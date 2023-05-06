УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8269 відвідувачів онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж
7 684 45
СБУ (10030) Херсонщина (4252) колабораціонізм (940)

Передавали ворогу місця дислокації ЗСУ та працювали на окупантів - на Херсонщині СБУ затримала батька й сина. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

сбу

Служба безпеки затримала ще двох прихильників РФ у результаті масштабних контрдиверсійних заходів на звільненій частині Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що зловмисниками виявились місцеві жителі: батько і син, які підтримали загарбників під час тимчасової окупації регіону.

Після звільнення правобережної Херсонщини молодший чоловік продовжив підтримувати контакт з російськими військовими, які втекли на лівий берег Дніпра.

За даними слідства, він "зливав" окупантам місця базування та переміщення Сил оборони на території Білозерського району.

Передавали ворогу місця дислокації ЗСУ та працювали на окупантів - на Херсонщині СБУ затримала батька й сина 01
Передавали ворогу місця дислокації ЗСУ та працювали на окупантів - на Херсонщині СБУ затримала батька й сина 02
Передавали ворогу місця дислокації ЗСУ та працювали на окупантів - на Херсонщині СБУ затримала батька й сина 03

Також читайте: Іноземний блогер, який виправдовував російську агресію та поширював фейки про ЗСУ, затриманий у Харкові, - СБУ


Передавали ворогу місця дислокації ЗСУ та працювали на окупантів - на Херсонщині СБУ затримала батька й сина 04

Найбільше ворога цікавили локації бойових позицій ствольної артилерії ЗСУ.

Також фігурант інформував загарбників про наслідки російських повітряних атак на місцеві об’єкти критичної інфраструктури, соціальні установи та житлові будинки.

Розвіддані окупанти використовували для коригування повторних ракетно-артилерійських ударів по населених пунктах Білозерка, Кізомис і Велетенське, у тому числі із застосуванням керованих авіабомб.

Також дивіться: Припинено антиукраїнську діяльність ще 11 інтернет-агітаторів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Для комунікації зрадник використовував анонімні месенджери, а передачу розвідінформації здійснював у вигляді текстових і аудіоповідомлень, а також електронних координат.

При цьому, батько ворожого коригувальника під час тимчасової окупації Херсона добровільно погодився на призначення до створеного загарбниками "міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області". Перебуваючи на керівній "посаді", він виконував вказівки гауляйтера Сальдо щодо поширення кремлівського режиму на території регіону.

Встановлено, що колаборант регулярно брав участь у нарадах під головуванням окупаційного "міністра" і закликав людей підтримати загарбників.

Розуміючи невідворотність покарання за вчинені злочини, обидва фігуранти планували втечу на тимчасово захоплену частину Херсонщини. Для цього вели переговори з окупантами щодо проведення "евакуації".

Однак, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисників і затримали їх.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
А коли СБУ займеться першою ледєю яка за відео з переміщенням частин ЗСУ пропонувала 15 тищ рубльов? Шляється тепер по лондОнам і п"є каву.
показати весь коментар
06.05.2023 13:20
+12
на разминирование их пусть хоть какая то польза будет для нашей земли от этих мразей
показати весь коментар
06.05.2023 13:15
+9
сімейний підряд українських гнид.
показати весь коментар
06.05.2023 13:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на разминирование их пусть хоть какая то польза будет для нашей земли от этих мразей
показати весь коментар
06.05.2023 13:15 Відповісти
Хватит цацкаться ! Повесить ПРЕДАТЕЛЕЙ ТЕРРОРИСТОВ мразот прорашистских !
показати весь коментар
06.05.2023 14:07 Відповісти
На разменирование територий, или на стройки довічно , і не в якому разі на утримання за 10 тис на міс), якщо з смертями то віддати родичам загиблих як рабів)
показати весь коментар
06.05.2023 13:16 Відповісти
сімейний підряд українських гнид.
показати весь коментар
06.05.2023 13:19 Відповісти
З чого ти взяв, що то українці? Верогідно це расові кацапи.
показати весь коментар
06.05.2023 16:00 Відповісти
*вирогідно
показати весь коментар
06.05.2023 21:31 Відповісти
Долго же СБУ их ловило. 7 месяцев как Херсон освободили а они их только приняли.
показати весь коментар
06.05.2023 13:19 Відповісти
Червинские отвлекают.
показати весь коментар
06.05.2023 13:53 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2023 13:57 Відповісти
А коли СБУ займеться першою ледєю яка за відео з переміщенням частин ЗСУ пропонувала 15 тищ рубльов? Шляється тепер по лондОнам і п"є каву.
показати весь коментар
06.05.2023 13:20 Відповісти
"п"є каву". Апостроф Alt+39 (включить Num Lock). Перепрошую, якщо недоречно встряв.
показати весь коментар
06.05.2023 13:37 Відповісти
якщо є українська розкладка, то апостроф є на клавіші "ё"
показати весь коментар
06.05.2023 14:01 Відповісти
Так, дякую, є. А це універсальний спосіб.
показати весь коментар
06.05.2023 16:10 Відповісти
я, чесно кажучі, не знаю, де на моєму ноуті клавіша Num Lock ))
показати весь коментар
06.05.2023 16:18 Відповісти
На ноуті, для економії місця, одна клавіша може виконувати не одну функцію. На моєму ноуті на одній клавіші є позначки Insert і Nam Lock, Nam Lock активується через клавішу Fn. На ПК є окремий цифровий блок, там клава більша, та й клавіша окрема.
показати весь коментар
06.05.2023 18:29 Відповісти
дякую, клавіша Fn є, але щось воно мені не допомогло. Мабуть у мене вже віковий ідіотизм ))
показати весь коментар
06.05.2023 18:37 Відповісти
Не треба так про себе, я теж далеко не юнак, і колись гавкав на комп'ютер, хоча у інституті нас трохи навчали користуватися. Але то було у ті часи, коли про персональний комп'ютер і не мріяли, ми ж жили не на якомусь гнилому "западє". Але потім трохи навчився, вчитись ніколи не пізно. Зараз можу дати фору деяким утричі молодшим. Так що не зупиняйтесь і все буде добре.
показати весь коментар
06.05.2023 18:49 Відповісти
Коли я навчався, то ми навіть не мріяли мати інженерний калькулятор МК51, то можете ще трохи відмотати часу ))
показати весь коментар
06.05.2023 23:03 Відповісти
У мене був "Электроника Б3-36" інженерний.
показати весь коментар
07.05.2023 06:45 Відповісти
В мене і в українській розкладці набирається ё. Щоб ввести апостроф, переходжу на англійську розкладку і натискаю э.
показати весь коментар
06.05.2023 19:11 Відповісти
а у мене, якщо я перейду на англійську розкладку, то при натисканні на клавішу "ё" набирається символ ` А в українській розкладці апостроф - '
В англійській розкладці при натисканні на "э" - теж апостроф '
показати весь коментар
06.05.2023 19:55 Відповісти
Єдине, чого не знайшов - це симол твердої "г".
показати весь коментар
06.05.2023 19:56 Відповісти
в українській розкладці - ctrl+alt+г
ґ
показати весь коментар
06.05.2023 22:39 Відповісти
моя вам велика подяка.
показати весь коментар
06.05.2023 22:51 Відповісти
Вона поїхала провідати свої лондОнські апартаменти.

А то може Шехвір не догледів
показати весь коментар
06.05.2023 13:48 Відповісти
ніколи. (Наголос на другому складі)
показати весь коментар
06.05.2023 13:55 Відповісти
нікОли).. (дружньо, без сарказму))
показати весь коментар
06.05.2023 14:59 Відповісти
от дякую вам за такий дотепний лайфхак.
показати весь коментар
06.05.2023 15:03 Відповісти
Вона виконувала доручення боневтік
показати весь коментар
06.05.2023 14:29 Відповісти
Вот вам и "безопасный" Телеграм.
показати весь коментар
06.05.2023 13:21 Відповісти
а ви не знали що там немає шифрування «по умолчанию»? Треба окремо створювати захищені чати. І ще потрібно деякі речі в налаштуваннях поміняти
показати весь коментар
06.05.2023 13:33 Відповісти
Обох у мішок і в дніпровські хвилі
показати весь коментар
06.05.2023 13:26 Відповісти
Та там і так раки вже покінчать життя "самообжорством"!
показати весь коментар
06.05.2023 18:30 Відповісти
Там ще такого лайна повно...на жаль..
показати весь коментар
06.05.2023 13:26 Відповісти
І такі люди не кінчаються .
показати весь коментар
06.05.2023 13:29 Відповісти
Самі вони не кінчаться, їх треба кінчати.

Гарно ж їм засрали мізки там на сході
показати весь коментар
06.05.2023 13:46 Відповісти
Не засрали. Залили...
показати весь коментар
06.05.2023 14:04 Відповісти
ще гебельс казав: дайте мені тєлємарафвізор, і я з любого народа зроблю стадо свиней.
показати весь коментар
06.05.2023 14:12 Відповісти
на гіляку запроданців !!!
показати весь коментар
06.05.2023 13:42 Відповісти
ОПу трусіть, ОПу-там щурякі пожирніше!
показати весь коментар
06.05.2023 13:51 Відповісти
если бы я был там, чтобы арестовать их, я бы не смог сдержаться, просто убил бы их, потому что слишком много украинской крови на их руках 😡
показати весь коментар
06.05.2023 13:58 Відповісти
Якщо по 5 років давати коригувалльникам, то вони не скоро переведуться.
показати весь коментар
06.05.2023 14:28 Відповісти
Там таких еще ойёёй сколько будет....чем больше на юг, тем больше там ваты и запроданцев....
показати весь коментар
06.05.2023 14:32 Відповісти
Нема слів, тільки хочеться підвісити цих нелюдів.
показати весь коментар
06.05.2023 15:00 Відповісти
Ну і що тут дивного? Ще і ще раз прошу читати і слухати Юрія Бутусова І Віталія Портникова : в Україні- 15% патріотичного населення, активних патріотів своєї Батьківщини, 15-20% відвертих ворогів-кацапів-рашистів, покручів із змішаних родин, професійних гнид із СБУ, МВС, різних там Портнових, Авакових, Сивох. А решта -60-70% -це "насєлєніє- а какая разніца". Вчора вони голосували за людину-пусте місце Зеленського, позавчора були послідовниками свідків пришестя Юлі-Тигрюлі, бо вона їм повинна була випердіти газ за 80 гривень. А ще перед тим-голосували своїми ратицями за "тричінесудимого праФФесора" Януковоща і його кліку " патаму шта ані же нашьі". Ось тому то так важко , з такими жертвами ми рухаємося до побудови власної держави-УКРАЇНИ,, бо іншої в нас немає і не буде.....
показати весь коментар
06.05.2023 17:10 Відповісти
 
 