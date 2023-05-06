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Запоріжжя (1441) обстріл (21071) Запорізька область (2562)

Російські війська вдарили по Запоріжжю з "Іскандера" та 104 рази за добу обстріляли область. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

За добу агресор завдав 104 удари по населених пунктах Запорізького, Василівського та Пологівського районів, застосувавши БПЛА, РСЗВ, авіації та артилерії, а по території обласного центру з ОТРК "Іскандер". У результаті акту збройної агресії поранено трьох цивільних громадян.

Про повідомляє ГУ НП в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

"5 травня працівники поліції зареєстрували 18 повідомлень про руйнування. Постраждали міста та села регіону – Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Єгорівка, Затишшя, Новоандріївка, Новоданилівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Ольгівське, Чарівне, Червоне, Білогір'я, Малинівка, Щербаки, Темирівка, Новопавлівка, Полтавка, Темирівка, Червона Криниця, Степногірськ, Плавні, Степове, Кам'янське", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в ОВА, учора російські загарбники здійснили ракетний обстріл одного з районів Запоріжжя. Внаслідок збройної атаки пошкоджено цивільну та житлову інфраструктури міста.

Російські війська вдарили по Запоріжжю з Іскандера та 104 рази за добу обстріляли область 01
Російські війська вдарили по Запоріжжю з Іскандера та 104 рази за добу обстріляли область 02

Також під вогонь окупантів вкотре потрапили жителі Степногірська. Ворог гатив із артилерії по приватних будинках і багатоповерхівках. Поліцейські зафіксували наслідки влучань. У квартирах вибиті вікна, посічені балкони. В будинках приватного сектору пробиті наскрізь стіни, пошкоджено майно.

Напруженою залишається ситуація на пологівському та висилівському напрямках. Понад 20 населених пунктів потрапили під атаку ворога. Отримано інформацію про зруйновані будинки жителів Новопавлівки, Єгорівки, районних центрів і довколишніх сіл.

Також читайте: Рашисти оголосили про "евакуацію" цивільних з 18 населених пунктів окупованої частини Запорізької області

Російські війська вдарили по Запоріжжю з Іскандера та 104 рази за добу обстріляли область 03
Російські війська вдарили по Запоріжжю з Іскандера та 104 рази за добу обстріляли область 04

Також читайте: Росіяни обстріляли з "Граду" промислове підприємство в Нікополі: поранено трьох працівників


Російські війська вдарили по Запоріжжю з Іскандера та 104 рази за добу обстріляли область 05

Зазначається, що після вчорашніх обстрілів до лікарні доставлено трьох поранених громадян – мешканців Запоріжжя та села Єгорівка. Постраждалим надано медичну допомогу та рекомендації щодо подальшого лікування.

Автор: Анастасія Потіха
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Дзвонила кума, казала ледь з крісла не впала.
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06.05.2023 13:29 Відповісти
Ескандер 650 кг ...
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06.05.2023 13:55 Відповісти
"Горбачев сказал: "Это вы виноваты, что в России у власти Путин! Вы виноваты, потому что ушли и не помогли нам отвоевать демократию".
Тогда эстонец сказал: "Странный народ, даже за свою свободу не хотят бороться сами: ждут, когда ее принесут другие".
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06.05.2023 14:07 Відповісти
SAMP-T или Patriot умеют против Искандеров?
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06.05.2023 14:34 Відповісти
Інтернет - ні не чув.
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06.05.2023 19:44 Відповісти
 
 