Під час обміну полоненими в РФ повернулись три льотчики, збиті на Харківщині у 2022 році. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час обміну полоненими в РФ повернулись три військові льотчики, збиті на Харківщині весною 2022 року. Україна змогла повернути з російського полону 45 захисників Маріуполя.
Про це повідомив у фейсбуці офіцер ЗСУ, журналіст, ексдиректор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Підполковник М.Криштоп, заступник командира 47 бомбардувального авіаполку м.Вороніж (збитий на Су-34); підполковник С.Косик, заступник командира 14 винищувального авіаполку м.Курськ (збитий на Су-30СМ); майор С.Малов, командир ланки 159 винищувального авіаполку м.Курськ (збитий на Су-35).
Всіх було взято у полон на Харківщині у березні-квітні 2022 року. В автобусі - вони у дорозі на обмін. Із своїми прапорами задоволені - одразу після обміну, вже у своїй немитій Росії", - пише Шевченко.
Натомість, в Україну повернулися 45 азовців-захисників Маріуполя: 42 хлопці і троє дівчат, що майже рік провели у полоні після виходу з Азовсталі у травні 2022.
Більше про це буде скоро у документальному фільмі #збитільотчикиросії циклу "Воєнна розвідка України".
6 травня Цензор.НЕТ писав, що з полону повернули 45 захисників і захисниць України. Зокрема, як повідомлялося, з неволі визволили учасника "вертолітної" місії щодо евакуації поранених з "Азовсталі".
Будь ласка, зачекайте...
Йди до дупи, виродку кацапський!
це все стара руSSка консерва і адепт гундяївського кривослав`я друґ баканафф....
все по оманських договорняках....
А вчера весь день про освобождение писали.Я думал Криворожский в атаку с автоматом ходил,усех освободил.
Їх посодют і вони полетять....
не должны были долететь до земли, или в плену умереть от ранений. Этих тварей отдавать нельзя
Памятаю бомбили навіть Харків, десь одна бомба чи на Основі впала чи на Москольовці.
Зе КЛОУН НАВІДАВАВ БІЛЯ 3000 ЗАХИСНИКІВ АЗОВУ ЩОБ ЗАРАЗ З КАЦАПАМИ ГРАТИ В
ГРУ "ОБМЄН". З такою кількістю наших полонених в цю гру можна грати 10 років