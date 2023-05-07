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обстріл (21130) Харківщина (4281) Синєгубов (760)

Окупанти вкотре обстріляли 3 прифронтові райони Харківщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Минулої доби ворог обстрілював прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив голова Харківської області Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ

▪️Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю магазину, пам'ятник Авіацентру ДОСААФ та декілька приватних житлових будинків.

У смт. Дворічна Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що в області залишається високою мінна небезпека. 6 травня на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор

"Після 14:30 в полі біля с. Затишшя Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 43-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості", - додав Синєгубов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: ворог обстріляв 4 райони області, завдав ракетного удару по с. Чистоводівка, - ОВА

Окупанти вкотре обстріляли 3 прифронтові райони Харківщини, - ОВА 01
Окупанти вкотре обстріляли 3 прифронтові райони Харківщини, - ОВА 02
Окупанти вкотре обстріляли 3 прифронтові райони Харківщини, - ОВА 03
Окупанти вкотре обстріляли 3 прифронтові райони Харківщини, - ОВА 04

Автор: Марина Макєєва
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