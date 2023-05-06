УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8205 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 593 10
Херсонщина (4252) ДСНС (4460) Крук Сергій (12)

6 співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу на Херсонщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук оприлюднив інформацію про смерть шістьох працівників служби, які загинули на Херсонщині внаслідок російського обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Крук написав у фейсбуці.

Він зазанчив: " Світ повинен про це знати! Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, - отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка.

Співчуття рідним та близьким.

Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами".

Читайте також: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: 24 людини загинули, поранено 46, серед яких двоє дітей. ФОТОрепортаж

6 співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу на Херсонщині 01
6 співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу на Херсонщині 02
6 співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу на Херсонщині 03
6 співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу на Херсонщині 04
6 співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу на Херсонщині 05
6 співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу на Херсонщині 06
6 співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу на Херсонщині 07
6 співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу на Херсонщині 08
6 співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу на Херсонщині 09
6 співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу на Херсонщині 10

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+34
показати весь коментар
06.05.2023 19:23
+20
Біль та горе не покидає нашу краіну 😪😪😪

Смерть клятим москалям , які нам жити спокійно не дають !!

Здохніть , кремлівські виб@ лядки , та дайте нам спокій !!
показати весь коментар
06.05.2023 19:32
+18
Кто здесь сильно выступал зачем сотрудникам ДСНС платить по 100 тысяч в Херсоне и севере области? Что теперь скажите?
показати весь коментар
06.05.2023 19:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.05.2023 19:23 Відповісти
Кто здесь сильно выступал зачем сотрудникам ДСНС платить по 100 тысяч в Херсоне и севере области? Что теперь скажите?
показати весь коментар
06.05.2023 19:28 Відповісти
Біль та горе не покидає нашу краіну 😪😪😪

Смерть клятим москалям , які нам жити спокійно не дають !!

Здохніть , кремлівські виб@ лядки , та дайте нам спокій !!
показати весь коментар
06.05.2023 19:32 Відповісти
Тупо рзстрілюють наших людей як у тірі, поки з лівого берегу до ростова і славянська на кубані орків не нагребнемо, так буде кожного дня.
показати весь коментар
06.05.2023 20:18 Відповісти
Там "глаз" в небе - вагон и еще тележка. И со средствами электронной разведки в том числе. Могли засечь технику саперов и ударить по обнаруженным координатам.
показати весь коментар
06.05.2023 20:23 Відповісти
Ігор Соловйов - це мій учень. У нього ще наприкінці 2021 року була написана дисертація і ми чекали 1 вересня цього року, щоб її захистити (раніше не можна було, оскільки після вступу до заочної ад'юнктури пройшло менше 3-х років). У мене було багато учнів, але такого відповідального, умного, щирого не було... Дуже важко... У нас гинуть найкращі, а у орків збрід...
Ігор був найкращим фахівцем з гуманітарного підводного розмінування...
Він завжди пам'ятав про підлеглих і думав про їх безпеку...
Проклята русня!
показати весь коментар
06.05.2023 21:04 Відповісти
Очень жаль. Действительно гибнут лучшие, генофонд страны.
показати весь коментар
06.05.2023 23:50 Відповісти
Це для тих Вууумних" коньяк",якi тявкали : " Надо платили ,Тим хто в тилу". Їм з " диванів " відніше
показати весь коментар
06.05.2023 22:16 Відповісти
Не можу прийти в себе.
Біль та горе!!!
Невже і я був такий трус, коли служив у радянській армії?
Слава богу мої онуки не будуть знати того страху, який ти маєш, коли говориш те, що не є написаним в газеті "правда" (знаю, що стосовно правил граматики написав неправильно, і в свої 20-30 років писав би з великої літери).
Ігор завжди мені казав, що він повинен бути з підлеглими, що він пам'ятає та забезпечує їх безпеку, а тут...
Прокляті орки!
Невже я міг бути серед них, якби не переїхав в Україну?
показати весь коментар
07.05.2023 00:04 Відповісти
 
 