6 співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу на Херсонщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук оприлюднив інформацію про смерть шістьох працівників служби, які загинули на Херсонщині внаслідок російського обстрілу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Крук написав у фейсбуці.
Він зазанчив: " Світ повинен про це знати! Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, - отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка.
Співчуття рідним та близьким.
Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами".
Будь ласка, зачекайте...
Смерть клятим москалям , які нам жити спокійно не дають !!
Здохніть , кремлівські виб@ лядки , та дайте нам спокій !!
Ігор був найкращим фахівцем з гуманітарного підводного розмінування...
Він завжди пам'ятав про підлеглих і думав про їх безпеку...
Проклята русня!
Біль та горе!!!
Невже і я був такий трус, коли служив у радянській армії?
Слава богу мої онуки не будуть знати того страху, який ти маєш, коли говориш те, що не є написаним в газеті "правда" (знаю, що стосовно правил граматики написав неправильно, і в свої 20-30 років писав би з великої літери).
Ігор завжди мені казав, що він повинен бути з підлеглими, що він пам'ятає та забезпечує їх безпеку, а тут...
Прокляті орки!
Невже я міг бути серед них, якби не переїхав в Україну?