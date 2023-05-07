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Під час обміну полоненими в РФ повернулись три льотчики, збиті на Харківщині у 2022 році. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час обміну полоненими в РФ повернулись три військові льотчики, збиті на Харківщині весною 2022 року. Україна змогла повернути з російського полону 45 захисників Маріуполя.

Про це повідомив у фейсбуці офіцер ЗСУ, журналіст, ексдиректор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

Під час обміну полоненими в РФ повернулись три льотчики, збиті на Харківщині у 2022 році 01

"Підполковник М.Криштоп, заступник командира 47 бомбардувального авіаполку м.Вороніж (збитий на Су-34); підполковник С.Косик, заступник командира 14 винищувального авіаполку м.Курськ (збитий на Су-30СМ); майор С.Малов, командир ланки 159 винищувального авіаполку м.Курськ (збитий на Су-35).

Під час обміну полоненими в РФ повернулись три льотчики, збиті на Харківщині у 2022 році 02

Всіх було взято у полон на Харківщині у березні-квітні 2022 року. В автобусі - вони у дорозі на обмін. Із своїми прапорами задоволені - одразу після обміну, вже у своїй немитій Росії", - пише Шевченко.

Дивіться: "Море. Битва за острів Зміїний": Документальний фільм про стратегічно важливу для безпеки у Чорному морі деокупацію. ВIДЕО

Під час обміну полоненими в РФ повернулись три льотчики, збиті на Харківщині у 2022 році 03

Натомість, в Україну повернулися 45 азовців-захисників Маріуполя: 42 хлопці і троє дівчат, що майже рік провели у полоні після виходу з Азовсталі у травні 2022.

Більше про це буде скоро у документальному фільмі #збитільотчикиросії циклу "Воєнна розвідка України".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гелікоптери над Маріуполем: унікальна операція дала гарнізону навесні 2022 року протриматися на місяць довше. ВIДЕО

6 травня Цензор.НЕТ писав, що з полону повернули 45 захисників і захисниць України. Зокрема, як повідомлялося, з неволі визволили учасника "вертолітної" місії щодо евакуації поранених з "Азовсталі".

Під час обміну полоненими в РФ повернулись три льотчики, збиті на Харківщині у 2022 році 04

Дивіться також: Польоти на "Азовсталь", битва за Зміїний та контрнаступ на Харківщині: в Україні зняли документальну кінотрилогію про спецпризначенців-розвідників. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+53
Якби клоуни не розмінувавли Чонгар перед війною, то 3000 захисників Маріуполя ніколи не потрапилили б в полон.
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07.05.2023 21:27
+40
Що це за лайно тут у вигляді "тузіка"?
Йди до дупи, виродку кацапський!
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07.05.2023 21:25
+33
Тих виродків неможна обмінювати! Обмінявши на 45 - потім втратимо 45000
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07.05.2023 12:23
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Тих виродків неможна обмінювати! Обмінявши на 45 - потім втратимо 45000
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07.05.2023 12:23 Відповісти
Вони вже збиті льотчики, від них вже толку на війні не буде. ПТРС довічне плюс проблеми зі здоров'ям після катапультування і полону.
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07.05.2023 21:56 Відповісти
Их нужно было катапультировать ежедневно без парашюта чтобы желание летать отпало.
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07.05.2023 22:02 Відповісти
як би там не було, а ці виродки ще й бомбили цивільне населення. ніякої кари - нащо їх брати тоді живими?
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07.05.2023 22:37 Відповісти
Кацапе, заспокойся. Більше 40 азовців повернуто додому з них більшедесяти офіцерів. Гарний обмін. Своїх потрібно витягувати. Ми їх відгодуємо, востоновимо і вони будуть їбашити вас. Слава Україні. А хлопцям гарного одуження і востановлення
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07.05.2023 22:59 Відповісти
коментар відмічено як спам
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07.05.2023 12:25 Відповісти
Що це за лайно тут у вигляді "тузіка"?
Йди до дупи, виродку кацапський!
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07.05.2023 21:25 Відповісти
Якби клоуни не розмінувавли Чонгар перед війною, то 3000 захисників Маріуполя ніколи не потрапилили б в полон.
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07.05.2023 21:27 Відповісти
а єслі би у бабушкі билі палавиє органи дєдушкі...
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07.05.2023 21:43 Відповісти
лисий з 95 то ти? такі ж самі тупі жарти.
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08.05.2023 00:40 Відповісти
Не факт. Якби нашші там тримали оборону, а москалі би таки прорвали, то втрати на півдні могли бути величезними, а так відійшли до великих міст, де оборону тримати значно простіше. Щира подяка захисникам Маріуполя
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07.05.2023 22:46 Відповісти
клоуни "нє вінавати...." вони "просто па-пріколу..."

це все стара руSSка консерва і адепт гундяївського кривослав`я друґ баканафф....

все по оманських договорняках....
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07.05.2023 23:07 Відповісти
3000 війскових в оточенні то полоні?!, а ти про півмільйона цивільних в одному лише Маріуполі не забув? а ще сотні тисяч покинутих громадян у перші тижні у Мелітополі,Бердянську, Херсоні и т.д.. Чомусь їх мало хто згадує....
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08.05.2023 09:22 Відповісти
А мені цікаво, а ким ти себе вважаєш? В мене наприклад була собака--тузік.
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07.05.2023 21:28 Відповісти
"Конхвета "Тузік" нібуйова ...". 😂
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07.05.2023 21:34 Відповісти
До чого тут порохоботи ??? Це Ваша хвора уява ! 30 років над Україною знущаються ! На жаль державників немає поки..
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07.05.2023 21:40 Відповісти
державники є, але у наші вибори активно вмішуються кацапи (якщо вже у вибори в США вмішувалися з їх системою противаг і розтяже то в нашу корумповану аж бігом), можливість їм надають корупціонери, а хто корумпував нашу систему управління з самого початку? олігархи, саме вони мають вплив на все в державі.
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07.05.2023 21:58 Відповісти
Гм...Ви ж розуміли ,що за це з Вас полетить шерсть. Поважаю.
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07.05.2023 21:42 Відповісти
Тузік, в будку!
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07.05.2023 21:55 Відповісти
Ти нормально почав, але погано закінчив, срань поносна. Як справжньому зебілу , тобі скрізь ввижаються порохоботи? піди до бабки, може лайно з голови яйцем викачає.
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07.05.2023 22:07 Відповісти
Тузик собаче лайно!
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07.05.2023 22:32 Відповісти
Ну наконец то правда.
А вчера весь день про освобождение писали.Я думал Криворожский в атаку с автоматом ходил,усех освободил.
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07.05.2023 12:26 Відповісти
Як з державною?🤣🌹
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07.05.2023 21:22 Відповісти
Усех,це що,назва підрозділу?🤣🌹
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07.05.2023 21:28 Відповісти
Давай вже до дому,на болота,затримався ти вже сьогдні,немає сечі терпіти ці пекельні борошна🤣🌹
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07.05.2023 21:34 Відповісти
Треба було їм руки ампутувати. Щоб більше не літали.
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07.05.2023 21:22 Відповісти
Другий раз у полон сподіваюсь не братимуть їх. Те що рашисти повернуться вбивати Українців немає сумніву, та їх ніхто там й не питатиме.
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07.05.2023 21:23 Відповісти
Вони вже не полетять
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07.05.2023 21:23 Відповісти
Полетять.
Їх посодют і вони полетять....
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07.05.2023 21:35 Відповісти
Трех на сорок пять? Или кацы еще были?
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07.05.2023 21:25 Відповісти
Ті стєрвятники були вже засуджені. Хтось навіть на пожиттєве. Якщо на азовців - нормальний коефіціент.
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07.05.2023 21:30 Відповісти
Да коэффициент то нормальный. Просто после подобных цифр понимаешь, что наших в плену на порядок больше чем кацов у нас((
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07.05.2023 21:33 Відповісти
рачей нам потрібні всі наші, а кацапам тільки пілотіки, якісь там "офіцери", ті що мають блат, пересічний кацапам нафіг їм не треба.
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07.05.2023 21:59 Відповісти
Лапті поки що сваіх "льотчікаф с бальшимі пагонамі нє брасают" у полоні "нацистав".
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07.05.2023 21:34 Відповісти
А харі такі ситі..
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07.05.2023 21:28 Відповісти
В нас ше нудяться 10000 попів з рашистським уклоном -- іх би теж махнути не глядя .
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07.05.2023 21:30 Відповісти
А з попами щей їхніх "прихожан". Міняти-не переміняти..
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07.05.2023 21:31 Відповісти
прихожане їх цікавлять тільки поки вони тут і гадять, там вони їм не потрібні. А ось попи їм потрібні і там теж мозги обсирати.
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07.05.2023 22:00 Відповісти
А Арестович минулого року казав, що пілотів міняти не будуть. От і вір після цього нашим посадовцям.
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07.05.2023 21:30 Відповісти
Він не посадовець. Він дешевий пісдобол
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07.05.2023 21:31 Відповісти
Може, і так, але коли він це казав, то був якимсь радником президента.
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07.05.2023 23:11 Відповісти
Не дарма існує поняття "збитий льотчик". Тож в даному випадку 3 на 45 це більш ніж хороша пропорція.
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07.05.2023 21:31 Відповісти
Помню прессуху это криштопа после сбития.. Сидит такой, харя наглая, уверен, что с ним все будет ок. "Я исполнял приказ" и хоть кол на голове теши.
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07.05.2023 21:42 Відповісти
Они
не должны были долететь до земли, или в плену умереть от ранений. Этих тварей отдавать нельзя
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07.05.2023 22:05 Відповісти
Два з українськими прізвищами? Манкурти?
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07.05.2023 22:16 Відповісти
та,хоч би їм пальці покрутило
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07.05.2023 22:24 Відповісти
Прикол. Кацапи за одного агента фсб у рясі віддали сорок полонених, а за нальотчиків по 15 за рило, феесбешник для кацапів цінніший за пернатих.
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07.05.2023 22:42 Відповісти
українською мовою вони є летуни
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08.05.2023 00:03 Відповісти
вы ничего не понимаете. если бы Зеленский тогда не предал, и не сдал в плен русне "азовцев" из Мариуполя, то на кого бы он сейчас менял всю эту мразоту, которую ВСУ захватили в плен. а так Зеля еще и попиарится, типа, какой я "молодец-спаситель"...
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08.05.2023 00:04 Відповісти
Глупостью било заход в Азовсталь і в Мариуполь им нужно било отступать и не попали би в плен и фланг удержали, никто не озвучит єтого стратега кто командовал на єтом участке!!!!
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08.05.2023 08:05 Відповісти
Коли вже 95 квартал і коломойского з міндичем обміняють на азовців
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08.05.2023 01:25 Відповісти
О нормально посиділи, рожи вже не такі наглі як у 2022
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08.05.2023 03:55 Відповісти
Кацапи розуміють що після полону їм вже ніхто довіряти особливо не будуть - такі скрєпні традиції.
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08.05.2023 18:22 Відповісти
І зуби кацапським літунам ніхто не повибивав .....
Памятаю бомбили навіть Харків, десь одна бомба чи на Основі впала чи на Москольовці.
Зе КЛОУН НАВІДАВАВ БІЛЯ 3000 ЗАХИСНИКІВ АЗОВУ ЩОБ ЗАРАЗ З КАЦАПАМИ ГРАТИ В
ГРУ "ОБМЄН". З такою кількістю наших полонених в цю гру можна грати 10 років
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08.05.2023 18:17 Відповісти
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08.05.2023 18:18 Відповісти
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08.05.2023 18:20 Відповісти
 
 