Американський доброволець Крістофер Кемпбелл, наречений доньки режисера Саніна, загинув у боях у Бахмуті. ФОТО

Крістофер Кемпбелл - американський ветеран з великим бойовим досвідом. Він був закоханий в українку Іванну Саніну і заповів, щоб його поховали в Україні.

Про загибель Крістофера розповів режисер з Волині Олесь Санін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він подякував усім, хто вшанував пам’ять нареченого його доньки Іванни - Крістофера Джеймса Кемпбелла.

Санін розповів, що Крістофер був ветераном з великим досвідом військової служби, прослужив п'ять років в Іраку та Кувейті. З початком бойових дій в Україні він воював проти російських окупантів спочатку в складі спецпідрозділу "Азов", а потім в Іноземному легіоні.

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"За його останнім бажанням, Кріс був похований в Україні, країні, яку він любив і де знайшов своє кохання, за яку віддав своє життя", - написав Санін.



