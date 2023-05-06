Американський доброволець Крістофер Кемпбелл, наречений доньки режисера Саніна, загинув у боях у Бахмуті. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Крістофер Кемпбелл - американський ветеран з великим бойовим досвідом. Він був закоханий в українку Іванну Саніну і заповів, щоб його поховали в Україні.
Про загибель Крістофера розповів режисер з Волині Олесь Санін, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він подякував усім, хто вшанував пам’ять нареченого його доньки Іванни - Крістофера Джеймса Кемпбелла.
Санін розповів, що Крістофер був ветераном з великим досвідом військової служби, прослужив п'ять років в Іраку та Кувейті. З початком бойових дій в Україні він воював проти російських окупантів спочатку в складі спецпідрозділу "Азов", а потім в Іноземному легіоні.
"За його останнім бажанням, Кріс був похований в Україні, країні, яку він любив і де знайшов своє кохання, за яку віддав своє життя", - написав Санін.
Будь ласка, зачекайте...
Але вижити на цій війні ще й у запеклих боях шансів не багато.
Дякуємо що він був з нами у найважчий час.
Героям вічна слава.
Тож, і сидіти в тилу чи на третіх лініях ці бійці не будуть.
Якщо їх не задіювати в боях із супротивником, то вони просто роз'їдуться.
Сльози...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава США!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Q65KZIqay4E&t=76s&ab_channel=littlebrat672