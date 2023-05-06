6 співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу на Херсонщині. ФОТО

Керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук оприлюднив інформацію про смерть шістьох працівників служби, які загинули на Херсонщині внаслідок російського обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Крук написав у фейсбуці.

Він зазанчив: " Світ повинен про це знати! Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, - отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка.

Співчуття рідним та близьким.

Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами".

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