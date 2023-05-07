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обстріл (21130) Донецька область (5702) Кириленко Павло (866)

Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 8 населених пунктів, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Серед ночі росіяни ударили безпілотниками по Дружківці пошкоджено 3 приватні будинки, без жертв.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку поранено людину у Максимівці Вугледарської громади. Сім разів під обстріл Смерчами потрапляли околиці Комара.

На Донецькому напрямку ворог двічі з артилерії обстріляв Курахівську громаду — снаряди прилетіли у приватний сектор, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Під ворожі обстріли потрапив Часів Яр. Ворог обстріляв місто 4 рази, пошкоджено 8 будинків. У Торецькій громаді пошкоджено 8 будинків та поранено 2 людей: у Нью-Йорку та Північному. На Лисичанському напрямку пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Сіверську та 4 будинки у Ямполі Лиманської громади.

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Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 8 населених пунктів, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА 01
Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 8 населених пунктів, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА 02
Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 8 населених пунктів, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА 03
Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 8 населених пунктів, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА 04
Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 8 населених пунктів, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА 05
Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 8 населених пунктів, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА 06
Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 8 населених пунктів, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА 07
Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 8 населених пунктів, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА 08
Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 8 населених пунктів, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА 09

Автор: Марина Макєєва
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