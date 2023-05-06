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Маріуполь (2820) Андрющенко Петро (636)

Російські окупанти скидають сміття на руїни театру в Маріуполі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Окупанти скидають сміття з паркових урн на руїни драматичного театру в Маріуполі.

Про це повідомив у телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти перетворили руїни Драм Театра на сміттезвалище. Буквально. Тепер всередині щоденно скидують сміття з прибирання урн та території театрального скверу. Кожного разу, коли здається що знущання над пам’яттю вбитих маріупольців дійшло до дна, русня відштовхується та пробиває його", - розповів він.

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Російські окупанти скидають сміття на руїни театру в Маріуполі, - Андрющенко 01
Російські окупанти скидають сміття на руїни театру в Маріуполі, - Андрющенко 02
Російські окупанти скидають сміття на руїни театру в Маріуполі, - Андрющенко 03
Російські окупанти скидають сміття на руїни театру в Маріуполі, - Андрющенко 04
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А може це місцеві ждуни скидають...............?!
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06.05.2023 16:30 Відповісти
Только же хотел пропечатать--- вот и пусть местные театралы смотрят эту пьесу ,,вишневый смрад,, и про Достоевского с горько-Горьким читают нараспев! По костям и душам погибших стучат мусорными ведрами! Оно отзовётся однажды--- а может и скоро....
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06.05.2023 18:11 Відповісти
дегенерати, збаві Боже мати таких за своїх громадян.
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06.05.2023 16:30 Відповісти
Мабуть ці дикуни не відчувають різниці, куди скинути непотріб.
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06.05.2023 16:41 Відповісти
Кацапи. І цим все сказано.
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06.05.2023 16:47 Відповісти
Не зря их (кацапов) свинями называют
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06.05.2023 22:06 Відповісти
 
 