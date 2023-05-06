Евакуація, оголошена росіянами у Запорізькій області, спровокувала шалені черги на в’їзді в окупований Крим, - Федоров. ФОТО

На в’їзді у Крим утворились шалені черги, вони пов’язані з евакуацією, яку окупанти оголосили у Запорізькій області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти догралися в "евакуацію": спровокували шалену паніку і не менш шалені черги. Військові та власники спецперепусток - поза чергою. Вантажівки з награбованим в окремій черзі. А тисячам легкових авто - мінімум 5 годин очікування", - написав Федоров.

Федоров також поділився світлинами з КПП Чонгар і дороги Мелітополь - Крим.

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