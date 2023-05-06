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Крим (12756) черга (180) евакуація (1928) Запорізька область (2562) Федоров Іван (560)

Евакуація, оголошена росіянами у Запорізькій області, спровокувала шалені черги на в’їзді в окупований Крим, - Федоров. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На в’їзді у Крим утворились шалені черги, вони пов’язані з евакуацією, яку окупанти оголосили у Запорізькій області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти догралися в "евакуацію": спровокували шалену паніку і не менш шалені черги. Військові та власники спецперепусток - поза чергою. Вантажівки з награбованим в окремій черзі. А тисячам легкових авто - мінімум 5 годин очікування", - написав Федоров.

Федоров також поділився світлинами з КПП Чонгар і дороги Мелітополь - Крим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни терміново організовують евакуацію жителів окупованої Запорізької області до Бердянська, - Федоров

Евакуація, оголошена росіянами у Запорізькій області, спровокувала шалені черги на в’їзді в окупований Крим, - Федоров 01
Евакуація, оголошена росіянами у Запорізькій області, спровокувала шалені черги на в’їзді в окупований Крим, - Федоров 02
Евакуація, оголошена росіянами у Запорізькій області, спровокувала шалені черги на в’їзді в окупований Крим, - Федоров 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+44
Очищення України від ждунів, колаборантів і окупантів йде повним ходом.
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06.05.2023 21:21
+32
Не той напрямок для евакуації. З Криму вже тікати нікуди буде...
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06.05.2023 21:19
+21
ехай,ехай ***** !
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06.05.2023 21:21
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Унітази вивозять?
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06.05.2023 21:18 Відповісти
Не той напрямок для евакуації. З Криму вже тікати нікуди буде...
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06.05.2023 21:19 Відповісти
Ото й мене питання, а найуха до Криму??? Міст Бавовнятко пне і каюк..
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06.05.2023 22:19 Відповісти
Очищення України від ждунів, колаборантів і окупантів йде повним ходом.
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06.05.2023 21:21 Відповісти
Будем реалістами, там не всі ждуни, скоріше виборці найвеличнішого зелупи. За керівництва зеленого лайна Херсонська і Запорізька області були окуповані за лічені години. Потім з ОПи розказували про 2-3 тижні. А потім вже було пізно. Народ готувався до шашликів за порадою зеленого кормчого.
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06.05.2023 21:39 Відповісти
Как там-рабсєя тут навсєда і нікакой панікі нєт...
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06.05.2023 21:21 Відповісти
ехай,ехай ***** !
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06.05.2023 21:21 Відповісти
экономия бк?все это повынно палаты...
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06.05.2023 21:24 Відповісти
в этом курортном сезоне в Крыму будет огромный спрос на строевой лес.
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06.05.2023 21:24 Відповісти
НА ЛАНТУХИ З ПОЛІЕТЕЛЕНУ ТАМ ПОПИТ...
І ВЖЕ ДУЖЕ ВЕЛИКИЙ.
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06.05.2023 21:36 Відповісти
есть информация, что особо продвинутые потихоньку строят в укрытиях плоты из трёх слоёв пятилитровых баклажек. Говорят такой плот 8х8 в обвязке из досок легко выдерживает легковой автомобиль.
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06.05.2023 23:12 Відповісти
Драпають за парєбрік.
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06.05.2023 21:24 Відповісти
Буде вам, рузьге, еякуляція...
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06.05.2023 21:25 Відповісти
Дійсно,не туди тікають...а все із-за паніки.
Вони вважають,що в Криму їм буде безпечно?
Уявляю,яка пробка створиться на керченському мосту,коли ЗСУ почнуть тиснути рашистів...прийдеться чеками,поки чмошники втечуть в рашу.
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06.05.2023 21:28 Відповісти
Кілька "пігулок" з Хаймарсів могли б дуже швидко "розсмоктати" ту чергу. І всі радісно продовжили б свою подорож...
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06.05.2023 21:30 Відповісти
Ехай, дядя Ешта...(с)
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06.05.2023 21:32 Відповісти
Ахахахах. Атака буде з Криму, колаборанти і кацапи самі прямують у пастку.
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06.05.2023 21:32 Відповісти
ЛАЙНО ПЛИВЕ В РОДНУЮ ГОВЄНЬ......................
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06.05.2023 21:32 Відповісти
Беги, Форест, беги
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06.05.2023 21:33 Відповісти
Странно. Кто бежит на легковушках? Типа, "наши люди"? Т.е., ВСУ не ждут?
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06.05.2023 21:38 Відповісти
Ех, ''шуганути'' б оту чергу чим-небуть , ото було би ''шову''
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06.05.2023 21:38 Відповісти
Єто враги! Пусть валят.
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06.05.2023 21:39 Відповісти
А якби Чонгар був замінований ніяких черг не було б.
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06.05.2023 21:40 Відповісти
Щось зовсім це не схоже на "Можем Повторить".
Точніше, схоже, ось тільки не на весну 45-го, а на літо 41-го
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06.05.2023 21:43 Відповісти
Від долі і від смерті ніхто не втече. Хто накурєлєсив, буде відповідати, а хто так діяв, щоб зберегти життя, бо іншого шляху немає, повинен бути зрозумілим для наших правоохоронців.
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06.05.2023 21:58 Відповісти
Знаю ватникіа з Запорізької,котрі в ЄС встигли втекти.
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06.05.2023 22:18 Відповісти
здесь их много ((
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06.05.2023 23:56 Відповісти
А ви в'являєте скільки таких ждунів, колаборантів і зелених шашличників буде драпати з Українського Донбасу, Криму?! А ще скільки їх залишиться і вступлять в партію слуга народу?! Виникає питання - що з цими гнидами робити?!
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06.05.2023 22:32 Відповісти
@leusenko1

·

2h

Порівняйте: зараз російські окупанти готують відступ, вивозять організовано банки, ментів, печатки, документацію, паливо, навіть людей. 2022 р. режим Зеленського з цих же областей: сплановано кидав документацію, людей, цінності, в т.ч. музейні. Хіба нам потрібен такий керманич?
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06.05.2023 22:34 Відповісти
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06.05.2023 22:37 Відповісти
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07.05.2023 01:46 Відповісти
За последний год на роисси понятие "навсегда" стало иметь многозначный смысл 😁 Филологам пора вносить исправления в словари.
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07.05.2023 05:29 Відповісти
 
 