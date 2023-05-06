Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перша за 70 років коронація британського монарха проходила 6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Церемонію наживо транслювала BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Вже зранку у Лондоні відкрилися оглядові майданчики по маршруту королівської процесії - від Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства, повідомляє Еспресо.









За розкладом, процесія вирушає о 12:20 за київським часом і прибуває до абатства близько 13:00.



















Після розпочинається двогодинна церемонія.









Спочатку Чарльза III представлять підданим. Він повернеться до чотирьох сторін світу, після чого його проголосять безперечним королем, а присутні йому присягнуть.

Далі Чарльз III виголосить королівську присягу. Архієпископ Кентерберійський зачитає її текст і запитає короля, чи клянеться він захищати закон та англіканську церкву під час свого правління, король присягне робити це.

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Після цього Чарльз III сяде на коронаційне крісло, зроблене в 1300 році, а архієпископ помаже його священним маслом, накресливши хрест на лобі, грудях та руках монарха. Ця частина церемонії буде прихована від публіки, оскільки вважається найсвятішою.

На найбільш урочистому етапі Чарльз III буде коронований - він єдиний раз у житті одягне корону Святого Едуарда. Король вбереться у церемоніальний одяг, після чого йому представлять королівські регалії. Далі архієпископ покладе на його голову корону, задзвенять дзвони абатства, залунають сурми, а по всій Великій Британії пролунають салютні залпи. Завершальним етапом церемонії стане сходження на престол.





Чарльз III стане 40-м монархом, коронованим у Вестмінстерському абатстві з 1066 року.

Після цього пройде простіша церемонія коронації королеви-консорта Камілли, яка публічно не виголошуватиме присягу.

Близько 15:00 король і королева зійдуть зі своїх тронів і увійдуть до каплиці Святого Едуарда. Чарльз III змінить корону Святого Едуарда на корону Британської Імперії, після чого процесія покине абатство під гімн Великої Британії.

О 16:30 король і королева привітають натовп з балкона Букінгемського палацу.

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На коронацію до Вестмінстерського абатства запрошено близько 2,3 тис. осіб, серед яких члени королівської родини, представників 203 країн. Україну на ній представляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.





Формально королем Чарльз III став наступного дня після смерті 8 вересня 2022 року його матері - королеви Єлизавети II.