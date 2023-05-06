На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні. ФОТО

У суботу, 6 травня, на полі поблизу села Затишшя Харківської області трактор підірвався на міні.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок вибуху 43-річний тракторист дістав тілесних ушкоджень. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу", - повідомляє ДСНС.

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Це вже третій випадок підриву тракторів на Харківщині за тиждень. Попередні два сталися поблизу села Погонівка. Внаслідок цього постраждали та були госпіталізовані 58-річний та 37-річний трактористи.





