На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У суботу, 6 травня, на полі поблизу села Затишшя Харківської області трактор підірвався на міні.
Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
"Унаслідок вибуху 43-річний тракторист дістав тілесних ушкоджень. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу", - повідомляє ДСНС.
Це вже третій випадок підриву тракторів на Харківщині за тиждень. Попередні два сталися поблизу села Погонівка. Внаслідок цього постраждали та були госпіталізовані 58-річний та 37-річний трактористи.
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