Ланцети" можуть працювати у напівавтоматичному режимі.

"Якщо відбулося захоплення цілі камерою "Ланцета", то він буде прямувати до неї навіть при втраті зв'язку з оператором. На цій останній ділянці його політ буде повністю автономним", - попереджає Paolo Lumiere.

Тому важливо вчасно пустити в дію засоби РЕБ одразу після виявлення загрози, або ж тримати "купол" постійно.

"РЕБ не "завалить" ці БПЛА фізично, бо вони "розумні", але може перервати відеопотік і керування між "Ланцетом" і оператором. У випадку, якщо "Ланцет" ще не захопив ціль, є хороші шанси, що він не влучить", - додає Paolo Lumiere.

Іншою проблемою окопного РЕБу є те, що зараз його не вистачає.

"Цим невеликим окопним РЕБом майже не займається держава. Потроху завозять іноземні антени, які досить успішно діють. Ці пристрої не такі й складні, у нас їх починають робити волонтери. Але запит існує на сотні й тисячі штук – треба прикривати позиції, машини евакуації, артилерію, ППО", - описує потреби Олександр Карпюк.

Ще один момент - саморобні пристрої РЕБ з китайськими антенами не проходять всіх необхідних випробувань, як це відбувається з серійними виробами для армії. А тому вони не завжди діють надійно та ефективно проти різних безпілотників.

Армія РФ цілеспрямовано намагається нищити Ланцетами дефіцитну техніку ЗСУ: способи протидії російським ударним дронам 05

Росія системно виробляє власний окопний РЕБ, наприклад, "убивць дронів" – комплекси "Стриж"

"Цим має займатися держава. А таке враження, що простіше втрачати людей в окопах від "Мавіків" та дорогу техніку від баражуючих боєприпасів, ніж налагодити нормальне виробництво РЕБ", - звертає увагу Олександр Карпюк.

Причому у російської армії є одразу кілька своїх розробок портативних пристроїв, які вони вже використовують як окопний РЕБ в Україні - "Стриж", "Силок", "Лесок".

Армія РФ цілеспрямовано намагається нищити Ланцетами дефіцитну техніку ЗСУ: способи протидії російським ударним дронам 06

Очевидним способом протидії "ланцетам" та їхнім дронам-навідникам є їхнє фізичне знищення.

Тут є більше шансів збивати саме розвідників – вони перебувають над певним сектором значно довше і рухаються зазвичай повільніше від баражуючих боєприпасів ("Ланцети", наприклад, летять на швидкості 110 км/год, а під час атаки розганяються до 300 км/год).

Для боротьби з навідниками ефективними засобами є ПЗРК у груп протиповітряного прикриття.

"Потрібно багато ПЗРК, які здатні працювати вдень і вночі, "чіпляти", тобто захоплювати такі малорозмірні цілі, як "Орлан" чи Zala, і досягати їхньої висоти - в ідеалі 5-7 км, хоча в реальності переважна більшість розвідувальних БПЛА перебувають значно нижче, на висоті 1,5-2,5 км", - каже Paolo Lumiere.

Армія РФ цілеспрямовано намагається нищити Ланцетами дефіцитну техніку ЗСУ: способи протидії російським ударним дронам 07

Збитий російський розвідник Zala

"Тобто, потрібні ПЗРК з тепловізійним прицілом - штатним чи приробленим "на скотч" через безвихідь. А також з безконтактним підривачем, адже часто старі "Ігли" і "Стінгери" пролітають за метр-півтора від цілі, але не вибухають, адже мають контактний підривач", - додає військовий блогер.

З цієї точки зору краще себе проявили новіші модифікації Stinger або ж новітні Starstreak і Martlet, а також польські Piorun.

Але кількість ПЗРК в українській армії явно недостатня для повного перекриття неба від дронів на фронті – західної допомоги не вистачає.

Paolo Lumiere наголошує - нинішня війна яскраво показала, що і українському, і західному оборонпрому необхідно оперативно розробляти ПЗРК, адаптовані для знищення малорозмірних і порівняно повільних цілей. Важливою характеристикою при цьому має бути дешевизна таких комплексів, що дасть можливість виробляти їх масово – в іншому випадку побороти дешеві і численні російські дрони буде важко.

Але про якийсь відчутний прогрес таких розробок наразі невідомо.

Так само "в розробці" залишаються і перспективні проєкти дронів-перехоплювачів.

"Є ще системи з таймерними пучковими боєприпасами", - нагадує Paolo Lumiere.

Снаряди таких новітніх "зеніток" можна програмувати на детонацію у певний момент і без контакту з ціллю – за допомогою далекоміра визначається відстань до об'єкта, після чого боєприпас налаштовується на вибух на конкретній дистанції і випускає "пучок" осколків у потрібному напрямку.

Це дозволяє збивати не лише окремі баражуючі боєприпаси, на зразок "ланцетів", а й цілі "рої" таких дронів-камікадзе.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримала від Німеччини кілька артилерійських систем Skynex (а можливо, і схожі комплекси Skyranger), які використовують такі боєприпаси.

Армія РФ цілеспрямовано намагається нищити Ланцетами дефіцитну техніку ЗСУ: способи протидії російським ударним дронам 08

Новітня система ППО Skynex

"У теорії вони ефективні, але в реальності їхня велика вартість і мала кількість, а також повільна швидкість виробництва, роблять цю ідею утопічною в перспективі. Важко сказати, чи на Заході це усвідомлюють. Ці системи розраховані на прикриття ближнього периметра стаціонарних важливих об'єктів, а не засобів ППО та артилерії на полях бою", - вважає Paolo Lumiere.

Звичайними ж чи великокаліберними кулеметами дістати до висоти дронів-розвідників виходить достатньо нечасто. Однак за належної організації прикриття вони можуть спрацювати вже проти "ланцетів", хоча і тут імовірність далека від стовідсоткової.

"Процес від моменту, коли з позиції об'єкта атаки можна помітити чи почути "Ланцет", до ураження цілі триває не більше 5 секунд. І якщо налагоджена мережа прикриття, то бували випадки, що "Ланцети" успішно збивали "сусіди" (Бійці з сусідніх до цілі позицій. – Ред.) з автоматів та кулеметів - у процесі зниження та наближення дронів до цілі", - описує можливості Paolo Lumiere.

"На кінцевій ділянці траєкторії "ланцетів" потрібен засіб, який протягом цих коротких 5 секунд видасть безперервне щільне поле осколків в напрямку "Ланцета", що наближається. На Заході існують такі блоки КАЗ, комплексів активного захисту, для бронетехніки. Але їх нам не постачали", - додає він.

Армія РФ цілеспрямовано намагається нищити Ланцетами дефіцитну техніку ЗСУ: способи протидії російським ударним дронам 09

Кулемет M134 Minigun

"Є ще M134 Minigun (Багатоствольний скорострільний кулемет, який американці встановлюють на гелікоптерах ще з часів В'єтнамської війни. – Ред.), який міг би бути ефективнішим для знищення "Ланцетів".

Але їх партнери також не постачають. Хоча навіть M134 Minigun - не ідеально для саме такої задачі", - підсумовує військовий блогер засоби знищення "Ланцетів".

Армія РФ цілеспрямовано намагається нищити Ланцетами дефіцитну техніку ЗСУ: способи протидії російським ударним дронам 10

Останнім способом захисту від баражуючих боєприпасів є маскування і захист потенційних цілей. Особливо це актуально, якщо в небі помічені розвідники, яких не вдається збити.

Одним з варіантів дій за таких умов є використання маскувального диму.

"Щільний дим великого об'єму може допомогти, адже якщо немає візуальної видимості цілі, то нейросітка "ланцета" не може її захопити", - радить Paolo Lumiere.

"Існують великі димові шашки "БДШ-5", які за 20 секунд після активації вже дають багато диму і тримають хмару 15-20 хвилин. Невідомо, скільки їх ще є у наявності. А загалом давно час робити власні засоби димоутворення, в тому числі миттєвої постановки димової завіси", - додає він.

Такі димові системи, які є аналоги радянських димових гранат "Туча", цілком могли б увійти до пакетів західної допомоги, тим більше, що вони не є летальним озброєнням.

Нарешті, фінальний варіант захисту – обладнання укриттів для техніки і засобів ППО, у тому числі й з використанням сітки.

В ідеалі мала б бути створена мережа укриттів, куди техніка може швидко заїжджати при виявленні дронів-розвідників. Утім, наскільки реалістично їх облаштувати в умовах інтенсивної війни та рухомої лінії фронту – питання.

Армія РФ цілеспрямовано намагається нищити Ланцетами дефіцитну техніку ЗСУ: способи протидії російським ударним дронам 11

Сітка, яка врятувала українську САУ в січні

"Насамкінець щодо захисту у вигляді сіток, які є "останньою надією". Хоча й ефективною, поки що. Мова про сітки, каркаси для них, тенти. Сітки - це як жорстка пружна рабиця, так і м'які "риболовні". Каркаси - від будівельних риштувань до теплиць і геокуполів. Все, що завгодно. Але ж вони повинні бути, і ними мають забезпечувати не волонтери, а міноборони", - наголошує Paolo Lumiere.

Хоча й потрібно розуміти, що сітка – не гарантія порятунку.

"Сітки працюють досить рандомно – один раз вони зловлять "Ланцет" і його кумулятивний струмінь піде кудись у бік або просто не проб'є броню. А в інший раз - не спрацюють. Сітка означає, що вибух буде не на самій броні, а за метр чи далі. Але у "ланцетів" бойова частина – до 3 кг, що можна порівнювати з деякими протитанковими боєприпасами", - попереджає Олександр Карпюк.

А Paolo Lumiere додає, що самі бійці, які обладнують сітки, мають усвідомлювати, що зроблене абияк укриття не врятує.

"Ланцет" достатньо динамічний об'єкт, що важить з десяток кілограмів, він не зупиниться миттєво. А от вибухає завжди. І в цьому випадку все відбувається не тек, як при пострілах з РПГ - зруйнувати кумулятивну воронку перешкодою до вибуху не вийде. Тому має бути максимальна відстань між сіткою і технікою. Ті, хто не полінувався і добре її "наплів" - врятували свою техніку", - додає Paolo Lumiere.

Причому важливо, щоб сітка закривала техніку повністю, адже є випадки, коли "Ланцети" пролітали через незахищені ділянки, зокрема з тилу.

А згадані тенти дозволять ускладнити дронам пошук цілі.

"Якщо тент достатньо великий і значно перевищує габарити техніки, то оператор "Ланцета" не знатиме, де точно вона під ним стоїть. Як у грі "морський бій", де треба вгадати клітинку", - пояснює Paolo Lumiere.

Офіцер, який командує підрозділом гаубиць М777 на бахмутському напрямку, у розмові з ВВС вказував, що навіть найпростіші засоби захисту, як то сітки, дозволяли їм частково захищати техніку від "ланцетів". Деякі з них іноді навіть застрягали у гіллі дерев.

Він вказував, що у його підрозділі "Ланцети" не знищили жодної американської гаубиці, хоча у сусідів вибили багато.

Експерти вказують, що українській армії вже потрібно системно працювати над протидією "ланцетам" та аналогічним російським дронам-камікадзе. Тим більше, що росіяни випрацьовують тактику застосування одночасно кількох баражуючих боєприпасів ("роїв").

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У військах РФ паніка в очікуванні контрнаступу, Кремль посилює пропаганду, - Нацгвардія

Олександр Карпюк прогнозує: "Ланцет" – це тільки початок. Зараз все більше буде з'являтися FPV дронів ("First Person View" – "вид від першої особи", дрони з трансляцією відео в режимі реального часу. – Ред.), які працюватимуть на інших частотах й діятимуть на дистанціях 5-7 км. Тобто, тому ж окопному РЕБ потрібні антени, які працюватимуть в діапазонах телеметрії цих безпілотників, і цим потрібно вже займатися".

А Paolo Lumiere наголошує на тому, що важливо взагалі забезпечити "деорланізацію" неба – зон у повітрі, де гарантовано не літає нічого.

"І для цього потрібна децентралізована мережа з усіх згаданих елементів: укриття, РЕР, РЕБ, ПЗРК, групи прикриття, хибні цілі", - каже він.

Та резюмує: "І тоді не буде звучати дурниць, ніби "важко прикрити ППО на марші". І не буде випадків, які ми бачимо на відео з "ланцетів", коли прилітає по покинутому в полі "Гепарду" зі складеним радаром, по "Стормеру" (Stormer, самохідна зенітна установка. – Ред.), екіпаж якого вийшов покурити серед поля, чи по М777 з жалюгідним шматочком масксітки".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
Наші ланцети де? В асфальті закопані?
показати весь коментар
05.05.2023 22:18
+32
Коли хайпожерам зеленим і урапатріотичній 'мудрій більшості' казали притомні люди про цю проблему ще пів року тому, то вони сміюнькались і затикали рота - обзивали руснею, і казали що це ворожа пропаганда і іпсо... Отже ігнорували проблему і тим самим зіграли проти ЗСУ. Смійтесь далі
показати весь коментар
05.05.2023 22:28
+21
Главное яички Резникова, а техника бесплатно достаётся.
Ничего удивительного при таком руководстве в стране и МО .
Сплошной вечерний квартал...
показати весь коментар
05.05.2023 22:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наші ланцети де? В асфальті закопані?
показати весь коментар
05.05.2023 22:18 Відповісти
Наші "Ланцети" називаються "Ескалібур"
показати весь коментар
05.05.2023 22:30 Відповісти
А ще Switchblade 600, якщо перед застосуванням помножити на ноль ворожі засоби РЕБ.
показати весь коментар
06.05.2023 02:45 Відповісти
Хочете послідовності - отримуйте : клятий арахноїд пиляє гроші на Шарках , коштує неміряно з незрозумілим ефектом , а як тут писали , падає без малого не від променя фонарика , так що там плакати немає за чим ,ну а щодо "де наші дрони камікадзе" , так ними Мар"янка Безумна переймається , керуючи підготовкою " армії дронів" (( з такими талантами послідовність одна - зелене лайно у лайно перетворює все до чого доторкнеться ((
показати весь коментар
06.05.2023 01:26 Відповісти
деж наш ігнат?? язика в дупу резнікову запхав???
показати весь коментар
05.05.2023 22:19 Відповісти
А до чого тут Ігнат? Він речник Повітряних Сил, а з ланцетами має боротись ппо сухопутки.
показати весь коментар
05.05.2023 23:30 Відповісти
Ти вже генератор випадкових прізвищ? І за це платять?
показати весь коментар
06.05.2023 00:10 Відповісти
Тому що дрони це найголовніша річ на цій війні, і проидію їм потрібно шукати на рівні держави як мінімум, тому що від дронів потерпають і наші військові, це на наших каналах тільки показують як наші дрони ******** кацапів, але з їхньої сторони є те ж саме, це дуже велика загроза
показати весь коментар
05.05.2023 22:27 Відповісти
+
показати весь коментар
06.05.2023 08:29 Відповісти
всі ці дрони, Мавікі та Ланцети , всі Ескалібури, усе це мишачя возня.
тільки перевага у повітрі з не побоюся цього слова з тотальним
бомбардуванням , з максимальним знищенням усього що баче льотник,
читай пілот, може розв'язати задачу.
а для цього F-16 то замало,.. треба F-15 мінімум 30 одиниць ((
показати весь коментар
06.05.2023 08:41 Відповісти
Коли хайпожерам зеленим і урапатріотичній 'мудрій більшості' казали притомні люди про цю проблему ще пів року тому, то вони сміюнькались і затикали рота - обзивали руснею, і казали що це ворожа пропаганда і іпсо... Отже ігнорували проблему і тим самим зіграли проти ЗСУ. Смійтесь далі
показати весь коментар
05.05.2023 22:28 Відповісти
Посилання не дам, сам вчись гуглем користуватися, але то що зелений яйцекрад Рєзніков із презирством розказував про "весільні дрони", не хоче знати тільки упоротий троль подоляка.
показати весь коментар
06.05.2023 00:12 Відповісти
Перший раз бачу наскільки красномовного і "логічного" відбілювача зеленої недодиктатури корупціонерів і мародерів. Але все одно совість захована подалі і дощик омиває ваші сіркові очі. Розум і собача вірність не завжди одне й те саме.
показати весь коментар
06.05.2023 09:57 Відповісти
Зелений хайпожер ?(( Тоді згадай як ви верещали про іранські шахеди минулого року , вже після того як шашликами об"їлися .
показати весь коментар
06.05.2023 01:30 Відповісти
Особливо цинічно звучить "розробників пропонують нагородити орденами героїв праці". Дуже цікаво буде подивитись як Путлєр дає нагороди ізраїльським конструкторам, бо Ланцет це ліцензійна копія ізраїльського Hero. Ізраїль продав цю технологію кацапам в обмін на непостачання до Ірану комплексів С-300. І москалі свою частину угоди звісно не виконали
показати весь коментар
05.05.2023 22:31 Відповісти
Якщо це так, то в Ізраїлі мають бути й ефективні засоби протидії від них
показати весь коментар
05.05.2023 23:58 Відповісти
А ти шо думал, на войне у нас потерь нет, или там легкая прогулка?
показати весь коментар
05.05.2023 22:33 Відповісти
А ты думаешь что люди которые идут на войну не понимают что там их ждет и что там происходит? Думаешь они не видят кучу видео что сейчас на войне по сути никуда не спрятатся? Потому что повсюду дроны? И без этой новости все понятно
показати весь коментар
05.05.2023 22:38 Відповісти
Так,кацапская песенка "ПатерьНет" на украинский лад,от ЗЕшоблы уже давно не работает,сейчас на втором годе войны практически у всех гражданских уже есть родственники,друзья,знакомые,которые воюют,или воевали,и люди плюс-минус знают,как все там на самом деле.
показати весь коментар
05.05.2023 22:46 Відповісти
Дятел ты. Бутусов озвучил проблему, игнорирование которой не решается тупым набором мяса, здесь уже нужно подключать мозги. Война переходит в стадию высокотехнологичной, у мордора уже есть свои беспилотники с поиском и сопровождением целей на основе нейросетвевых алгоритмов, а у нас Минобороны и не чешется привлечь специалистов в этой области, потому что 30 лет вооруженными силами управляли дуболомные генералы, которые и сегодня не могут придумать ничего лучше, чем отправить какого-нибудь специалиста по нейросетям в Бахмут после пары недель подготовки. И когда генералы поймут, что нужно срочно собрать своих спецов где-нибудь в Польше и выполнить мозговой штурм, отобрав лучшие наработки и запустить массовое производство дешевых аналогов и систем перехвата Ланцетов, то может быть уже слишком поздно.
показати весь коментар
05.05.2023 23:00 Відповісти
"Генерали завжди готуються до минулої війни"
показати весь коментар
06.05.2023 00:02 Відповісти
Є система - розвідка+ударний бпла. А Українська система клоун+адвокат+ветеринар ніяк їй не може перезкоджати.
показати весь коментар
06.05.2023 04:49 Відповісти
А шо, сказки рассказывать о том, что через месяц в Крым войдем?
показати весь коментар
05.05.2023 22:39 Відповісти
для особливо тупих цю статтю надрукувало ВВС а не Цензор - постав запитання ідіоту Резникову чому у нас досі оборонпром не створив ефективних засобів протидії Ланцетам
показати весь коментар
05.05.2023 22:47 Відповісти
По-перше, автор матеріалу не Юрій Бутусов. Посилання : https://www.bbc.com/ukrainian/articles/czqng2gq221o

По-друге, воїнів ЗСУ треба своєчасно інформувати про те чим і як воює ворог, навчати
як захищатися від баражуючих ***********, БЛА аерорзвідки, а не лякати і приховувати інформацію.

По-третє, МО вже давно було повинне забезпечити ЗСУ засобами РЕБ, здатними протидіяти баражуючим *********** та іншим БЛА ворога з функціональністю, як мінімум такою, яка описана в матеріалі. Наші партнери мають для цього кращі технологічні можливості, ніж РФ та Китай.

Особлива подяка авторам !
Справді корисний матеріал, раджу перечитати декілька раз.
показати весь коментар
05.05.2023 23:52 Відповісти
" зенітний танк не був у бойовому положенні, радар вимкнений, що викликало питання про його справність ще до атаки. Він перебував на дорозі на відкритій місцевості"

Як так...що то за безалаберність, що таку цінну техніку посеред поля просто кидають...
показати весь коментар
05.05.2023 22:32 Відповісти
Главное яички Резникова, а техника бесплатно достаётся.
Ничего удивительного при таком руководстве в стране и МО .
Сплошной вечерний квартал...
показати весь коментар
05.05.2023 22:36 Відповісти
Ну, єкіпаж то голову повинен мати на плечах. Або ще раз вчити матчасть отриманної зброї.
показати весь коментар
06.05.2023 04:52 Відповісти
***** прийшло знищувати Україну та головні його цілі оборонка, озброєння, бойова техніка яка йому дуже заважає робити капості проти людства...
показати весь коментар
05.05.2023 22:33 Відповісти
Ясно тепер, чому західної зброї не вистачає...Сумно
показати весь коментар
05.05.2023 22:35 Відповісти
А де наші виготовлені державою бпла? Фактично все що на фронті, це завдяки волонтерам та Заходу. Іран та росія під санкціями але вони виготовляють сотні дронів, а ми "плачем" що московити застосували дрон проти вимкнутого "гепарда" - бл.ть клоун.
показати весь коментар
05.05.2023 22:35 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 22:53 Відповісти
Саме в ОПУ найголовніша проблема,бо в ЗеЄрмака нема бажання працювати на війну,а тільки "клепають" відосики!
показати весь коментар
06.05.2023 00:10 Відповісти
При владі люди, які крім інформаційного продукту, нічого не робили. Вони не знають і не вміють іншого. Тому той же Зеленський знімає вечірні відосіки, то що це едине, що вмін вміє.
показати весь коментар
05.05.2023 22:59 Відповісти
Є відео,як такий дрон влучає в С-300.
показати весь коментар
05.05.2023 22:42 Відповісти
война роботов уже идет. И кто раньше это поймет, тот и победит
Наши поначалу лупили кацапов с беспилотников
Но там тоже не дураки, не стоит недооценивать врага
Вангую, на очереди наземные роботы с пулеметами и ракетами
Жизнь солдата дороже всего, тут не уткинские пригожинские наемники воюют, они мясо для уничтожения
показати весь коментар
05.05.2023 22:54 Відповісти
Як завжди просрали війну справжніх дронів (мавікі с гранаткою то таке) і зараз сльози річкою по втрачаємим західним танчікам яки чекають великого наступу коли підсохне але мабудь теж як завжди все просеруть. Ну отже як не поминати за яйця та й той же асфальт.
Позорна статейка про ганьбу укроборонпрому і програш москалям.
показати весь коментар
05.05.2023 23:01 Відповісти
сказав ГОЛОСРАКИЙ який повністю на підсосі у союзників,не критично у нього.
показати весь коментар
06.05.2023 04:58 Відповісти
Критично. Бо держава не створює систему оборони - там сидять (опа, мо, рнбо) люди котри не знають як її створювати. Тай зеленский на виборах сам казав - я йду шоб зломати систему. Ломати, а створювати він обіцяв. А техніки дорогої, шо отримали від Заходу вже спалено багато.
показати весь коментар
06.05.2023 05:08 Відповісти
ветеран вот этой всей ***** ( резерв)

@veter_v_ebalo

·

2 год

******* ланцетом наш "Буковель". Это такая хрень, которая должна бороться с беспилотниками по средству блокировки GPS, системы управления и связи БПЛА. Видео в сети ничего секретного уже нет.

Тут вопрос почему ее не спрятали в кусты

Задолбали они этими ланцентами,мы их почти не сбиваем,только наблюдаем👇

https://twitter.com/i/status/1654563364780089355
показати весь коментар
05.05.2023 23:02 Відповісти
"Порошенко должен сидеть в тюрьме. Порохоботы ******"

дуже ***** адекватний підпис у того бовдура на сторінці...
показати весь коментар
06.05.2023 05:01 Відповісти
Колись бачив відео, як наші танкісти натягнули маскувальну сітку над своїм танком і так зловили 2 ланцети. Дрони застрягли в сітці і не вибухнули, танк цілий, люди теж.
показати весь коментар
05.05.2023 23:09 Відповісти
Захід дуже сильно відстав від росії у засобах реб і безпілотниках , а також в пво для боротьби з ними. Напевно причина що вони у всьому надіються на традиційну авіацію,якої в нас нема.тому приходиться клепати на ходу, що волонтери дістануть з китаю, армія нічого немає і нічого не отримує для боротьби із дронами від заходу
показати весь коментар
05.05.2023 23:09 Відповісти
Дуже відстав?
https://www.thedefensepost.com/2023/01/25/northrop-air-launched-miniature-munition/
показати весь коментар
06.05.2023 00:16 Відповісти
Дуже? https://www.flir.com/products/black-hornet-prs/
показати весь коментар
06.05.2023 00:22 Відповісти
Та невже? https://www.youtube.com/watch?v=XPkdOis1p_Y&ab_channel=RAFAELAdvancedDefenseSystemsLtd.
показати весь коментар
06.05.2023 00:32 Відповісти
Bla-bla-bla. А по факту волонтери збирають грошi на антидронку для підрозділу в Бахмуті, 9000 доларів. Бо ворог повністю контролює дронами простір над ними і безнаказано б'є по нас. А ваші ссилочки - це різновид віртуального онанізму, нам від них не легше
показати весь коментар
06.05.2023 01:03 Відповісти
Ви про "відсталий Захід" здатні щось додати до свого попереднього коментаря?

Це перед тим, як переводити стрілки на розповідь про "по факту волонтерів", які збирають
рівно 9000 дол. на "типу антидронку" ,яка точно врятує наш підрозділ у Бахмуті від ворожих дронів у просторі над ним.

Ці "по факту волонтери", крім збирання доларів, щось петрять в "антидронках"?
показати весь коментар
06.05.2023 02:13 Відповісти
Дурачок. Я в електроніці понад 30 років працюю, перші програми писав ще на PC-XT коли ти під стіл пішки ходив, і зараз в ЗСУ ,хоч до війни працював в компанії із світовим іменем ,а не ховаюсь по іспаніям і краще знаю на місці про стан справ. А від того ,що на заході є якісь там засоби ,мені як і хлопцям на передовій, легше не стає -воюєм тим, що можем дістати.
показати весь коментар
06.05.2023 06:36 Відповісти
і яким боком те що ми ***** не купуємо до "відсталості" ЗАХОДУ в РЕБ і дронах?
показати весь коментар
06.05.2023 05:02 Відповісти
Відсталість в першу чергу тому, щоб збити сраний іранський дрон з гавна і палок і собівартістю мопеда , треба затратити казково дорогу ракету за мільйон, або мінімум стінгер ,який в 10 раз дорожче. Гітлєр тоже мав супер-бупер танки а-ля Тигр, КьонігсТигр, Пантери, реактивні юнкерси - які коштували в десятки раз дорожче від страної 34ки чи Ла - результат такого перфекціонізму відомий.
показати весь коментар
06.05.2023 06:41 Відповісти
що тобі там відомо га "30 лєт в іліктроніці",те що тигр НЕ МАВ ПРОБЛЕМ з ураженням УСІХ ворожих танків уже з 2км,як і пантера,ще раз для дітей природи,рейх програв ,не техніці,ЕКОНОМІЦІ США і Ї БЕЗМЕЖНИМ РЕСУРСАМ СОЮЗНИКІВ,А далі про ракети за мульйон,хто тобі таке сказав,дивишся на зак Міленіум і не втираєш дичі,бо їх програмуємі снаряди якраз під це заточені,а чого їх не дають,то уже до буби,який поставив венедиктову послом до Швейцарії,да знаходиться компанія Ерлікон,розробник цієї системи.Аналогічним є Старстрік,"дешево" і сердито.І це тільки два зразки що згадались ,про кількість всякого реб можна і не говорити,тому не треба тут втирати ,якщо це досі не в Україні то воно не існує.
показати весь коментар
06.05.2023 11:35 Відповісти
А нах....й это всё публиковать в прессе? Такое впечатление, что большая часть корреспондентов работают на москалей.
показати весь коментар
05.05.2023 23:15 Відповісти
Теж одразу так подумав. Москалі тепер знають наші наступні кроки в протидії цьому. З іншого боку в Україні без належного розголосу подібні проблеми не вирішуються....
показати весь коментар
05.05.2023 23:34 Відповісти
бо проблема назріла а лисому підору резнікову насрати,той ******** твіти висирає про "зірки смерті".
показати весь коментар
06.05.2023 05:04 Відповісти
Нічому історія нас не вчить. Сумно це все.
показати весь коментар
05.05.2023 23:21 Відповісти
Тільки дебілам зараз це треба нагадувати та пояснювати.
показати весь коментар
05.05.2023 23:36 Відповісти
Дрони-камікадзе проявили себе під час війни в Карабасі, тож стосовно них питання більше до Зеленського ніж до Порошенка.
показати весь коментар
05.05.2023 23:52 Відповісти
Дехто тостан схоже адвокат зрадника зе,бо ще й матерна гнида!
показати весь коментар
06.05.2023 00:18 Відповісти
вісім років?
показати весь коментар
06.05.2023 01:07 Відповісти
Висновок. На сьогодні все залежить від професіоналізму і толковості командирів нижніх і середніх ланок. Надіятись на шоблу мародерів МО марна справа.
показати весь коментар
05.05.2023 23:35 Відповісти
не бзди кислобздей будет вам генг бенг на днях ,что ланцеты куецеты вам не помогут аж никак,нашли *** вундервафлю)расскажи лучше про аналоговнетное пво возле нефтебаз_и "авианосца крысма")
показати весь коментар
06.05.2023 00:03 Відповісти
Кацап ти притомив вже трохи своїм болотяним смрадом. Зматуй вудки.
показати весь коментар
06.05.2023 01:05 Відповісти
Та нащо Зе владі рити укриття будівельною технікою для С 300, САУ, танків і бмп і виділяти рабицю - вся техніка задіяна на Великому крадівництві. Чи Рєзнікову, Шарапову з Дєрмаком є діло до захисту ЗСУ від кацапських безпілотників, та плювати їм, головне показуха по Зе марафону і по Зе армія тб.
показати весь коментар
06.05.2023 01:04 Відповісти
Гавно той ланцет (пінцет), головне випрацювати механізм захисту у масштабі всіх підрозділів ЗСУ від всих видів беспілотників. На кожну дію є своя ефективна протидія.
показати весь коментар
06.05.2023 01:25 Відповісти
А пам'ятаєте,як рік назад завели уголовне діло на Чорновол,яка яко би вивезла в нєізвестном напрвлєнії відчизняну розробку СТУГНИ ....А на слідуючий день в те Конструкторське Бюро прилетіла ракета!
Ось як зелені підари працюють,дають координати,а коли ціль не поражена,заводят уголовні діла на патріотів!
Тому висновок такий,зрадники всі хто в СН,і хто біля них!
Ще ні один депутат від цієї зеленої шобли чомусь не загинув...а тому що їх нема на передовій!
показати весь коментар
06.05.2023 02:04 Відповісти
На редкость качественная статья. Жирнючий лайк.
Я бы еще добавил необходимость отработки вопросов защиты от атак БПЛА на марше (особенно в условиях вероятной встречи с противником) и движение в предбоевых порядках - многие положения, регламентирующие марш, придется откорректировать или пересмотреть.
показати весь коментар
06.05.2023 02:56 Відповісти
для цього якраз і були шилки, оси, стріли і тунгуски а тепер і гепарди,яле як бачим гепардом ще треба користуватись а не просто кататись
показати весь коментар
06.05.2023 05:08 Відповісти
Нет, они были не для этого. От слова "совсем". Например: где на марше мотострелковой бригады располагается ЗРДн? Ответ: в хвосте главных сил (перед подразделениями ТО и тыла). ЗРДн прикрывается Шилками и Тунгусками. До ГПЗ около 40 км. А ТОРы стреляют-то на 16 км (как бы, а в реальности меньше). Ну, Шилки и Тунгуски - понятно (2000 м, и, если попадет). Итог: 1/2 сил МСБр без ПВО осталась и может рассчитывать только на самооборону с помощью ПЗРК. И чем прикажете по БПЛА стрелять в этом случае? И чем их обнаруживать?
показати весь коментар
06.05.2023 06:22 Відповісти
"яле як бачим гепардом ще треба користуватись а не просто кататись"
А хто сказав, що на ньому просто катились ? А те, що він міг вийти з ладу (поламатись) при зміні позицій, тому й стоїть заглушений у полі-це ніяк у голову не приходить ?
показати весь коментар
06.05.2023 08:09 Відповісти
угу класно,тобто дали дорогу техніку,вона встала,та покуй евакуюєм колись потім,нагадати що Гепард штука яка не поновлюється бо їх БІЛЬШЕ НЕ ВИПУСКАЮТЬ.
показати весь коментар
06.05.2023 11:03 Відповісти
Сери в коментах більше, хахлокацапе!
показати весь коментар
06.05.2023 11:11 Відповісти
ти їблан чи так,га їблан,підстріл вставшого гепарда це **** наш пройоб і особливо пройоб служб які мають евакуювати техніку.тобто виходить що така штучна і потрібна техніка НЕ В ПРІОРІТЕТІ на евакуацію в першу чергу,дрочи далі ура-піздаврот,але потім не плач що щось там дуже повільно дають.
показати весь коментар
06.05.2023 11:14 Відповісти
Я, після того, як зрозумів, що ти хитровиіпаний кацапський пропагандон, навіть не читаю твої виперди. Так що нагуй, нагуй, хахлокацапе!
показати весь коментар
06.05.2023 11:21 Відповісти
все що ти можеш зрозуміти,то те що ти тупорила соска пердоляцька.Для якої критика недоступна,радій **** й далі але потім не скавчи опущенка.
показати весь коментар
06.05.2023 11:26 Відповісти
"угу класно,тобто дали дорогу техніку,вона встала,та покуй евакуюєм колись потім,нагадати що Гепард штука яка не поновлюється"
Нагадати, що гепард-на фронті, а не на київських вулицях ? В Києві машина зламалася-викликав евакуатор, той приїхав за півгодини та спокійно її евакуював. Там, на фронті, рахунок йде на секунди. На хвилини-максимум, бо усе прострілюється. Зупинишся у полі-ти мішень. Ми до позицій у лісопосадках так через поля гнали, що касками до потолку від підстрибувань на усіх ямах діставали. Я спочатку не зрозумів нащо так гнати, але-швидко дійшло. Так от по відео з гепардом-незрозуміло, коли в нього прилетів той ланцет після поломки. Був би час та можливість-неодмінно би евакуювали, хто б його так кидав.
показати весь коментар
06.05.2023 15:26 Відповісти
До речі, ось відео влучання ланцета у гепард:

https://streamable.com/cz22v8

Судячи з усього, приліт був у бокову частину. Особливих пошкоджень завдано не було. Навіть пожежа не виникла.
показати весь коментар
06.05.2023 06:36 Відповісти
ага а якщо згадати що броні в башти вважай що нема то хз що там поламалось,та й горіти йому ні від чого ланцет стільки вибухівки не несе,але факт є факт,орки завалили покинутий гепард,які так випрошували.
показати весь коментар
06.05.2023 11:07 Відповісти
А в тебе, кацап, від "восторга" аж полюція трапилась?
показати весь коментар
06.05.2023 11:09 Відповісти
кому шо а ура-піздавроту все конча в мозочок тисне. луже тішать ура-піздавроти марахвонні які всіх кацапами кличуть))) що тупориле думати то для тебе складно))))
показати весь коментар
06.05.2023 11:16 Відповісти
Що, хахлокацапе, на "швидку настю" пробило? Штани хоч встиг, мерзото, зняти?
показати весь коментар
06.05.2023 11:23 Відповісти
Нагуя вся ця інформація цивільній публіці? Щоб утвердилась, що у нас все гуйово і треба здаватись кацапській орді?
показати весь коментар
06.05.2023 11:08 Відповісти
..а щоб постійно цивiльнi довбали МО по протидії бпла орків
показати весь коментар
06.05.2023 12:34 Відповісти
 
 