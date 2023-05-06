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Харківщина (4280) міна (159)

На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У суботу, 6 травня, на полі поблизу села Затишшя Харківської області трактор підірвався на міні.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок вибуху 43-річний тракторист дістав тілесних ушкоджень. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу", - повідомляє ДСНС.

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Це вже третій випадок підриву тракторів на Харківщині за тиждень. Попередні два сталися поблизу села Погонівка. Внаслідок цього постраждали та були госпіталізовані 58-річний та 37-річний трактористи.

На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні 01

На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні 02
На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні 03
На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні 04
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Топ коментарі
+5
Клята русня.
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07.05.2023 00:08
+3
Хто взагалі видає дозволи на проведення с/г робіт на територіях, де проводились бойові дії?! Чи це такий, вигідний для влади, спосіб розмінування, в той час, коли виділені на це кошти осідають в кишенях?
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07.05.2023 07:44
+2
Хай Бог оберігає!
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07.05.2023 00:03
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Хай Бог оберігає!
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07.05.2023 00:03 Відповісти
Клята русня.
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07.05.2023 00:08 Відповісти
потрібен новий прибамбас на трактори - міношукач.
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07.05.2023 07:16 Відповісти
Прибамбас на трактор ?
Кидай віники курити
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11.05.2023 13:41 Відповісти
а чим це не прибамбас? якщо він буде причеплений на трактор на руці і метра півтора, то запищить і трактор не наїде на подарунок. єдина проблема швидкість трактора.
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11.05.2023 20:57 Відповісти
Хто взагалі видає дозволи на проведення с/г робіт на територіях, де проводились бойові дії?! Чи це такий, вигідний для влади, спосіб розмінування, в той час, коли виділені на це кошти осідають в кишенях?
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07.05.2023 07:44 Відповісти
а українцям треба дозвіл? у фермера сонце встало і тепло прийшло - усі причини для роботи наявні. а далі схоже не думають.
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13.05.2023 21:40 Відповісти
 
 