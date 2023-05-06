Евакуація, оголошена росіянами у Запорізькій області, спровокувала шалені черги на в’їзді в окупований Крим, - Федоров. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На в’їзді у Крим утворились шалені черги, вони пов’язані з евакуацією, яку окупанти оголосили у Запорізькій області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти догралися в "евакуацію": спровокували шалену паніку і не менш шалені черги. Військові та власники спецперепусток - поза чергою. Вантажівки з награбованим в окремій черзі. А тисячам легкових авто - мінімум 5 годин очікування", - написав Федоров.
Федоров також поділився світлинами з КПП Чонгар і дороги Мелітополь - Крим.
Топ коментарі
+44 Николай 6be44be7
показати весь коментар06.05.2023 21:21
+32 Oleksandr Onys
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+21 Voc Vox
показати весь коментар06.05.2023 21:21
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І ВЖЕ ДУЖЕ ВЕЛИКИЙ.
Вони вважають,що в Криму їм буде безпечно?
Уявляю,яка пробка створиться на керченському мосту,коли ЗСУ почнуть тиснути рашистів...прийдеться чеками,поки чмошники втечуть в рашу.
Точніше, схоже, ось тільки не на весну 45-го, а на літо 41-го
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2h
Порівняйте: зараз російські окупанти готують відступ, вивозять організовано банки, ментів, печатки, документацію, паливо, навіть людей. 2022 р. режим Зеленського з цих же областей: сплановано кидав документацію, людей, цінності, в т.ч. музейні. Хіба нам потрібен такий керманич?