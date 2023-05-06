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Під час підриву авто Прилєпіна ліквідовано зрадника Шубіна, який воював на боці росіян і був фігурантом "Вагнергейту". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

шубін

Унаслідок підриву авто Захара Прилєпіна загинув 27-річний зрадник Олександр Шубін, який воював з російськими загарбниками проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ в телеграмі.

Шубін був охоронцем, водієм та помічником Прилєпіна. Мав позивний "Злой". Після 2014 року Олександра було внесено до бази українського сайту "Миротворець". Спочатку "Злой" служив у так званому батальйоні Прилєпіна, а потім перебрався до Нижнього Новгорода, щоб допомагати терористу та його родині.

Шубін був одним із 33 вагнерівців, затриманих у липні 2020 року в Мінську під час операції, яка згодом отримала назву "Вагнергейт". Його прізвище було у поіменному переліку затриманих найманців, який публікували білоруські ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії заявляють про затримання підозрюваного в замаху на Прилєпіна: кажуть чоловік родом з України і нещодавно отримав громадянство РФ

Під час підриву авто Прилєпіна ліквідовано зрадника Шубіна, який воював на боці росіян і був фігурантом Вагнергейту 01
Під час підриву авто Прилєпіна ліквідовано зрадника Шубіна, який воював на боці росіян і був фігурантом Вагнергейту 02
Під час підриву авто Прилєпіна ліквідовано зрадника Шубіна, який воював на боці росіян і був фігурантом Вагнергейту 03
Під час підриву авто Прилєпіна ліквідовано зрадника Шубіна, який воював на боці росіян і був фігурантом Вагнергейту 04
Під час підриву авто Прилєпіна ліквідовано зрадника Шубіна, який воював на боці росіян і був фігурантом Вагнергейту 05

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвали в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін дістав поранення - струс мозку й переломи. Його гелікоптером доправили до лікарні. В області введено план "Перехоплення".

Згодом військовий рух українців та кримських татар "Атеш" натякнув, що причетний до підриву автомобіля російського терориста Захара Прилєпіна.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+48
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06.05.2023 18:00
+45
Земля скловатою...
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06.05.2023 17:46
+44
Здох падлюка і добре 😣
Земля бетоном , зраднику !!
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06.05.2023 17:47
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Земля скловатою...
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06.05.2023 17:46 Відповісти
Ось кого у свій час відпустив Зе під час вагнергейта.
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06.05.2023 18:55 Відповісти
Здох падлюка і добре 😣
Земля бетоном , зраднику !!
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06.05.2023 17:47 Відповісти
Воно то так, але через цього покидька постраждала невинна людина...
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06.05.2023 18:55 Відповісти
Фігурант. Як він там опинився. Його повинні були, разом з іншими вагнеровцями, заарештувати у Києві. Шо пішло не так. Кнопки були не ті, тай скрепки підвели разом з аналізом сечі.
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06.05.2023 17:49 Відповісти
зрадник стал на путь исправления!
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06.05.2023 17:50 Відповісти
а що з дідом-мазаєм зліва? ще курить трубку?
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06.05.2023 17:52 Відповісти
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06.05.2023 18:00 Відповісти
надо поправить ошибку
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06.05.2023 18:16 Відповісти
Дакакаяразніца!
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06.05.2023 18:47 Відповісти
злой стал добрым
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06.05.2023 18:01 Відповісти
Тепер воно посміхатиметься кабздуну...
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06.05.2023 18:03 Відповісти
Один пішов .
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06.05.2023 18:09 Відповісти
Гарна новина може ще прилєпін подохне
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06.05.2023 18:14 Відповісти
то він до 2014-го мав громадянство України?
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06.05.2023 18:20 Відповісти
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06.05.2023 18:22 Відповісти
Шубін чоловік Прилєпіна-Жозефіни. Виживе буде сумувати.
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06.05.2023 18:23 Відповісти
Такий розріз очей характерний для мешканців забайкайля. А у пригожина кажуть злі язики, нижче пояса немає нічого від слова взагалі. Тобто тепер не розплодиться. а будуть возити на візку-столі і пропагувати руский мир і третій рим.
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06.05.2023 18:28 Відповісти
😁 ото вже ті злі язики... пригожина кошмарять.
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06.05.2023 18:46 Відповісти
Що ж ви наробили??!!! янелох його віддав, а ви грохнули. Чекайте на ДБР.
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06.05.2023 18:40 Відповісти
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06.05.2023 19:44 Відповісти
Хоча кроти його вберегли по вагнергейту,та сам себе вже не зміг вберегти від кари.
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06.05.2023 18:46 Відповісти
красивый, так и вижу его автомехаником на сто
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06.05.2023 18:51 Відповісти
Ремонтує машину кабздона.
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06.05.2023 18:57 Відповісти
...и был фигурантом "Вагнергейта". Источник: https://censor.net/ru/p3416737
============
зеленский с ермаком расстроины
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06.05.2023 18:57 Відповісти
Жизнерадостным мудаком - БЫЛ.
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06.05.2023 19:02 Відповісти
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06.05.2023 19:04 Відповісти
Жизнь удалась ****. Ну сдох ватник ну и отлично.
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06.05.2023 19:18 Відповісти
Стривайте,які перелами у прілєпіна? Я вже десь читав,що у цієї істоти однієї ніжки нема?нажаль тільки однієї,чи це деза?
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06.05.2023 20:13 Відповісти
между ног оторвало,Рогозину от быка пришили, а этому писару видимо от осла приделают-мокшанска медицина может...
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06.05.2023 20:33 Відповісти
..если не повесили то подорвали,от судьбы не убегут твари болот мацковии
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06.05.2023 20:31 Відповісти
То цей зубоскальний покидьок пішов воювати у 18 років?
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06.05.2023 21:10 Відповісти
Распердолило ушлепка и это прекрасная новость,а пришлепина то же так нехило покромсало,машина оказалась без двигла и на крыше-сила взрыва была хороша, чтобы один сдох,а второй помучатся как можно подольше и к кабздону на концерт.Кацапы-вы Украине вы все сдохните,кто пришёл с оружием в руках, от него же и скопытитесь
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06.05.2023 21:58 Відповісти
Пановэ, я понимаю, вы все взволнованы за судьбу москаля.
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06.05.2023 23:51 Відповісти
Веселий такий - щасливий, що з Кобзоном зустрінеться!
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07.05.2023 06:32 Відповісти
 
 