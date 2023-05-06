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прокуратура (3172) Херсонщина (4256) ДСНС (4460)

6 піротехніків ДСНС загинули на Херсонщині внаслідок скидання вибухівки з безпілотника, - Офіс ГПУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсонській області група піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій загинула внаслідок скидання вибухівки з російського безпілотника, правоохоронцями розпочате досудове розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора повідомив у Фейсбуці.

Провадження відкрите за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За попередніми даними, 6 травня російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала біля населеного пункту. На місці події виявлені шестеро загиблих — усі вони працівники ДСНС.

Ще двоє співробітників служби з тяжкими травмами доправлені в лікарню.

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією рф.

6 піротехніків ДСНС загинули на Херсонщині внаслідок скидання вибухівки з безпілотника, - Офіс ГПУ 01
6 піротехніків ДСНС загинули на Херсонщині внаслідок скидання вибухівки з безпілотника, - Офіс ГПУ 02

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 травня у Херсонській області під час виконання завдань з розмінування піротехніки потрапили під обстріл, шестеро фахівців загинули.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
підари кончені,щоб ви виздихали,орда їбуча!
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06.05.2023 22:28
+18
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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06.05.2023 22:30
+7
Не знаю, може і повторююсь.
Писав, але не відобразилось.
Ігор Соловйов - мій учень. В цьому році з 1 вересня він повинен був почати процедуру підготовки до захисту дисертації PhD (робота у більш менш закінченому вигляді була підготовлена наприкінці 2021 року, але вимоги НАЗЯВУ дозволяли її захист тільки з 1.09.23). Такої людини, як він, я не знав. Це порядна, доброзичлива, умна людина, як розмовляла, думала, поступала як настоящий українець. Це рідкий фахівець, що був серед найкращих в питаннях гуманітарного підводного розмінування. Він завжди пам'ятав про своїх підлеглих та їх безпеку. І хто б міг подумати, що він і його підлеглі загинуть в результаті підлих дій орків.
Я з жахом думаю, що я міг бути серед падлюків раші, коли б не повернувся в свій час до України.
Це ж яка підлість вбивати людей, які займаються розмінуванням мирних поселень...
Я не хочу і все зроблю, щоб мої онуки не знали таких часів, коли за думки, що не відповідають "газете правда" (знаю, що це з точки зору граматики написано неправильно, але ...), могли, в кращому випадку, зашкодити кар'єрі... Хай вони помиляються, але говорять те, що думають... І слава богу, що у нас є ЗСУ, рятувальники, прикордонники...
Будьте прокляті, раша оркі!!! Ви навіть уявити не можете, як ми (у тому разі ті, хто думає і в сім'ї розмовляє по російські) вас ненавидимо.
Да, у мене мама була росіянка, жінка - росіянка, але ви все зробили, щоб я і мої онуки вас непареварювали. Я не хочу бути з путлером і з тими людьми, які його бояться, але йдуть за "направляющей силой" (а ще страшніше, що більшість не боїться, а вважає себе найвеличнішою, а коли питання стає руба кажуть: "А я причем?").
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07.05.2023 00:35
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підари кончені,щоб ви виздихали,орда їбуча!
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06.05.2023 22:28 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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06.05.2023 22:30 Відповісти
Такі служби хоч одягають у спеціальну уніформу (типу пожежників, щоб здалеку було видно - не військові, а екстрено-рятувальна служба)? Хоча, коли це орків зупиняло.
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06.05.2023 22:42 Відповісти
Чому ніхто не забезпечував прикриття при роботі в зоні бойових дій?
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06.05.2023 23:31 Відповісти
Я вас здивую мабуть - але то не рахується зоною бойових дій. Т
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06.05.2023 23:35 Відповісти
Там гірше - подивися на фото: вони техніку "рядком" розмістили на відкритому місці та ще й щільно Маскування ніякого Трохи не "запрошення - "Вдарте по нас!" МНСники не знаходяться під охоронним статусом міжнародних конвенцій
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07.05.2023 03:15 Відповісти
Постає питання до керівника операції хто їх туди еаправив, для чого це було зроблено, відосік хотіли зняти, ціною підрозділу мнс?
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07.05.2023 09:33 Відповісти
Щось у кацапів забагато безпілотників і звісно Говнокомандуючий не знає що з цим робити,
Безумна також, це ж не кокс нюхати, тут мислити треба, а проблема стає все сурьйозніше, і
збивати кацаподрони чимось треба.
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06.05.2023 23:37 Відповісти
Не знаю, може і повторююсь.
Писав, але не відобразилось.
Ігор Соловйов - мій учень. В цьому році з 1 вересня він повинен був почати процедуру підготовки до захисту дисертації PhD (робота у більш менш закінченому вигляді була підготовлена наприкінці 2021 року, але вимоги НАЗЯВУ дозволяли її захист тільки з 1.09.23). Такої людини, як він, я не знав. Це порядна, доброзичлива, умна людина, як розмовляла, думала, поступала як настоящий українець. Це рідкий фахівець, що був серед найкращих в питаннях гуманітарного підводного розмінування. Він завжди пам'ятав про своїх підлеглих та їх безпеку. І хто б міг подумати, що він і його підлеглі загинуть в результаті підлих дій орків.
Я з жахом думаю, що я міг бути серед падлюків раші, коли б не повернувся в свій час до України.
Це ж яка підлість вбивати людей, які займаються розмінуванням мирних поселень...
Я не хочу і все зроблю, щоб мої онуки не знали таких часів, коли за думки, що не відповідають "газете правда" (знаю, що це з точки зору граматики написано неправильно, але ...), могли, в кращому випадку, зашкодити кар'єрі... Хай вони помиляються, але говорять те, що думають... І слава богу, що у нас є ЗСУ, рятувальники, прикордонники...
Будьте прокляті, раша оркі!!! Ви навіть уявити не можете, як ми (у тому разі ті, хто думає і в сім'ї розмовляє по російські) вас ненавидимо.
Да, у мене мама була росіянка, жінка - росіянка, але ви все зробили, щоб я і мої онуки вас непареварювали. Я не хочу бути з путлером і з тими людьми, які його бояться, але йдуть за "направляющей силой" (а ще страшніше, що більшість не боїться, а вважає себе найвеличнішою, а коли питання стає руба кажуть: "А я причем?").
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07.05.2023 00:35 Відповісти
Не знаю. Мабуть це лишнє таке писати, але скажу- після сьогоднішніх дій орків, якби були сили, пішов би до ЗСУ, ТРО хоч би картошку чистити...
Не дай бог моїм онукам зблизька побачити підлий мир раши.
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07.05.2023 00:43 Відповісти
Скиди з безпілотників були нашим козирем і у москалів були проблеми в цьому питання.Але , на превиликий жаль,зусиллями самих наших "дронових літунів", які в Ютубі "відкрили курси" по цьому питанню(конструкція скиду,конструкція механізму,налаштування і т.п.) рашисти наздоганяють нас.В гонітві за вподобайками викладується те,що не мало там з'явитись.
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07.05.2023 08:29 Відповісти
 
 