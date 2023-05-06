Російські окупанти скидають сміття на руїни театру в Маріуполі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Окупанти скидають сміття з паркових урн на руїни драматичного театру в Маріуполі.
Про це повідомив у телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти перетворили руїни Драм Театра на сміттезвалище. Буквально. Тепер всередині щоденно скидують сміття з прибирання урн та території театрального скверу. Кожного разу, коли здається що знущання над пам’яттю вбитих маріупольців дійшло до дна, русня відштовхується та пробиває його", - розповів він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бандерівець
показати весь коментар06.05.2023 16:30 Відповісти Мені подобається 2
Борис Дородный b39ee959
показати весь коментар06.05.2023 18:11 Відповісти Мені подобається 5
Maryna Solska e862e0af
показати весь коментар06.05.2023 16:30 Відповісти Мені подобається 6
Ольга Мартынюк 0cacf01b
показати весь коментар06.05.2023 16:41 Відповісти Мені подобається 5
Олександр Карін
показати весь коментар06.05.2023 16:47 Відповісти Мені подобається 11
Юго-Восток
показати весь коментар06.05.2023 22:06 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...