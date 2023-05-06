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Американський доброволець Крістофер Кемпбелл, наречений доньки режисера Саніна, загинув у боях у Бахмуті. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Крістофер Кемпбелл - американський ветеран з великим бойовим досвідом. Він був закоханий в українку Іванну Саніну і заповів, щоб його поховали в Україні.

Про загибель Крістофера розповів режисер з Волині Олесь Санін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він подякував усім, хто вшанував пам’ять нареченого його доньки Іванни - Крістофера Джеймса Кемпбелла.

Санін розповів, що Крістофер був ветераном з великим досвідом військової служби, прослужив п'ять років в Іраку та Кувейті. З початком бойових дій в Україні він воював проти російських окупантів спочатку в складі спецпідрозділу "Азов", а потім в Іноземному легіоні.

Також дивіться: Канадські добровольці Іноземного легіону Кайл Портер і Коул Зеленко загинули під Бахмутом. ФОТО

"За його останнім бажанням, Кріс був похований в Україні, країні, яку він любив і де знайшов своє кохання, за яку віддав своє життя", - написав Санін.

Американський доброволець Крістофер Кемпбелл, наречений доньки режисера Саніна, загинув у боях у Бахмуті 01
Американський доброволець Крістофер Кемпбелл, наречений доньки режисера Саніна, загинув у боях у Бахмуті 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+83
Вічна Пам'ять Герою, що віддав своє життя за Україну.
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06.05.2023 08:45
+74
Шкода.
Але вижити на цій війні ще й у запеклих боях шансів не багато.
Дякуємо що він був з нами у найважчий час.
Героям вічна слава.
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06.05.2023 08:43
+55
Земний уклін! Вічна пам'ять і царство небесне.
Сльози...
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06.05.2023 08:47
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Шкода.
Але вижити на цій війні ще й у запеклих боях шансів не багато.
Дякуємо що він був з нами у найважчий час.
Героям вічна слава.
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06.05.2023 08:43 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою, що віддав своє життя за Україну.
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06.05.2023 08:45 Відповісти
R.I.P... воїне.
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06.05.2023 08:45 Відповісти
Ти ідіот...
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06.05.2023 09:05 Відповісти
В український іноземний легіон йдуть переважно по одній причині - бажання вбити якомога більше ворогів - рашистських солдат і офіцерів. Оплата послуг класичного найманця і матеріальна мотивація - це не те.
Тож, і сидіти в тилу чи на третіх лініях ці бійці не будуть.
Якщо їх не задіювати в боях із супротивником, то вони просто роз'їдуться.
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06.05.2023 09:08 Відповісти
Слава герою і величній державі США .
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06.05.2023 10:23 Відповісти
Земний уклін! Вічна пам'ять і царство небесне.
Сльози...
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06.05.2023 08:47 Відповісти
Сумно і боляче втрачати своїх Героїв 😪😪😪
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06.05.2023 08:55 Відповісти
Больно в душе.Слов нет для утешения.
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06.05.2023 09:12 Відповісти
Низький уклін !Сум вічна світла памьять Герою 🙏❤️💙💛
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06.05.2023 09:34 Відповісти
Знову кацапи знищили молоду пару. Як же їх треба випалити вогнем і мечем до уралу, особливо "хароших" Сум, жаль і біль, що не згасне роками.
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06.05.2023 09:38 Відповісти
На жаль гинуть найкращі ,в той час як в ворога кінчені виродки.Вічна пам'ять хто загинув за свободу і незалежність України !
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06.05.2023 09:49 Відповісти
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06.05.2023 10:04 Відповісти
Чудовий хлопець і дівчинка наша гарна. Дякуємо американському народу і її президенту за все те, що ролять для України.
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06.05.2023 10:21 Відповісти
Вічна пам'ять!
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06.05.2023 10:48 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава США!!!
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06.05.2023 11:08 Відповісти
🙏🙏🙏
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06.05.2023 13:36 Відповісти
Громадянину США, що загинув у бою за свободу України, слава!

https://www.youtube.com/watch?v=Q65KZIqay4E&t=76s&ab_channel=littlebrat672
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06.05.2023 19:27 Відповісти
R.I.P.
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06.05.2023 20:10 Відповісти
 
 