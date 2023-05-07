1 людина загинула і 3 - зазнали поранень унаслідок нічного обстрілу Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти двічі били по Нікопольському району із "Градів" та важкої артилерії. Випустили понад 30 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"На руках рашистів знову вбивство мирної людини. Вночі вони двічі били по Нікопольському району. Застосували "Град" та важку артилерію. Випустили понад 30 снарядів.



Загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали. У одного травма голови. Двоє у стані стресу та з контузією.



У Нікополі вороже залізяччя пошкодило 7 приватних будинків і багатоповерхівку. Потрощило вікна у гуртожитку коледжу. Зачепило й три газопроводи, лінію електропередач і 14 сонячних панелей. А ще – господарські споруди та п’ять автівок.



По Мирівській громаді ворог випустив 20 снарядів. Побив дві хати, господарську споруду і машину", - написав він.



Крім того Лисак додав: "Дякую оборонцям неба! В районі Синельниківщини на металобрухт вони перетворили "шахед"".

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