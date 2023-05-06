За добу через російські обстріли загинули п’ять мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Армія Російської Федерації протягом 5 травня вбила п’ятьох жителів Донецької області, ще троє дістали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"За 5 травня росіяни вбили п'ятьох жителів Донеччини: 3 в Авдіївці, 1 у Предтечиному і 1 у Костянтинівці. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо 1 загиблого у Лимані. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - зазначив Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, підкреслив Кириленко.

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Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію щодо російських атак за добу 5 травня. Відомо, що армія РФ завдала 8 ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснили 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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